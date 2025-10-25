«Зенит» одержал волевую победу над «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Live
26 октября, 19:35
В следующем туре «Зенит» 1 ноября примет «Локомотив», а «Динамо» в этот день на выезде встретится с «Рубином».
90+8-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Зенита» в домашнем матче 13-го тура РПЛ одержали волевую победу над московским «Динамо» со счетом 2:1. На гол Бителло хозяева ответили результативными ударами Андрея Мостового и Мантуана. «Зенит» набрал 26 очков и минимизировал отставание от лидирующих «Локомотива» и ЦСКА. У «Динамо» — 16 очков и восьмая позиция.
90+6-я минута. Фол в атаке совершил Окишор, придежав оппонента за футболку. Это очередная желтая.
90+3-я минута. Эракович готовится к выходу на поле у гостей. Это уже больше тактическая замена.
90+2-я минута. Замены произошли в составе гостей. Отметим, что ко второму тайму добавили шесть минут.
90-я минута. Глебов придержал за футболку Глебова. Это фол. До ворот Расулова метров 28.
89-я минута. Педро исполнил стандарт — мяч попал в голову Маричаля. Угловой заработан хозяевами.
88-я минута. Минут пять ушло на разбирательства минувших эпизодов. Главное — все футболисты на месте и счет прежний.
87-я минута. И еще один важный вердикт после вмешательства ВАР: удаление Расулова отменено, желтая карточка.
84-я минута. ВАР вступил в игру. Офсайд зафиксировали у зенитовцев в спорной атаке. Гол точно не будет засчитан. А красная ли у Расулова?
83-я минута. Разбираеся, Расулов получил красную карточку за фол последней надежды на Гонду.
82-я минута. Расулов выбежал за пределы штрафной, врезался в Гонду, а после скидки Лусиано мяч в ворота закинул Педро.
82-я минута. Гол или нет? Мяч влетел в ворота бело-голубых после выхода Расулова, но речь о взятии ворот не идет.
76-я минута. Адамов и Дркушич не поняли друг друга — вратарь на выходе врезался в защитника, но по мячу головой попал.
75-я минута. Маухуб лежит в штрафной хозяев после единоборства с Дркушичем. Также на газоне Глушенков, но в отдалении. Там уже была борьба с Рубенсом.
74-я минута. Гонду и Вегу еще до гола хотел выпустить на поле Семак. Видимо, теперь замены будут скорректированы.
73-я минута. В атаке нужно что-либо придумывать динамовцам. При том, что во втором тайме креатива с их стороны особо не было.
71-я минута. ГОООЛ! 2:1. Мантуан сам разогнал атаку, сам и завершил. Не получился удар у Луиса Энрике в борьбе с Кутицким, но это помогло другому бразильцу отличиться.
70-я минута. Бителло исполнил угловой слева — удар в касание от Касереса, неточно.
69-я минута. Заброс из глубины — едва Сергеев на границе вратарской не замкнул. Дркушич помещал.
68-я минута. Мантуан не позволил Сергееву откликнуться на пас из глубины. До мяча добрался Адамов.
67-я минута. Глушенков нашел в чужой штрафной Вендела, удар бразильца — Расулов потащил.
66-я минута. Удар Бителло с метров 24-х — в створ не попал. Едва ли не первый удар гостей после перерыва.
65-я минута. Замена в составе гостей. Кутицкий вышел на поле, Тюкавин отправился отдыхать.
64-я минута. Бителло исполнил стандарт — Адамов кулаками на выходе выбил мяч за пределы штрафной.
62-я минута. Расулов в порядке. Педро бил с угла вратарской в ближний угол — голкипер парировал.
61-я минута. После 15 минут борьбы в начале второго тайма команды вспоминают о конструктиве.
60-я минута. Бителло в рамках правил сорвал контартаку зенитовцев. Педро передержал мяч.
59-я минута. Луис Энрике — очередная жертва борьбы, близ технической зоны Карпина.
58-я минута. Педро полежал на газоне, видимо, в надежде на пенальти. Бразилец показал, что ему больно. Потом вернулся в игру. Никаких пенальти!
57-я минута. Пожарят динамовцы. Расулов в последний момент опередил Педро — слабый пас назад давал Рубенс.
57-я минута. Сходу ударил Алип после подачи Мантуана — мяч по замысловатой траектории оказался в руках Расулова.
55-я минута. Судья показывает, что будет угловой — Рубенс работал в защите против Глушенкова. Показалось, что мяч ушел за лицевую все-таки от зенитовца.
54-я минута. Атака хозяев доведена до ума все-таки. Луис Энрике бил низом с правой — Расулов на месте.
