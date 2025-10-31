«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в чемпионате: онлайн-трансляция матча РПЛ

Live
1 ноября, 22:15
Игра 14-го тура завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.
«Зенит» набрал 29 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 27 очками — на 4-й строчке.
90+3-я минута. ГОЛ! Гол Мостового был забит по правилам — 2:0.
Андрей откуда-то нашел балаклаву и надел ее. Отсылка к недавним жутким новостям с попыткой его похищения. Чистяков не оценил и показал желтую карточку.
90+2-я минута. Пять минут добавил Чистяков. И параллельно слушает ВАР на предмет офсайда у Мостового. Плановая процедура при взятии ворот.
90+1-я минута. Мостовой реализовал выход один на один, но перед этим попал в офсайд.
87-я минута. Хороший шанс у Комличенко, но не попал по мячу форвард «Локо». И вместе с этим сфолил на Эраковиче.
84-я минута. Педро и Луис Энрике покинули поле и уступили место Александру Соболеву и Лусиано Гонду.
83-я минута. Вендел не дает Батракову времени подумать перед пасом. Тут же прессингует бразилец.
79-я минута. «Зенит» ломает темп игры, зарабатывая мелкие фолы в центре поля. Все логично.
76-я минута. Нино грамотно подставился под Руденко и заработал фол. Будем надеяться, что моменты команды приберегли на концовку матча.
74-я минута. Двойная замена у «Зенита». Мостовой и Эракович вышли вместо Дркушича и Жерсона.
70-я минута. Пока без моментов во втором тайме. Мало что получается у гостей, а вот хозяев все устраивает.
67-я минута. Комличенко прикрывал мяч корпусом и упал в штрафной. Чистяков говорит все чисто. Следом случилось падение Батракова. Снова без фола от игроков «Зенита», по мнению арбитра.
65-я минута. «Зенит» наконец выбрался в атаку. Педро пытался обойти Ненахова, но не смог. Угловой для питерцев.
63-я минута. «Локомотив» не перестает прессинговать соперника. Уже 3-4 минуты игра проходит на половине поля «Зенита», но хозяева не паникуют.
60-я минута. Хороший навес исполнил Бакаев, но Комличенко сфолил в атаке. Не согласен форвард «Локо» с решением Чистякова.
56-я минута. Глушенков и Луис Энрике не смогли придумать ничего острее в штрафной «Локомотива», но угловой тоже неплохо.
50-я минута. Нино ковырнул мяч после углового. Митрюшкин среагировал на слабый удар с близкого расстояния.
48-я минута. По две потери подряд допустили команды. Мяч пока не покидает центр поля.
45+3-я минута. В итоге желтую карточку дали Мантуану и Батракову, который заступился за одноклубников. На этом звучит свисток на перерыв.
45+2-я минута. Заварушка на поле. Комличенко падал и наступил на ногу Нино. Мантуан начал ругаться с форвардом «Локо» и в дело вмешался Баринов. Капитан железнодорожников и Мантуан начал толкаться лбами.
43-я минута. Удар Карпукаса из угла вратарской был заблокирован. Следом свою атаку начал «Зенит», но Луис Энрике накрутил троих и не смог пробить.
40-я минута. Тяжело в атаке «Локомотиву», несмотря на то, что «Зенит» осознанно играет вторым номером. Организованно обороняются хозяева.
38-я минута. Серия отскоков в штрафной «Локомотива», но до удара так и не дошло. Угловой для «Зенита».
36-я минута. Карпукас вовремя успел остановить Педро и выбить мяч в аут, предотвратив опасную атаку «Зенита».
33-я минута. Угловой для «Локомотива» не увенчался успехом. «Зенит» убежал в контратаку, но Барриос не добежал до мяча.
30-я минута. Очень высоко прессингует «Локомотив» и это работает. Карпукас подхватил мяч и сразу пробил.
28-я минута. Хороший пас вперед на Руденко отдал Батраков, но Александр не успел добежать. Не сказать, что сильно отдал Алексей.
25-я минута. Руденко сфолил в атаке, пихнув в спину сначала Дркушича, а затем Мантуана.
23-я минута. Глушенков вырезал отличный пас на Мантуана, но бразилец не попал по мячу. Голевой шанс у «Зенита».
21-я минута. «Локомотив» позиционно атакует в эти минуты. «Зенит» опустился довольно глубоко.
17-я минута. Баринов заработал фол вблизи штрафной. Опасный стандарт для «Локомотива».
14-я минута. Мантуан здорово навесил во вратарскую. Луис Энрике не достал до мяча. В следующей атаке Митрюшкину уже пришлось вмешаться — Глушенков пробил издали.
11-я минута. Нино и Комличенко схлестнулись в центре поля — фол в атаке фиксирует арбитр.
9-я минута. ГООЛ! Глушенков подхватил мяч и с края штрафной прострелил во вратарскую, откуда Педро положил в касание в угол — 1:0.
8-я минута. Руденко жестко, но в рамках правил прессинговал Мантуана. И все-таки не выдержал и сфолил в концовке эпизода.
3-я минута. Не получился навес у Луиса Энрике. Игроки «Локо» легко выбили мяч в центр поля.
«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Ненахов, Фассон, Баринов, Пруцев, Карпукас, Батраков, Руденко, Комличенко.
Запасные: Веселов, Лантратов, Рамирес, Погостнов, Бакаев, Салтыков, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Мялковский.
