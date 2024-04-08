«Спартак» чаще всего наказывают 11-метровыми. Кукуляк не удалил Кордову. Как работали судьи в 23-м туре РПЛ?

Эксперт «СЭ» — о том, как прошли очередные матчи РПЛ.
«Спартак» идет в лидерах по числу 11-метровых ударов, назначенных в пользу его соперников. Он догнал по этому показателю «Ахмат», «Локомотив», «Оренбург», «Сочи», «Урал». В ворота каждой из этих шести команд в чемпионате России-2023/24 по шесть раз били пенальти.
В воскресенье красно-белым было не на что жаловаться. Их игрок действительно виноват.
На 2-й минуте матча «Динамо» — «Спартак» (1:2) судья Кирилл Левников, находившийся за спинами Диего Лаксальта и Наиля Умярова, сначала не увидел, что спартаковец сыграл в мяч левой рукой. Не помог в этом эпизоде арбитру его ассистент Дмитрий Мосякин.
Но на помощь пришли видеоассистенты Сергей Иванов и Сергей Цыганок. После их проверки и просмотра Левниковым видеозаписи рефери на 4-й минуте объявил: «После просмотра игрок номер 18, «Спартак», наказывается за игру рукой в штрафной площади. Решение: 11-метровый удар».
Отметим, что в этот раз технически удалось сделать объявление по стадиону. Пока такая возможность предусмотрена не на всех аренах, где проходят матчи РПЛ.
Любопытно, что Левникову дали не «его» ассистентов на матч «Динамо» — «Спартак». Или ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Образко планировались «под» другого арбитра.
У Левникова-среднего в воскресенье была 12-я игра в чемпионате России-2023/24. Он ни разу в этом сезоне раньше не работал в РПЛ как судья с ассистентом Образко. И только раз ему до этого помогал Мосякин.
Есть вероятность, что список назначений перетасовали, что на игру в Петровском парке планировался совсем другой судья, а Левникова бросили на нее в последний момент.
Судья матча «Ростов» — «Сочи» (2:2) Евгений Кукуляк принял два странных решения — на 64-й и 79-й минутах. Сначала он назначил штрафной удар в пользу «Сочи», когда его игрок Серхио Кордова ударил соперника рукой в лицо.
При этом после большой паузы (с чьей подсказки?) рефери наказал сочинца предупреждением за грубую игру.
А через 15 минут Кукуляк ошибочно назначил в пользу «Сочи» уже пенальти, когда Кордова в борьбе с Максимом Осипенко симулировал нарушение правил в штрафной площади ростовчан, пытаясь обмануть бригаду арбитров.
После вмешательства видеоассистентов Артема Любимова и Романа Галимова и просмотра видеозаписи справедливость частично восторжествовала — решение Кукуляка было изменено, 11-метровый удар отменен. Но Кордова ошибочно не получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение и не был удален.
Интересно, что Кукуляку вновь выйти на поле не помешала ошибка, допущенная им в предыдущем туре — в игре «Балтика» — «Пари НН» (2:0), в которой он на 83-й минуте не увидел, что Кирилл Гоцук совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Джоэлом Фамейе. Кукуляк поначалу сделал жест рукой в другую сторону и не собирался применять к Гоцуку дисциплинарную санкцию. Капитан нижегородцев избежал бы заслуженного наказания, если бы на матче не работали видеоассистенты.
Судя по всему, виноватым сделали ассистента Максима Ковалева, а судью поощрили новой игрой. В целом руководители департамента судейства доверяют Кукуляку больше других: он лидирует по числу матчей в чемпионате России-2023/24 в роли арбитра — у него уже 13 таких назначений в 22 турах.
На 16-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (0:2) судья Василий Казарцев продолжил игру, не зафиксировав фол Дарко Тодоровича, не удалив его и не назначив 11-метровый удар. Произошло это намного позже — на 19-й минуте.
Временной отрезок в 3 минуты и 18 секунд включил в себя:
— начало проверки момента видеоассистентами Сергеем Карасевым и Николаем Богачем;
— остановку игры;
— продолжение проверки;
— жест судьи, изображающий монитор (показан примерно спустя две минуты после случившегося в площади ворот);
— изучение видеоповторов на мониторе (это заняло около 50 секунд);
— принятие окончательного решения, назначение пенальти и удаление игрока «Ахмата» с показом красной карточки.
Все это время и потом в течение не одного часа болельщики и эксперты изучали несколько повторов — момент был показан с разных ракурсов. Как и Казарцеву, нужно было определить, где произошел контакт с мячом и куда летел этот мяч. Если судить по одному ракурсу, можно было увидеть, что Тодорович сыграл в мяч левой рукой. По другому — головой. По третьему — что сыграл головой, но потом мяч попал в руку. Что касается направления полета, то, скорее всего, конечным пунктом была штанга или сетка ворот.