54-я минута. Глушенков загрузил мяч в штрафную площадь со стандарта — динамовцы выиграли борьбу за мяч на ближней штанге.
52-я минута. Глушенков отработал в защите, не дав в своей штрафной до мяча добраться Бителло.
51-я минута. Очень много борьбы в дебюте второго тайма. Главное, чтобы страсти не разгорелись, как было в концовке первого.
50-я минута. Показалось, что Мантуан и Дркушич взяли в коробочку Сергеева. Ивану больно, но предупреждения нет и здесь.
49-я минута. Алип решился на удар с линии штрафной, случился рикошет — мяч оказался в руках Расулова.
48-я минута. Луис Энрике пытался подключить к атаке Мостового, но Андрей задумку бразильца не понял.
47-я минута. Теперь Педро на газоне. Глебов не дал бразильцу разбежаться. И тут карточки нет.
45+5-я минута. 1:1 — итог первой половины игры. Страсти кипят, карточки летят, голы есть. До гола Бителло хозяева имели ощутимый перевес, а Глушенков сравнял, когда игра была уже обоюдно опасной. Посмотрим, что будет после перерыва.
45+5-я минута. Луис Энрике то ли бил, то ли пасовал на дальнюю штангу низом — рядом со штангой.
45+4-я минута. Карпин уже на поле. Ему показали желтую карточку. Причина реакции тренера — падение Педро после стыка с Касересом.
45+3-я минута. Нервничает Карпин снова. Видимо, не согласен с рефери, который проигнорировал падение Касереса на углу своей штрафной.
45-я минута. Четыре минуты добавлено к первому тайму. Были паузы. Есть и сейчас — снова толчки, ругань и споры.
44-я минута. Электризуется обстановка на поле. Перерыв будет очень кстати для обеих команд.
43-я минута. Тот самый важный гол до перерыва забили хозяева. Тем самым Педро и Сергеев потолкались на желтые карточки.
42-я минута. ГОООЛ! 1:1. Глушенков справа прострелил, а Мостовой замкнул пяткой.
42-я минута. А у Рубенса претензии к Глушенкову, который, по его мнению, заплетал ему ноги при падении.
41-я минута. Теперь уже Семак эмоционален на бровке. Но, похоже, наставник хозяев выговаривает не судье, а своим игрокам.
39-я минута. Нет, все-таки фол зафиксирован. Педро исполняет стандарт, а Карпин выговаривает рефери.
38-я минута. А теперь падение Педро после стыка с Касересом без внимания арбитра. Показалось, что тут был толчок.
37-я минута. Касерес получил желтую карточку за фол на Мостовом. Занятно, что перед этим Вендел толкнул Бителло, но этот эпизод остался без внимания рефери.
36-я минута. Теперь как следует по мячу при попытке паса не попал Глушенков. Не идет игра у лидера хозяев в эти минуты.
35-я минута. Глушенков не по правилам приземлил Глебова. Карточки нет, хотя атака гостей сорвана.
34-я минута. Поднялся Маухуб. Похоже, помощь медиков не потребуется. Эль-Мехди — один из лучших в первом тайме.
33-я минута. Маухуб на газоне, держится за спину. Высоко выпрыгнул, сыграл в мяч и упал в борьбе с Барриосом.
32-я минута. Хозяева неспешно катают мяч на чужой половине поля. Отсылка к дебюту матча. Надо в скорости прибавлять.
31-я минута. Глушенков слева исполнил угловой — на ближней штанге преуспели защищающиеся.
30-я минута. Страсти закипают на поле. Все-таки центральный матч тура. Осипенко и Вендел обменялись парой ласковых.
29-я минута. Кто тут лучше?! Еще одна контратака Маухуба. Он бил с метров 22-х — выше цели. Пожалуй, поспешил.
29-я минута. Хозяевам сейчас очень важно забить до конца тайма. У гостей другая задача — сохранить ворота на замке. По игре в первом тайме зенитовцы выглядели лучше.
27-я минута. Решение главного рефери подтверждено. Счет открыт — динамовцы неожиданно повели.
26-я минута. ГООООЛ! 0:1. Бителло забил. Контратака прошла у бело-голубых. Маухуб справа отобрал мяч у Мостового, протащил мяч вперед и выдал пас на Глебова, тот уже нашел Маухуба.
25-я минута. Мяч попал в судью в результате контратаки хозяев. Зрители, мягко говоря, недовольны — судья извинился.
24-я минута. Адамов и Алип не поняли друг друга — пришлось вратарю ускориться, чтобы сохранить мяч.
23-я минута. Неожиданный дальний удар в исполнении Бителло — мимо створа. Но эффект неожиданности имел место — Адамов не прыгал.
