Спад Барко, странные замены Станковича, антирекорды «Спартака» и «Динамо» в атаке. Десять наблюдений по дерби

Максим Никитин препарирует встречу красно-белых и бело-голубых (2:2).

«Спартак» и «Динамо» сыграли необычный для себя матч, который завершился результативной ничьей (2:2), но все равно он получился минорным с точки зрения созданных голевых моментов. А еще очень рваным по стилю и доминации.

Вот десять главных наблюдений.

1. «Спартак» создал в этом матче всего четыре голевых момента, это третий худший результат команды в этом чемпионате, хуже было только в играх с «Ахматом» и «Рубином». Общее количество ударов в сторону ворот соперника — 10, хуже было только в гостях против «Динамо» Махачкала (9). Очевидно, всему виной странная реакция на относительно раннее преимущество в счете и последующее удаление, которое успокоило спартаковцев. Три из четырех моментов «Спартак» создал в первом тайме, а четвертый — после второго пропущенного на 97-й минуте. Это после матча пытались комментировать капитан команды Роман Зобнин и главный тренер Деян Станкович.

Вот что сказал серб: «Сам себе задаю вопрос — что произошло с командой. На протяжении 90 минут все шло хорошо. Игроки делали то, что мы готовили. Нам предстоит еще найти ответ на этот вопрос. Определенное мнение у меня есть, но я оставлю его при себе и при ребятах. Нам удавалось контролировать игру, кроме последних 8 минут. Будем думать. В концовке мы могли еще и проиграть».

Не совсем согласен с тем, что красно-белые контролировали игру 90 минут. Скорее всего, до удаления Маухуба. В неравных составах «Спартак» сыграл очень странно, без желания увеличить преимущество. За это и поплатился.

2. «Динамо» — лучшая команда турнира по количеству созданных голевых моментов (77). В этом списке «Спартак», кстати, тоже входит в топ-5 (60). Парни Марцела Лички повторили худшие цифры нынешнего сезона РПЛ именно с точки зрения генерации опасных моментов (5). Идентичный результат случился в игре с «Зенитом». Очевидно, динамовцам мешала агрессивная манера игры соперника. «Спартак» перекрывал начало атак и сделал большое количество перехватов в центре поля. Красно-белые доминировали в прессинге (всего 17, 58% успешных) попыток на 11 (36%), отборах (38 на 32) и, как следствие, больше владели мячом (58% на 42%).

3. Первый гол динамовцев случился после довольно простой атаки. Хлусевич поднялся высоко и проиграл борьбу Маричалю, уругваец скинул мяч на Артура, который быстро отдал на Бителло. Бразилец пасом запустил вперед Нгамале, который увел за собой Рябчука в зону Литвинова, оставив свободное пространство Тюкавину. Итог: простейший пас камерунца вывел на удар Константина. Здесь очевидная ошибка Рябчука, который зачем-то пошел дорабатывать за своим игроком (Нгамале), хотя мог легчайше передать его Литвинову и раньше переключиться на Тюкавина. Плюс ко всему «Спартак» очень нехарактерно для себя освободил зону в центре поля и проиграл все единоборства. Позже похожих эпизодов в этой игре практически не было.

4. Дальше «Спартак» забрал отрезок вплоть до удаления Маухуба на 74-й минуте. Голы красно-белых получились исключительно трудовыми и индивидуальными. В первом случае Угальде доработал до конца: отдал неточный пас, сам же забрал рикошет и внешней стороной стопы через еще один отскок послал мяч в ближний угол Лунева. А затем Медина не выключился из эпизода, догнал неочевидный мяч на лицевой линии и прострелил в руку Дасы. Пенальти реализовал Барко. «Спартак» очень хорошо трудился в центре поля, но минимальное количество раз проникал в штрафную. Всего 13 таких попыток — худший результат турнира. Столько же входов в штрафную было только в Махачкале. Красно-белым удавались переходы владения и перехваты, но эти действия чаще всего не приносили опасности. В этом смысле можно похвалить оборону динамовцев, а еще отметить отсутствие идей у атаки.