«Зенит»: Адамов, Мантуан, Дркушич, Нино, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Глушенков, Педро, Луис Энрике.
Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Эракович, Вега, Мостовой, Михайлов, Ерохин, Кондаков, Лусиано, Соболев, Шилов.
У «Зенита» не сыграет защитник Дуглас Сантос, продолжают восстановление форвард Матео Кассьерра и защитник Арсен Адамов.
У «Локомотива» дисквалифицирован защитник Монтес.
Последние два матча между командами завершились вничью со счетом 1:1. До этого «Локомотив» выиграл у «Зенита» в двух встречах подряд. Перед этим две победы остались за сине-бело-голубыми.
Всего команды провели между собой 38 матчей — 17 побед у «Зенита», 8 — у «Локо», еще 13 игр завершились вничью.
«Зенит» набрал 26 очков и занимал 4-е место в таблице. У команды из Санкт-Петербурга 9-матчевая серия без поражений в РПЛ — 6 побед и 3 ничьих.
После 13 туров РПЛ «Локомотив» набрал 27 очков и занимал вторую строчку. Железнодорожники ни разу не проиграли в этом чемпионате — 7 побед и 6 ничьих.
В прямом эфире игру «Зенит» — «Локомотив» покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 1 ноября на «Газпром Арене». Начало игры — в 20.15 по московскому времени.
Ратель
Ы принципе, так и бывает, когда начинаются пустые разговоры про чемпионство и победные серии. Любите футбол, а не себя в нём, играйте в футбол ради болельщика, а не ради очка - и вам воздастся.
не фанатик
Лучше назовись "упёртое хамло" - будет ближе к правде.
Clever77
Незазорно:grin: а Комличенко это ж тракторист, который с детства мечтал играть в регби
Александр Солодовников
Зенит по сильнее выглядел ... только Нино без помощи рук ничего не выиграл.... , да и со вторым голом хрень какая то такое ощущение, что линии как то тенденциозно нарисовали.....
ФОКСИ
Позвони в Манчестер и скажи за Сити играют одни иноземцы.....
ezoloto
Смотрю сейчас интервью с Глушенковым … Вопрос от корр. : - Хотелось ли вам самому сегодня забить ? Более идиотский вопрос нападающему трудно придумать…
ФОКСИ
Тупое полено само себя валит в каждой игре и сопли при этом вытерает....
ФОКСИ
Поразили кочегары - ни одного момента за всю игру, сопляк-кочегар считает себя уже "месси" и апелирует судьям беспрерывно, тупое палено , как обычно, падает и сопли вытирает.....Но больше все поразили комментаторы - в фамилиях путаются, свистки судьи не только не понимают, но и в какую сторону направлены и т.д....чем же они так поразили своим умением Канделаки?.....
BOVArius
Минус вам за проводниц. В остальном согласен
Макс
Поздравляю Зенит с победой!!! По игре должны были полную панамку распиаренному чучелу Батракову и компании напихать. У Локо можно выделить только вратаря, сколько раз спасал, остальные кроме грубой игры и апеллированию к арбитру ничего не показали.
Clever77
Вот самый слабый состав Зенита за все годы и показал разницу в классе. Чух-Чух паровозик почему за скрипели колеса? Михал Михалыч, только не обессудьте
BOVArius
Зенит был плох. Наши ещё хуже. Проиграть в Питере никогда не было зазорно. Но когда в атаке комличенко то всё
Sergio 666
С победой команда и город! Макс топ, Моста не смог похитить даже вар, что там гопники. Браво команда!
fan_89
Болельщиков Зенита с победой! Но, игра у Зенита дно. Просто, Локомотив сегодня был мёртвый.
TomCat
Питер с победой! Вторые!
ЛЕОН КИЛЛЕР
Мост и Глуш красаучеги мужчины, пора их выкупать в ЦСКА!
oleg ves
это лучший игрок матча - Чистяков
kamrad.andrey76
Ну жесть, Нино как минимум дважды откровенно руками валит Комличенко, арбитр молчит, ВАР молчит. Это что такое??
ЛЕОН КИЛЛЕР
Ах не зря Игорь Яковлевич расхваливал Локо после победы над ЦСКА! Красавец, сглазил!
Дима Питерский
С победой, СБГ!
oleg ves
не видно Бобра с его экспертизой по поводу висений бомжей на Комличенко в ШП
99
Всех кто за Санкт-Петербург с победой! В доминирующем стиле показали сопернику разницу. У проводниц вопросов быть не должно.
Dmytro
Зенит был лудше
ezoloto
Зенит с победой ! Победа техническая, но закономерная и уверенная. У Локо шансов практически не было.
oleg ves
Чистяков - лучший в матче
ЛЕОН КИЛЛЕР
Это не ЛОКОМОТИВ, это Полнейшая Лохомотня - такое убожество!
Циничный
Охотник на свинорылых
Всех наших с победой!!! Зенит был лучше , Зенит был сильнее! А Локо с первым поражением.. проверку не прошли)
Дима Питерский
Ура!!!
Дима Питерский
Циничный
Пустили под откос никчемный паравозик!
Tokhir
ЛЕОН КИЛЛЕР
Я ж сказал, что Рабинер и Ловчев предсказали победу Локомотиву и Краснодару!
Упёртый русский
Tokhir
Махал Махалич, убери Комличенко, выпусти Воробья!
Tokhir
Упёртый русский
zega
Tokhir
Удачи паровозам!
Упёртый русский