21-я минута. Судя по реакции футболистов и тренера гостей, игра складывается для них не лучшим образом. Но счет ведь пока не открыт.
20-я минута. Рукой случайно сыграл Рубенс, развивая атаку во флангу. Тут же бразилец бьет мячом по рекламному щиту — карточки нет.
19-я минута. Энрике мешал Расулову добраться до мяча после подачи — вратарь вторым касанием зафиксировал все-таки мяч.
18-я минута. Та редкая минута, когда мяч у москвичей. Заброс вперед — вновь Маухуб на газоне и апеллирует к судье. Смысла в этом нет.
17-я минута. Глушенков нашел момент для удара из штрафной из-под двух защитников — Расулов на месте.
16-я минута. Падение Маухуба на чужой половине поля в результате контратаки — свисток судьи молчит.
16-я минута. Стартовый отрезок матча пройден, но счет не открыт. Зато ощутимое давление на ворота Расулова. 80 на 20 — процентное соотношение по владению мячом в пользу хозяев.
15-я минута. Высокий прессинг включили бело-голубые. Хозяева сделали пас вперед — Глушенков, находящийся во вне игры, к мячу не побежал. Не было смысла.
14-я минута. Совершено не держится мяч у динамовцев — попытка задействовать Тюкавина опять неудачна.
13-я минута. Перспективная диагональ направо у хозяев — Глушенков до мяча не добрался.
12-я минута. Решительно сыграл Расулов на выходе из штрафной — выход один на один у Глушенкова сорвался.
12-я минута. Заброс из глубины на Тюкавина — слишком сильно, мяч у Адамова. Тот даже элегантно грудью принял мяч.
11-я минута. Прорыв Рубенса слева, прострел — мяч в руках Адамова. Редкий для последних минут ответ гостей.
10-я минута. Отбились после углового динамовцы. Хозяева нагнетают давление на ворота Расулова.
9-я минута. Осипенко в своей штрафной не позволил прострелить Венделу. Лишь угловой.
9-я минута. На своей трети всей командой обороняются бело-голубые. Очень плотно. В атаке — никого.
8-я минута. Глушенков слева завозился с мячом, тут же сработал коллективный отбор у москвичей.
6-я минута. Луис Энрике справа неспешно развивал атаку, сделал пас на другой фланг — не в такт Алипу. Темп атаки потерян.
5-я минута. Контратака зенитовцев. В ее завершении бил Педро — в створ не попал, но лайнсмен зафиксировал вне игры.
4-я минута. Теперь на втором этаже хороши хозяева — Касерес из-за боковой закидывал мяч в штрафную.
2-я минута. Касерес на фланге остановил прорыв Мостового. Рефери зафиксировал фол. Карпин и Касерес не согласны.
1-я минута. Поехали! Встреча в Санкт-Петербурге началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты петербургского клуба.
Команды выходят на футбольное поле. Через две-три минуты прозвучит стартовый свисток.
Выбор Сергея Семака на игру: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.
Запасные: Москвичев, Латышонок, Кержаков, Горшков, Эракович, Вега, Жерсон, Михайлов, Ерохин, Соболев, Гонду, Шилов.
Выбор Валерия Карпина на игру: Расулов, Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Маухуб, Сергеев, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Кудравец, Скопинцев, Нгамале, Бабаев, Кутицкий, Зайдензаль, Маринкин, Окишор, Гладышев.
У хозяев травмированы нападающий Матео Кассьерра и защитник Арсен Адамов.
У москвичей травмированы вратарь Андрей Лунев, защитник Милан Майсторович, полузащитники Антон Миранчук и Луис Чавес, а также вингер Артур Гомес. Дисквалифицирован хавбек Даниил Фомин.
В последний раз бело-голубые побеждали в Петербурге в официальном матче более двух лет назад. 6 августа 2023-го «Динамо» выиграло в РПЛ со счетом 3:2.
В 2024-м «Зенит» на своем поле дважды победил всухую — 2:0 в Кубке и 1:0 в чемпионате.
В этом году команды играли один раз — 26 апреля в Москве была ничья со счетом 1:1 в РПЛ.
Осенью у бело-голубых были ничья со «Спартаком» (2:2), победы над «Оренбургом» (3:1) и «Крыльями Советов» (3:2), поражение от «Локомотива» (3:5) и еще одна ничья с «Ахматом» (2:2).
Петербургская команда этой осенью не проигрывает. В чемпионате были победы над «Краснодаром» (2:0), «Оренбургом» (5:2) и «Сочи» (3:0), а также ничьи с «Балтикой» (0:0) и «Акроном» (1:1).
Встречу «Зенит» — «Динамо» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч команд Сергея Семака и Валерия Карпина состоится в воскресенье, 26 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 мск.
