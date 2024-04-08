«Спартак» чаще всего наказывают 11-метровыми. Кукуляк не удалил Кордову. Как работали судьи в 23-м туре РПЛ?

Весенняя часть чемпионата России традиционно богата на споры вокруг судейства. Каждую неделю находятся недовольные. В минувшие выходные самые громкие высказывания прозвучали в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Эксперт «СЭ» — о том, как прошли очередные матчи РПЛ.

Умяров сыграл в мяч левой рукой — пенальти назначен правильно

«Спартак» идет в лидерах по числу 11-метровых ударов, назначенных в пользу его соперников. Он догнал по этому показателю «Ахмат», «Локомотив», «Оренбург», «Сочи», «Урал». В ворота каждой из этих шести команд в чемпионате России-2023/24 по шесть раз били пенальти.

В воскресенье красно-белым было не на что жаловаться. Их игрок действительно виноват.

На 2-й минуте матча «Динамо» — «Спартак» (1:2) судья Кирилл Левников, находившийся за спинами Диего Лаксальта и Наиля Умярова, сначала не увидел, что спартаковец сыграл в мяч левой рукой. Не помог в этом эпизоде арбитру его ассистент Дмитрий Мосякин.

Кирилл Левников просматривает видеозапись эпизода, в котором Наиль Умяров сыграл в мяч левой рукой.

Но на помощь пришли видеоассистенты Сергей Иванов и Сергей Цыганок. После их проверки и просмотра Левниковым видеозаписи рефери на 4-й минуте объявил: «После просмотра игрок номер 18, «Спартак», наказывается за игру рукой в штрафной площади. Решение: 11-метровый удар».

Кирилл Левников объявляет о решении назначить пенальти.

Отметим, что в этот раз технически удалось сделать объявление по стадиону. Пока такая возможность предусмотрена не на всех аренах, где проходят матчи РПЛ.

Другие ассистенты

Любопытно, что Левникову дали не «его» ассистентов на матч «Динамо» — «Спартак». Или ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Образко планировались «под» другого арбитра.

У Левникова-среднего в воскресенье была 12-я игра в чемпионате России-2023/24. Он ни разу в этом сезоне раньше не работал в РПЛ как судья с ассистентом Образко. И только раз ему до этого помогал Мосякин.

Есть вероятность, что список назначений перетасовали, что на игру в Петровском парке планировался совсем другой судья, а Левникова бросили на нее в последний момент.

Странные решения судьи из Калуги

Судья матча «Ростов» — «Сочи» (2:2) Евгений Кукуляк принял два странных решения — на 64-й и 79-й минутах. Сначала он назначил штрафной удар в пользу «Сочи», когда его игрок Серхио Кордова ударил соперника рукой в лицо.

После фола сочинца Серхио Кордовы судья Евгений Кукуляк назначает штрафной удар... в пользу «Сочи».

При этом после большой паузы (с чьей подсказки?) рефери наказал сочинца предупреждением за грубую игру.

Серхио Кордова нарушает правила в борьбе с Кириллом Щетининым.

А через 15 минут Кукуляк ошибочно назначил в пользу «Сочи» уже пенальти, когда Кордова в борьбе с Максимом Осипенко симулировал нарушение правил в штрафной площади ростовчан, пытаясь обмануть бригаду арбитров.

После вмешательства видеоассистентов Артема Любимова и Романа Галимова и просмотра видеозаписи справедливость частично восторжествовала — решение Кукуляка было изменено, 11-метровый удар отменен. Но Кордова ошибочно не получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение и не был удален.

Интересно, что Кукуляку вновь выйти на поле не помешала ошибка, допущенная им в предыдущем туре — в игре «Балтика» — «Пари НН» (2:0), в которой он на 83-й минуте не увидел, что Кирилл Гоцук совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Джоэлом Фамейе. Кукуляк поначалу сделал жест рукой в другую сторону и не собирался применять к Гоцуку дисциплинарную санкцию. Капитан нижегородцев избежал бы заслуженного наказания, если бы на матче не работали видеоассистенты.

Судя по всему, виноватым сделали ассистента Максима Ковалева, а судью поощрили новой игрой. В целом руководители департамента судейства доверяют Кукуляку больше других: он лидирует по числу матчей в чемпионате России-2023/24 в роли арбитра — у него уже 13 таких назначений в 22 турах.

Загадочный 11-метровый в Грозном

На 16-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (0:2) судья Василий Казарцев продолжил игру, не зафиксировав фол Дарко Тодоровича, не удалив его и не назначив 11-метровый удар. Произошло это намного позже — на 19-й минуте.

Василий Казарцев изучает повтор эпизода в площади ворот «Ахмата».

Временной отрезок в 3 минуты и 18 секунд включил в себя:

— начало проверки момента видеоассистентами Сергеем Карасевым и Николаем Богачем;

— остановку игры;

— продолжение проверки;

— жест судьи, изображающий монитор (показан примерно спустя две минуты после случившегося в площади ворот);

— изучение видеоповторов на мониторе (это заняло около 50 секунд);

— принятие окончательного решения, назначение пенальти и удаление игрока «Ахмата» с показом красной карточки.

Василий Казарцев смотрит повтор эпизода в площади ворот «Ахмата».

Все это время и потом в течение не одного часа болельщики и эксперты изучали несколько повторов — момент был показан с разных ракурсов. Как и Казарцеву, нужно было определить, где произошел контакт с мячом и куда летел этот мяч. Если судить по одному ракурсу, можно было увидеть, что Тодорович сыграл в мяч левой рукой. По другому — головой. По третьему — что сыграл головой, но потом мяч попал в руку. Что касается направления полета, то, скорее всего, конечным пунктом была штанга или сетка ворот.

