Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

1 ноября, 22:15

«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в чемпионате: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 14-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
1 ноября, 22:15

«Зенит» победил «Локомотив» в матче 14-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Локомотив

1 ноября, 22:15

«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне РПЛ

Игра 14-го тура завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» набрал 29 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 27 очками — на 4-й строчке.

1 ноября, 22:13

90+5-я минута. Пошла последняя минута, и очевидно сыграют еще парочку сверху.

1 ноября, 22:11

Гол «Зенита» засчитан после подсказки ВАР

90+3-я минута. ГОЛ! Гол Мостового был забит по правилам — 2:0.

Андрей откуда-то нашел балаклаву и надел ее. Отсылка к недавним жутким новостям с попыткой его похищения. Чистяков не оценил и показал желтую карточку.

1 ноября, 22:08

90+2-я минута. Пять минут добавил Чистяков. И параллельно слушает ВАР на предмет офсайда у Мостового. Плановая процедура при взятии ворот.

1 ноября, 22:08

90+1-я минута. Мостовой реализовал выход один на один, но перед этим попал в офсайд.

1 ноября, 22:07

90-я минута. Глушенков покинул поле. Его заменил Ерохин.

1 ноября, 22:04

87-я минута. Хороший шанс у Комличенко, но не попал по мячу форвард «Локо». И вместе с этим сфолил на Эраковиче.

1 ноября, 22:01

84-я минута. Педро и Луис Энрике покинули поле и уступили место Александру Соболеву и Лусиано Гонду.

1 ноября, 22:00

83-я минута. Вендел не дает Батракову времени подумать перед пасом. Тут же прессингует бразилец.

1 ноября, 21:58

81-я минута. Неожиданный удар Глушенкова в ближний угол. Митрюшкин не спит.

1 ноября, 21:57

79-я минута. «Зенит» ломает темп игры, зарабатывая мелкие фолы в центре поля. Все логично.

1 ноября, 21:53

76-я минута. Нино грамотно подставился под Руденко и заработал фол. Будем надеяться, что моменты команды приберегли на концовку матча.

1 ноября, 21:50

74-я минута. Двойная замена у «Зенита». Мостовой и Эракович вышли вместо Дркушича и Жерсона.

1 ноября, 21:48

70-я минута. Пока без моментов во втором тайме. Мало что получается у гостей, а вот хозяев все устраивает.

1 ноября, 21:45

67-я минута. Комличенко прикрывал мяч корпусом и упал в штрафной. Чистяков говорит все чисто. Следом случилось падение Батракова. Снова без фола от игроков «Зенита», по мнению арбитра.

1 ноября, 21:42

65-я минута. «Зенит» наконец выбрался в атаку. Педро пытался обойти Ненахова, но не смог. Угловой для питерцев.

1 ноября, 21:40

63-я минута. «Локомотив» не перестает прессинговать соперника. Уже 3-4 минуты игра проходит на половине поля «Зенита», но хозяева не паникуют.

1 ноября, 21:37

60-я минута. Хороший навес исполнил Бакаев, но Комличенко сфолил в атаке. Не согласен форвард «Локо» с решением Чистякова.

1 ноября, 21:33

56-я минута. Глушенков и Луис Энрике не смогли придумать ничего острее в штрафной «Локомотива», но угловой тоже неплохо.

1 ноября, 21:31

54-я минута. Бакаев заменил Карпукаса, который вряд ли сильно поможет в атаке.

1 ноября, 21:30

52-я минута. У «Локомотива» уже готовится замена. Бакаев переодевается.

1 ноября, 21:27

50-я минута. Нино ковырнул мяч после углового. Митрюшкин среагировал на слабый удар с близкого расстояния.

1 ноября, 21:25

48-я минута. По две потери подряд допустили команды. Мяч пока не покидает центр поля.

1 ноября, 21:23

46-я минута. Начался второй тайм. Продолжаем.

1 ноября, 21:06

45+3-я минута. В итоге желтую карточку дали Мантуану и Батракову, который заступился за одноклубников. На этом звучит свисток на перерыв.

1 ноября, 21:05

45+2-я минута. Заварушка на поле. Комличенко падал и наступил на ногу Нино. Мантуан начал ругаться с форвардом «Локо» и в дело вмешался Баринов. Капитан железнодорожников и Мантуан начал толкаться лбами.

1 ноября, 21:04

45+1-я минута. Одну минуту добавил к первому тайму судья Чистяков.

1 ноября, 21:01

43-я минута. Удар Карпукаса из угла вратарской был заблокирован. Следом свою атаку начал «Зенит», но Луис Энрике накрутил троих и не смог пробить.

1 ноября, 20:59

40-я минута. Тяжело в атаке «Локомотиву», несмотря на то, что «Зенит» осознанно играет вторым номером. Организованно обороняются хозяева.

1 ноября, 20:56

38-я минута. Серия отскоков в штрафной «Локомотива», но до удара так и не дошло. Угловой для «Зенита».

