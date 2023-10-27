«Я действительно не помню, в какой раз стал чемпионом». Победа над «Зенитом» и последнее золото Романцева

К домашнему матчу 28-го тура чемпионата России против «Зенита» красно-белые подошли в статусе лидера турнира. Отрыв команды Олега Романцева от питерцев составлял три очка, при этом у москвичей была еще игра в запасе.
Молодой и дерзкий «Зенит» Юрия Морозова стал, пожалуй, главным открытием ЧР-2001.
«Клич «Зенит» — чемпион!», неизменно сопровождавший матчи команды Северной столицы, неожиданно стал актуальным уже в апреле, — писал в декабре 2001 года обозреватель «СЭ». — После пяти кряду побед подопечных Юрия Морозова таблицы чемпионата с взлетевшим на самый верх «Зенитом» стали появляться даже в витринах питерских баров и кафе. Город на Неве ликовал, а вся футбольная Россия недоуменно разводила руками: «Кто такой Васянович — белорус или югослав?», «Когда успел так вырасти Аршавин?», «Откуда они взяли Кержакова?». И любопытствующим коллегам из других городов приходилось разъяснять, что 18-летний Сергей Васянович, отдавший в матче с «Ростсельмашем» три результативные передачи, — воспитанник «Смены», которую чуть раньше окончил и забивший гол-красавец «Факелу» Андрей Аршавин. Что заблиставшего чуть позже и опять-таки 18-летнего Александра Кержакова никак нельзя считать новичком «Зенита», поскольку он с 11 лет тренировался в одноименной футбольной школе. Именно в те дни применительно к морозовской команде родилось ироническое выражение «питерский инкубатор». Но к концу сезона ирония сменилась уважением».
— Какую задачу в этом матче поставит «Зенит»? — За два дня до матча спросил корреспондент «СЭ» атакующего полузащитника питерцев Андрея Аршавина (4 гола и 8 результативных передач в чемпионате России-2001).
— Я полагаю, наша задача предельно конкретна: мы должны сыграть лучше «Спартака».
— Вам в «Лужниках» придется противостоять Кебе. Одна из петербургских газет в связи с этим предположила, что Аршавину придется особенно тяжело: у него, дескать, не получается игра против темнокожих защитников.
— Совершенно непонятно, почему кто-то предположил подобное. Мне по большому счету все равно, против кого играть. Конечно, темнокожие защитники за счет природных качеств — резкости и скорости — получают определенное преимущество. Но и только.
«Спартак» — «Зенит» — 3:1 (2:1)
Голы: Аршавин, 4 (0:1). Титов, 25 (1:1). Баранов. 28 (2:1). Парфенов, 52 — с пенальти (3:1).
«Спартак»: Левицкий, Ковтун, Парфенов, Кебе, Ананко, Цихмейструк, Баранов, Титов, Булатов, Бесчастных, Робсон (Куприянов, 90+1).
«Зенит»: Малафеев, Лепехин, Овсепян, Угаров, Катульский, Горовой (Лазарев, 64), Кобелев, Горшков (Игонин, 45), Спивак, Аршавин, Кержаков.
Именно Аршавин открыл счет уже на третьей минуте встречи. Спивак прострелил с левого фланга, Кержаков до мяча не дотянулся, и 20-летний футболист с левой ноги из пределов штрафной пробил в правый от себя угол мимо Левицкого. 0:1. Автор гола сорвал с себя футболку и увидел перед собой желтую карточку.
Хозяева ответили неприятным ударом головой Робсона — Малафеев вытащил непростой мяч. «Зенит» в целом смотрелся интереснее. Кержаков дважды угрожал воротам Левицкого — в первом случае форвард даже нанес голкиперу травму, поставив под угрозу его дальнейшее участие в этой игре. Но Левицкий на поле все же остался. К слову, свой первый гол за «Зенит» Кержаков забил именно «Спартаку» — только в игре первого круга в Питере (2:1).
— При счете 1:0 мы должны были забивать дважды, — заметил на пресс-конференции Юрий Морозов. — Произойди это, вся игра перевернулась бы. А мы дали сопернику психологическую фору. «Спартак» — это уверенные в себе люди, имеющие хороший игровой опыт, они нашли нашу слабинку и сумели ее использовать.
Не пропустив второй гол, красно-белые в течение трех минут перевернули ход встречи. Баранов отличным пасом нашел в штрафной Бесчастных, тот развернулся и переадресовал мяч Титову, который в касание вколотил его в сетку. Фирменная спартаковская игра!
Забив гол, Титов задрал красную футболку. Под ней была белая, на которой красовалась надпись: «Кто мы? Мясо!» «За день до игры с «Зенитом» на базе в Тарасовке в 2001 году с моим другом Парфешей, сегодня Дмитрием Владимировичем (Парфеновым), испортив три майки, получили то, что ушло в массы», — так впоследствии рассказывал об очередном своем шедевре Егор Ильич.