Учитывая невысокое качество повторов, сложно на сто процентов согласиться с судьями и поддержать мнение Казарцева и Карасева. Вероятно, они правы. В пользу вердикта — авторитет столичного рефери, выполнявшего функции ВАР, а также поведение Тодоровича, который совершенно не оспаривал удаление. Но разве этого достаточно, чтобы назвать первое решение судьи явной ошибкой, а все показанные повторы — доказательством этой самой ошибочности?
Похожий момент, связанный с возможной игрой рукой и удалением, в Грозном произошел в игре 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3). Тогда на 9-й минуте Владиславом Безбородовым был удален Марат Быстров — тоже после вмешательства ВАР (Сергея Иванова и Антона Кобзева).
Любопытно, что лучшие судьи России (если судить по группам рефери УЕФА, в которые они входят) Сергей Карасев (элитная группа) и Сергей Иванов (первая группа) уже три тура не работают на матчах чемпионата России в роли арбитров.
Отстранены от работы в 23-м туре: Рафаэль Шафеев, Владимир Москалев, Артем Чистяков (все они работали на матче «Ахмат» — «Оренбург»), Виталий Мешков, Роман Сафьян (оба работали на матче «Урал» — «Локомотив»). Сергей Чебан получил назначение только в первой лиге.
На 55-й минуте матча «Пари НН» — «Краснодар» (3:4) на дальней от скамеек запасных бровке произошло единоборство Виктора Александрова и Александра Черникова. Случилось это около второго ассистента судьи Михаила Иванова — он дал сигнал судье флажком, был назначен штрафной удар в сторону ворот гостей.
В том моменте Александров, сидя на газоне, попытался выбить мяч, а Черников постарался отобрать его у соперника. В результате произошел контакт бутсы краснодарца с левой ногой нижегородца. Возможно, это был тычок носком бутсы или же небольшой наступ. В любом случае это не нарушение правил, наказуемое вынесением предупреждения. Тем более второго предупреждения, за которым следует удаление. Так это выглядело в ходе матча во время телетрансляции.
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считал иначе, о чем он после игры в оригинальной форме с применением ненормативной лексики сказал резервному арбитру Игорю Панину. «Судьи боятся всего! Там второй наступ был! Че вы боитесь? Это вторая желтая «Краснодару»! Так и будет футбол загнивать. Посмотрите повтор на планшете!» — в частности говорил тренер.
В протоколе матча нет упоминания случившегося.
В ходе матча «Урал» — «Крылья Советов» (1:2) и после него споры вокруг работы Павла Кукуяна и видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Еремина главным образом касались двух моментов.
На 60-й минуте судья ошибочно вынес второе предупреждение Итало и удалил его с поля. Рефери неверно оценил единоборство защитника с Романом Ежовым. Оба боролись за мяч, в него сыграл самарец, который при этом, как можно было судить в ходе телетрансляции, наткнулся на правую руку Итало. Трудно сказать, что послужило причиной такого решения арбитра. Возможно, он решил, что игрок «Урала» ударил рукой соперника.
На 74-й минуте Кукуян сначала определил, что Юрий Горшков заслужил желтую карточку за неспортивное поведение — после его падения в штрафной площади «Урала» он не назначил пенальти. Но вслед за вмешательством видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Еремина и просмотром видеозаписи на 78-й минуте рефери объявил: «После просмотра игрок, вратарь команды «Урал», наказывается за контакт в своей штрафной площади. Решение — пенальти».
Первым на мяче был Горшков, а не голкипер Илья Помазун. Самарец, слегка коснувшийся мяча, понимал, что вратарь может попасть руками ему по ноге, и шел на контакт. Часть наших экспертов считает, что в том эпизоде нет оснований для назначения пенальти именно из-за действий футболиста «Крыльев». Но другая часть поддерживает решение арбитра, оценивая действия Помазуна как нарушение правил.
А на 39-й минуте Кукуян правильно оценил действия Романа Евгеньева и моментально назначил 11-метровый удар. Рефери увидел, что защитник гостей после розыгрыша «Уралом» штрафного удара нарушил правила — отпихнул мяч двумя руками.
Ян Бобровский только во второй раз был назначен видеоарбитром (ВАР) в чемпионате России-2023/24. До этого он выполнял обязанности ВАР 2 декабря в ходе матча «Факел» — «Балтика». Еще раз он работал как АВАР 9 марта («Динамо» — «Ахмат»).
Прошлой осенью он некоторое время не получал назначений из-за ошибки бригады судей в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ростов» — «Урал» (2:1). Тогда Рафаэль Шафеев в первом тайме ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей за игру рукой одного из уральских футболистов. А ВАР Евгений Турбин и АВАР Бобровский ошибочно не вмешались.