1 ноября, 20:54

36-я минута. Карпукас вовремя успел остановить Педро и выбить мяч в аут, предотвратив опасную атаку «Зенита».

1 ноября, 20:51

33-я минута. Угловой для «Локомотива» не увенчался успехом. «Зенит» убежал в контратаку, но Барриос не добежал до мяча.

1 ноября, 20:48

30-я минута. Очень высоко прессингует «Локомотив» и это работает. Карпукас подхватил мяч и сразу пробил.

1 ноября, 20:46

28-я минута. Хороший пас вперед на Руденко отдал Батраков, но Александр не успел добежать. Не сказать, что сильно отдал Алексей.

1 ноября, 20:43

25-я минута. Руденко сфолил в атаке, пихнув в спину сначала Дркушича, а затем Мантуана.

1 ноября, 20:41

23-я минута. Глушенков вырезал отличный пас на Мантуана, но бразилец не попал по мячу. Голевой шанс у «Зенита».

1 ноября, 20:40

21-я минута. «Локомотив» позиционно атакует в эти минуты. «Зенит» опустился довольно глубоко.

1 ноября, 20:36

18-я минута. Батраков подал на голову Ньямси и тот пробил рядом со штангой. Опасно!

1 ноября, 20:35

17-я минута. Баринов заработал фол вблизи штрафной. Опасный стандарт для «Локомотива».

1 ноября, 20:32

14-я минута. Мантуан здорово навесил во вратарскую. Луис Энрике не достал до мяча. В следующей атаке Митрюшкину уже пришлось вмешаться — Глушенков пробил издали.

1 ноября, 20:30

11-я минута. Нино и Комличенко схлестнулись в центре поля — фол в атаке фиксирует арбитр.

1 ноября, 20:27

«Зенит» вышел вперед в начале матча

9-я минута. ГООЛ! Глушенков подхватил мяч и с края штрафной прострелил во вратарскую, откуда Педро положил в касание в угол — 1:0.

1 ноября, 20:27

8-я минута. Руденко жестко, но в рамках правил прессинговал Мантуана. И все-таки не выдержал и сфолил в концовке эпизода.

1 ноября, 20:24

5-я минута. Снова Луис Энрике отличился. Пробивал головой, но не попал в створ.

1 ноября, 20:22

3-я минута. Не получился навес у Луиса Энрике. Игроки «Локо» легко выбили мяч в центр поля.

1 ноября, 20:19

Матч «Зенит» — «Локомотив» начался

1-я минута. Поехали!

1 ноября, 19:16

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Ненахов, Фассон, Баринов, Пруцев, Карпукас, Батраков, Руденко, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Рамирес, Погостнов, Бакаев, Салтыков, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Мялковский.

1 ноября, 19:15

Стартовый состав «Зенита»

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Дркушич, Нино, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Глушенков, Педро, Луис Энрике.

Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Эракович, Вега, Мостовой, Михайлов, Ерохин, Кондаков, Лусиано, Соболев, Шилов.

31 октября, 21:25

«Зенит» — «Локомотив»: потери

У «Зенита» не сыграет защитник Дуглас Сантос, продолжают восстановление форвард Матео Кассьерра и защитник Арсен Адамов.

У «Локомотива» дисквалифицирован защитник Монтес.

31 октября, 21:20

«Зенит» — «Локомотив»: личные встречи

Последние два матча между командами завершились вничью со счетом 1:1. До этого «Локомотив» выиграл у «Зенита» в двух встречах подряд. Перед этим две победы остались за сине-бело-голубыми.

Всего команды провели между собой 38 матчей — 17 побед у «Зенита», 8 — у «Локо», еще 13 игр завершились вничью.

31 октября, 21:15

«Зенит» — «Локомотив»: турнирное положение

«Зенит» набрал 26 очков и занимал 4-е место в таблице. У команды из Санкт-Петербурга 9-матчевая серия без поражений в РПЛ — 6 побед и 3 ничьих.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» набрал 27 очков и занимал вторую строчку. Железнодорожники ни разу не проиграли в этом чемпионате — 7 побед и 6 ничьих.

31 октября, 21:10

Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив»

В прямом эфире игру «Зенит» — «Локомотив» покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

31 октября, 21:05

Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Локомотив»

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 1 ноября на «Газпром Арене». Начало игры — в 20.15 по московскому времени.

31 октября, 21:00

Всем привет!

В субботу, 1 ноября, состоится один из центральных матчей 14-го тура РПЛ — «Зенит» примет «Локомотив». «СЭ» будет внимательно следить за игрой. Присоединяйтесь!

  • Ратель

    Ы принципе, так и бывает, когда начинаются пустые разговоры про чемпионство и победные серии. Любите футбол, а не себя в нём, играйте в футбол ради болельщика, а не ради очка - и вам воздастся.

    02.11.2025

  • не фанатик

    Лучше назовись "упёртое хамло" - будет ближе к правде.