5. В целом уже очевидно, что «Спартак» в атаке становится предсказуемым. У вингеров — Медины и Бонгонды — катастрофически мало полезных действий, а точнее — полное отсутствие. У обоих — ноль передач и голов за девять туров. Это сильно упрощает жизнь соперникам, которым достаточно сконцентрироваться на нейтрализации пары Барко — Угальде, которая на двоих забила уже 10 голов из 13 командных. Тут надо сказать и про снижающуюся активность аргентинца: единственный удар Барко в этой игре — пенальти, а вдобавок ноль ключевых передач. Эсекьель в последних турах (то же самое было в игре против Махачкалы неделю назад) стал заметно реже вторгаться в чужую штрафную и создавать последнее (предпоследнее) действие. Это похоже на небольшой кризис. Пока сложно сказать, в чем здесь дело, но в игре с «Динамо» свободных зон было достаточно, а эффективных действий Барко — нет.

Муми Нгамале и Эсекьель Барко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

6. Личка перед матчем не рассчитывал на Чавеса и Лаксальта. Это должно было повлиять на игру в опорной зоне (и упростить маневры Барко), но Даниил Фомин провел отличный матч именно в обороне: у него 75 процентов выигранных единоборств у своих ворот и пять успешных отборов — лучший результат в команде. Удивительно, но капитан (в этом матче) «Динамо», которого часто критикуют за игру в обороне, легко заменил уругвайца и даже заставил забыть о его отсутствии.

7. Матч-менеджмент Станковича обычно вызывает восторги. Деян очень быстро принимает решения, которые часто позитивно влияют на игру и убирают проблемные ситуации. Для него не проблема снять игрока даже в первом тайме (так было с Мартинсом в матче с «Зенитом»), а замены в перерыве — вообще норма. Но в этот раз влияние на игру заменами вышло странным: Денисов вместо Хлусевича — понятное решение. Хлусевич бы вообще не вышел в старте, но Денисов только-только восстановился после травмы, поэтому на целый матч его логично не задействовали. Но главный вопрос не в этом: в середине второго тайма серб отправил на поле Мартинса, Мангаша и Зиньковского, которые команду вообще не усилили. При этом примерно к 80-й минуте стало ясно, что «Динамо» упрощает игру, а для работы на втором этаже Личка даже выпустил Бальбуэну. Логично было бы ответить выходом в центр защиты кого-то мощного. Например, Миенти Абены, которого брали как раз на такую роль. Но этого не случилось, а в итоге Тюкавин в концовке продавил в штрафной Денисова, ускользнул от Литвинова и забил.

8. Этот гол можно назвать везением, ведь ему потворствовал рикошет от ноги Денисова, который вроде бы все делал правильно: держал нападающего спиной к воротам, не выдергивался раньше времени. Но Константин Тюкавин — топ-форвард: воспользовался единственной возможностью для разворота и сделал все идеально. Можно говорить и об ошибке Денисова, но лучше всего — о мастерстве атакующего игрока. Пожалуй, в нынешней РПЛ так не может никто. Кстати, голевую передачу на Константина выполнил именно Бальбуэна. Здесь Личка угадал максимально. Выходит, концовку матча забрал тот тренер, который решился выпустить большого центрального защитника.

9. Другая замена Лички сыграла хуже. Марокканский нападающий Маухуб вышел на 68-й минуте, а на 74-й покинул поле после двух желтых карточек. Шесть минут на удаление — гроссмейстерский результат. Но, на мой взгляд, арбитр Сергей Иванов поступил слишком формалистски. Первое предупреждение марокканцу влепил за несогласие со своим решением, второе — за симуляцию. Нет сомнений, что ЭСК РФС поддержит арбитра, но ни я, ни главный тренер «Динамо» с этим не согласны. Потому что такое удаление противоречит духу игры. И вообще могло испортить впечатление от дерби. Хорошо, что не испортило и скандал все-таки не случился, но все же.

10. Зато подобие скандала произошло уже после игры. Константин Тюкавин в прямом эфире покритиковал игру в обороне Даниила Денисова. «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне. То, что он не так хорошо обороняется. Первый момент — угловой заработал, во втором получилось обыграть его. Да, шел осознанно».

За Денисова тут же вступился капитан «Спартака» Роман Зобнин: «Зачем говорить про чужих, тем более про россиян? Они встретятся в сборной — зачем так говорить? Надо следить за своими футболистами».

Здесь нужно отметить, что в текущем сезоне Денисов — один из лучших в «Спартаке» по оборонительным метрикам. Поэтому слова Тюкавина выглядят как минимум странно, хотя, возможно, Константин сказал на эмоциях. Но завязка для следующих матчей «Спартака» и «Динамо» получилась мощная. Тем более 2 октября — кубковое дерби, к которому добавляется новый сюжет.