Повтор эпизода в площади ворот «Ахмата» с еще одного ракурса.

Учитывая невысокое качество повторов, сложно на сто процентов согласиться с судьями и поддержать мнение Казарцева и Карасева. Вероятно, они правы. В пользу вердикта — авторитет столичного рефери, выполнявшего функции ВАР, а также поведение Тодоровича, который совершенно не оспаривал удаление. Но разве этого достаточно, чтобы назвать первое решение судьи явной ошибкой, а все показанные повторы — доказательством этой самой ошибочности?

Похожий момент, связанный с возможной игрой рукой и удалением, в Грозном произошел в игре 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3). Тогда на 9-й минуте Владиславом Безбородовым был удален Марат Быстров — тоже после вмешательства ВАР (Сергея Иванова и Антона Кобзева).

Лучшие судьи работают видеоарбитрами

Любопытно, что лучшие судьи России (если судить по группам рефери УЕФА, в которые они входят) Сергей Карасев (элитная группа) и Сергей Иванов (первая группа) уже три тура не работают на матчах чемпионата России в роли арбитров.

Отстранены от работы в 23-м туре: Рафаэль Шафеев, Владимир Москалев, Артем Чистяков (все они работали на матче «Ахмат» — «Оренбург»), Виталий Мешков, Роман Сафьян (оба работали на матче «Урал» — «Локомотив»). Сергей Чебан получил назначение только в первой лиге.

За что Юран требовал удалить Черникова?

На 55-й минуте матча «Пари НН» — «Краснодар» (3:4) на дальней от скамеек запасных бровке произошло единоборство Виктора Александрова и Александра Черникова. Случилось это около второго ассистента судьи Михаила Иванова — он дал сигнал судье флажком, был назначен штрафной удар в сторону ворот гостей.

Виктор Александров старается помешать Александру Черникову завладеть мячом.

В том моменте Александров, сидя на газоне, попытался выбить мяч, а Черников постарался отобрать его у соперника. В результате произошел контакт бутсы краснодарца с левой ногой нижегородца. Возможно, это был тычок носком бутсы или же небольшой наступ. В любом случае это не нарушение правил, наказуемое вынесением предупреждения. Тем более второго предупреждения, за которым следует удаление. Так это выглядело в ходе матча во время телетрансляции.

Контакт правой бутсы Александра Черникова с левой ногой Виктора Александрова.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считал иначе, о чем он после игры в оригинальной форме с применением ненормативной лексики сказал резервному арбитру Игорю Панину. «Судьи боятся всего! Там второй наступ был! Че вы боитесь? Это вторая желтая «Краснодару»! Так и будет футбол загнивать. Посмотрите повтор на планшете!» — в частности говорил тренер.

В протоколе матча нет упоминания случившегося.

Первая страница протокола матча в Нижнем Новгороде.

Два спорных решения Кукуяна

В ходе матча «Урал» — «Крылья Советов» (1:2) и после него споры вокруг работы Павла Кукуяна и видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Еремина главным образом касались двух моментов.

На 60-й минуте судья ошибочно вынес второе предупреждение Итало и удалил его с поля. Рефери неверно оценил единоборство защитника с Романом Ежовым. Оба боролись за мяч, в него сыграл самарец, который при этом, как можно было судить в ходе телетрансляции, наткнулся на правую руку Итало. Трудно сказать, что послужило причиной такого решения арбитра. Возможно, он решил, что игрок «Урала» ударил рукой соперника.

Павел Кукуян изучает повтор эпизода в площади ворот «Урала».

На 74-й минуте Кукуян сначала определил, что Юрий Горшков заслужил желтую карточку за неспортивное поведение — после его падения в штрафной площади «Урала» он не назначил пенальти. Но вслед за вмешательством видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Еремина и просмотром видеозаписи на 78-й минуте рефери объявил: «После просмотра игрок, вратарь команды «Урал», наказывается за контакт в своей штрафной площади. Решение — пенальти».

Павел Кукуян объявляет о решении назначить пенальти.

Первым на мяче был Горшков, а не голкипер Илья Помазун. Самарец, слегка коснувшийся мяча, понимал, что вратарь может попасть руками ему по ноге, и шел на контакт. Часть наших экспертов считает, что в том эпизоде нет оснований для назначения пенальти именно из-за действий футболиста «Крыльев». Но другая часть поддерживает решение арбитра, оценивая действия Помазуна как нарушение правил.

Роман Евгеньев играет двумя руками в мяч.

А на 39-й минуте Кукуян правильно оценил действия Романа Евгеньева и моментально назначил 11-метровый удар. Рефери увидел, что защитник гостей после розыгрыша «Уралом» штрафного удара нарушил правила — отпихнул мяч двумя руками.

Бобровский и практика работы видеоассистентом

Ян Бобровский только во второй раз был назначен видеоарбитром (ВАР) в чемпионате России-2023/24. До этого он выполнял обязанности ВАР 2 декабря в ходе матча «Факел» — «Балтика». Еще раз он работал как АВАР 9 марта («Динамо» — «Ахмат»).

Комната в московском ВАР-центре.

Прошлой осенью он некоторое время не получал назначений из-за ошибки бригады судей в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ростов» — «Урал» (2:1). Тогда Рафаэль Шафеев в первом тайме ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей за игру рукой одного из уральских футболистов. А ВАР Евгений Турбин и АВАР Бобровский ошибочно не вмешались.