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«Медина именно тот, кого не хватало «Спартаку». Абаскаль — о будущих трансферах, целях и карме

Абаскаль назвал Медину тем игроком, которого не хватало «Спартаку»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Тренер Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболист Хесус Медина.
Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Тренер Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Интервью главного тренера красно-белых.

«Спартак» продолжает подготовку к сезону-2023/24. Вчера красно-белые официально представили Хесуса Медину, а сегодня провели тренировку на базе в Тарасовке, перед которой Гильермо Абаскаль ответил на вопросы медиа.

Зиньковский забивал из-за пределов штрафной. Мы ждем того же от Бонгонды и Медины

Тренировочный процесс проходит по плану, — начал Абаскаль. - У нас три разные недели: первая была очень интенсивной с двумя тренировками в день, с большим объемом работы. Сейчас вторая — «физики» меньше, интенсивность снижается. И впереди еще третья неделя.

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Летом в клубе были очередные перестановки в руководстве...

— У нас хорошая коммуникация и прямой диалог с руководством. Есть общее видение ситуации и нашего развития. Мне оказывается поддержка — как тренеру мне это приятно, так что все отлично.

Как оцените трансфер Медины?

Он тот, кого нам не хватало в прошлом сезоне. Потому что во всей линии полузащиты были правши. Нам не хватало футболиста с рабочей левой ногой, так как игра часто сваливалась на левый фланг. Теперь у нас есть игрок, который сбалансирует эту ситуацию. Плюс Медина силен на стандартах.

— Он уже здесь, в Тарасовке?

— Да, Хесус приехал, но пока не тренировался с нами. Все в процессе: новички должны пройти медосмотр и разные тесты.

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— Вы сказали «новички» — Бонгонда тоже на базе?

— Да, все новички проходят одни и те же процедуры. Но я не занимаюсь контрактами.

— Почему Бонгонда заинтересовал «Спартак»?

Есть разные типы вингеров. Например, Зиньковский действует с фланга и в состоянии сделать точную подачу. Он очень прибавил в прошлом сезоне.

Есть Промес — он смещается в центр и завершает атаки. Так вот Бонгонда ближе к Квинси, чем к Зиньковскому. Он нацелен на вертикальные обостряющие передачи, удары.

Кстати, Зиньковский часто забивал из-за пределов штрафной. Мы ждем того же от Тео и Хесуса. В прошлом сезоне мы часто заходили в штрафную — теперь хотим избегать лишних передач, быстрее наносить удары.

Футболист Хесус Медина.
Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ждем еще трансферы

Кто-то из футболистов «Спартака» тренируется по индивидуальной программе?

— Индивидуальная программа есть у каждого. Кому-то нужно поработать над одним компонентом, кому-то - над другим. Травм, к счастью, у нас нет.

— Ждете ли вы еще новичков?

— Да, однозначно.

Полузащитник Хесус Медина стал игроком &laquo;Спартака&raquo;. «Такой трансфер — это редкость». Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» и все объяснил

— Трансфер Медины получился очень неожиданным. Что если через какое-то время он придет и скажет: «Отпустите меня в «Зенит»?

— Думаю, это не совсем корректно. Все-таки Санкт-Петербург — другой город. Что касается перехода, тот Хесус сам все объяснил. Он считает, что для его карьеры это шаг вперед. Мы благодарны, что он с нами.

— А для вас лично вопрос смены команды принципиален? Вы можете представить себя в ЦСКА или «Зените»?

— Я не склонен к подобным фантазиям, а сконцентрирован на своей работе. И пользуюсь возможностями, которые дает жизнь. Я не мечтал о «Базеле», «Асколи» или «Спартаке». А просто рад, что мой жизненный путь привел меня в такой большой клуб и в такой прекрасный город.

Георгий Джикия.

Нужно выступить лучше, чем в прошлом году

— Селихов в интервью «СЭ» сказал, что вы сделали выводы по итогам прошлого сезона. Какую самую большую ошибку вы сделали весной?

— Селихов - очень умный человек: он сказал фразу, которая может означать тысячу вещей. Я сделал разные выводы — и хорошие, и плохие.

А самая большая ошибка — это самая большая возможность. Без ошибок не бывает прогресса. Нам не хватило стабильности: было много травм, карточек, мы не реализовывали свое преимущество и поэтому не финишировали выше в таблице.

— Вы сказали, что еще ждете новичков. Это будут игроки обороны?

— Да. Один или два.

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— Правда ли, что ваш агент помогает клубу с трансферами? И нормально ли это?

— Некорректно с вашей стороны спрашивать о том, о чем вы не имеете представления. Он агент — это его деятельность. Но я бы никогда не позволил, чтобы мой агент занимался трансферами. Это абсурдные заявления, которые не имеют ничего общего с действительностью. Я убежден, что карма существует. И людей, которые пишут выдуманные вещи или пытаются раздуть что-либо, она обязательно настигнет.

Жаль, что у некоторых людей отсутствует чувство собственного достоинства: они пишут неправду ради четырех-пяти лайков. Очень печальная ситуация.

Вы уже озвучили игрокам цель на новый сезон?

— Как минимум нужно выступить лучше, чем в прошлом. «Спартак» может играть гораздо качественнее.

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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Хесус Медина
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