    01.11.2025

  • Clever77

    Незазорно:grin: а Комличенко это ж тракторист, который с детства мечтал играть в регби

    01.11.2025

  • Александр Солодовников

    Зенит по сильнее выглядел ... только Нино без помощи рук ничего не выиграл.... , да и со вторым голом хрень какая то такое ощущение, что линии как то тенденциозно нарисовали.....

    01.11.2025

  • ФОКСИ

    Позвони в Манчестер и скажи за Сити играют одни иноземцы.....

    01.11.2025

  • ezoloto

    Смотрю сейчас интервью с Глушенковым … Вопрос от корр. : - Хотелось ли вам самому сегодня забить ? Более идиотский вопрос нападающему трудно придумать…

    01.11.2025

  • ФОКСИ

    Тупое полено само себя валит в каждой игре и сопли при этом вытерает....

    01.11.2025

  • ФОКСИ

    Поразили кочегары - ни одного момента за всю игру, сопляк-кочегар считает себя уже "месси" и апелирует судьям беспрерывно, тупое палено , как обычно, падает и сопли вытирает.....Но больше все поразили комментаторы - в фамилиях путаются, свистки судьи не только не понимают, но и в какую сторону направлены и т.д....чем же они так поразили своим умением Канделаки?.....

    01.11.2025

  • BOVArius

    Минус вам за проводниц. В остальном согласен

    01.11.2025

  • Макс

    Поздравляю Зенит с победой!!! По игре должны были полную панамку распиаренному чучелу Батракову и компании напихать. У Локо можно выделить только вратаря, сколько раз спасал, остальные кроме грубой игры и апеллированию к арбитру ничего не показали.

    01.11.2025

  • Clever77

    Вот самый слабый состав Зенита за все годы и показал разницу в классе. Чух-Чух паровозик почему за скрипели колеса? Михал Михалыч, только не обессудьте

    01.11.2025

  • BOVArius

    Зенит был плох. Наши ещё хуже. Проиграть в Питере никогда не было зазорно. Но когда в атаке комличенко то всё

    01.11.2025

  • Sergio 666

    С победой команда и город! Макс топ, Моста не смог похитить даже вар, что там гопники. Браво команда!

    01.11.2025

  • fan_89

    Болельщиков Зенита с победой! Но, игра у Зенита дно. Просто, Локомотив сегодня был мёртвый.

    01.11.2025

  • TomCat

    Питер с победой! Вторые!

    01.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мост и Глуш красаучеги мужчины, пора их выкупать в ЦСКА!

    01.11.2025

  • oleg ves

    это лучший игрок матча - Чистяков

    01.11.2025

  • kamrad.andrey76

    Ну жесть, Нино как минимум дважды откровенно руками валит Комличенко, арбитр молчит, ВАР молчит. Это что такое??

    01.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ах не зря Игорь Яковлевич расхваливал Локо после победы над ЦСКА! Красавец, сглазил!

    01.11.2025

  • Дима Питерский

    С победой, СБГ!

    01.11.2025

  • oleg ves

    не видно Бобра с его экспертизой по поводу висений бомжей на Комличенко в ШП

    01.11.2025

  • 99

    Всех кто за Санкт-Петербург с победой! В доминирующем стиле показали сопернику разницу. У проводниц вопросов быть не должно.

    01.11.2025

  • Dmytro

    Зенит был лудше

    01.11.2025

  • ezoloto

    Зенит с победой ! Победа техническая, но закономерная и уверенная. У Локо шансов практически не было.

    01.11.2025

  • oleg ves

    Чистяков - лучший в матче

    01.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Это не ЛОКОМОТИВ, это Полнейшая Лохомотня - такое убожество!

    01.11.2025

  • Циничный

    Уничтожать хохлов!

    01.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    Всех наших с победой!!! Зенит был лучше , Зенит был сильнее! А Локо с первым поражением.. проверку не прошли)

    01.11.2025

  • Дима Питерский

    Ура!!!

    01.11.2025

  • Дима Питерский

    Соси х*й!

    01.11.2025

  • Циничный

    Пустили под откос никчемный паравозик!

    01.11.2025

  • Tokhir

    Суки за хвост тянут бомжей! Твари!!!

    01.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я ж сказал, что Рабинер и Ловчев предсказали победу Локомотиву и Краснодару!

    01.11.2025

  • Упёртый русский

    Гнусная газовая команда Рио!

    01.11.2025

  • Tokhir

    Махал Махалич, убери Комличенко, выпусти Воробья!

    01.11.2025

  • Tokhir

    Комментаторы - Пидоры, Чистяков - продажная тварь!!!

    01.11.2025

  • Упёртый русский

    Газовые негроиды поперли...

    01.11.2025

  • zega

    Если зениту(крысам с по-Мойки) судьи не помогут, то Локо их накажет

    01.11.2025

  • Tokhir

    Удачи паровозам!

    01.11.2025

  • Упёртый русский

    Сборная Рио против россиян! Посмотрим!

    01.11.2025