По оценкам «СЭ», капитан «Спартака» получил наивысший средний балл в сезоне (6,42), опередив Марата Измайлова из «Локо» и Валерия Кечинова из «Сатурна».
— Не жалеете, что не уехали год назад, когда вы были на пике популярности после успешного выступления «Спартака» на первом этапе Лиги чемпионов и разгрома «Арсенала»? — спросили полузащитника в декабре 2001 года.
— Знать бы заранее, как закончится прошлой весной тот поход в Европу... У руководства нашего клуба не было цели засветить игроков в Лиге чемпионов, а потом всех оптом продать. В «Спартаке» работают максималисты, которые хотели сохранить команду, способную решать большие задачи. И разочарования из-за того, что остался в России, нет. Я привык жить настоящим, а в Москве меня на данный момент все устраивает. И, главное, только здесь я внутренне чувствую себя комфортно. Во время отпуска я побывал в Лондоне и Милане — там и уровень жизни приличный, и по улицам вечерами ходить не страшно, а на душе все равно неспокойно.
— Какова вероятность того, что вы все же покинете «Спартак» в нынешнее межсезонье?
— Если появится выгодное для клуба предложение, если тренеры «Спартака» решат сделать ставку на молодежь, я готов попробовать себя за границей. Но торопиться с принятием решения не стану. Уровень зарплат игроков российских клубов сейчас сопоставим с западноевропейскими. Так что не вижу смысла ехать в какую-нибудь средненькую команду. Достойными вариантами считаю пять ведущих испанских клубов, примерно семь итальянских, пять-шесть команд английской премьер-лиги, три-четыре французских. В Германии же нормальный футбол демонстрируют лишь «Бавария» и «Байер».
Но вернемся в 27 октября 2001 года. Через три минуты после гола Титова отличился Баранов. Белорусский хавбек выполнил подачу с углового, мяч после выноса зенитовского защитника достался ему же, и Василий решился на удар в ближний угол. Малафеев был застигнут врасплох — 2:1.
— Когда забивали победный мяч, били наудачу или видели, что ближний угол зенитовских ворот открыт? — спросили Баранова после игры.
— Сначала собирался сделать подачу, но затем заметил, что вратарь заранее дернулся идти на перехват, оставив ближний угол открытым. Туда и пробил, поймав голкипера на противоходе.
— «Зенит» вам понравился?
— Да, достойный соперник. А сколько людей приехало из Петербурга поддержать свою команду! Думаю, это добавило «Зениту» дополнительные силы и эмоции. Их быстрый гол на второй минуте, признаться, нас немного обескуражил. Никто не ожидал такого развития событий.
Перед перерывом гостям удалась быстрая атака. Аршавин прострелил во вратарскую на Кобелева, однако того опередил Ковтун.
А почти сразу после возобновления игры «Спартак» сделал весомую заявку на очередное золото. Овсепян ценой нарушения правил (игра рукой) не позволил отличиться Робсону. Пенальти. Парфенов поставил жирную точку в этом матче.
«Не делает «Спартак», в общем-то, ничего сверхъестественного — просто каждый год приходит к финишу первым, — писал обозреватель «СЭ». — А впереди — новый сезон с равными для всех шансами на успех. И новая битва за золото, которое не надоедает никогда. Не верите? Спросите у Романцева».
— Сейчас я, наверное, самый счастливый человек в России, — сказал после матча Олег Иванович. — В этом году национальная команда вышла в финальную часть чемпионата мира, а «Спартак» вновь стал чемпионом.
— А вы помните, какой это по счету ваш успех?
— Нет... (После паузы.) Я действительно не помню, в какой раз выиграл чемпионское звание — в седьмой, восьмой или девятый. После матча в раздевалке мы пытались это подсчитать, но среди нас не оказалось статистиков.
— Значит, нынешнее чемпионство ничем не отличается от прошлых?
— Почему же, отличается. В начале девяностых мы туров за пять обеспечивали себе необходимый отрыв от конкурентов. Тогда изначально было ясно, что «Спартак» намного сильнее. Возможно, поэтому те победы не воспринимались эмоционально так остро, как, к примеру, нынешняя. Сейчас мы выиграли чемпионат в сложнейшем для нас сезоне за счет победного духа, коллективизма и морально-волевых качеств. Шутка ли, за последние 17 дней мы провели шесть матчей! Это страшное дело — играть через два дня на третий вдобавок с перелетами. У нас был тяжелейший отрезок в физическом и прежде всего психологическом плане. Особенно после неудач в Лиге чемпионов. Однако команда не сломалась, поэтому сейчас мне хочется сказать всем только одно слово: «Молодцы!»
Это был предпоследний трофей Романцева в его яркой тренерской карьере. В 2003 году он выиграет с красно-белыми Кубок России и покинет «Спартак».