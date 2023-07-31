Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 13:00

Безбородов грубо ответил репортеру на нормальный вопрос о судействе. Этими словами он сделал себе только хуже

Безбородов нагрубил журналисту после матча «Ахмат» — ЦСКА
Игорь Рабинер
Обозреватель
Судья Владислав Безбородов
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Отвечать ему все равно придется.

«Не говорю» и «Ты чего, глухой?» — вот все, что Владислав Безбородов счел нужным сказать репортеру, дождавшемуся его после скандала в матче «Ахмат» — ЦСКА. Тот судью не провоцировал, вопрос сформулировал совершенно нормально, и происходило это на территории стадиона, а не где-нибудь в ресторане или гостинице, чтобы тот счел это вмешательством в личное пространство и имел основания для резкости.

Сейчас у арбитра наверняка найдутся защитники — мол, человек в стрессе после такого, а к нему в душу лезут. Да и вообще, судьи, в отличие от игроков, после матчей не обязаны давать интервью.

Жаль, кстати. Еще лучше было бы, чтобы они, как в НФЛ или НХЛ, были обязаны объяснять свое решение на весь стадион сразу после его принятия. Например, на ЧМ U20 в Аргентине этим летом судьи объясняли свои решения после ВАР на весь стадион.

Судья Владислав Безбородов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Никто не просит в такой ситуации у Безбородова изливать душу. Просят конкретно ответить на один главный вопрос — хотя вопросов по этому матчу к нему намного больше. А в ответ: «Не говорю. Ты глухой?»

Степень стресса арбитра в такой ситуации понятна (мы еще не знаем, что происходило после игры за кулисами, причем с обеих сторон). Но он вообще-то провалил свою работу, работу публичную, и в такой ситуации должен быть готов к неприятным вопросам. А вопрос, кстати, был вполне себе нейтральным. И человек, который потратил время и тебя дождался, заслуживал как минимум слов «Извините, без комментариев», если уж ты решил по горячим следам не говорить, чтобы не усугубить свое положение.

Арбитр Владислав Безбородов. За что назначен пенальти в ворота ЦСКА? Правильно ли удален игрок «Ахмата»? К работе судей в Грозном есть 20 вопросов

Отвечать-то все равно придется. Перед другими людьми и органами. И на ЭСК он точно не скажет то, что сказал репортеру, там придется объяснять по сути. И делать это очень вежливо. История-то вышла скверная.

Судья Владислав Безбородов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А еще очень хотелось бы, чтобы РФС и в этом случае, как он уже не раз практиковал, выложил аудио переговоров бригады арбитров. И не только по этому эпизоду. Это ответило бы на многие вопросы.

Надеюсь, Безбородов найдет в себе мужество (а его много не требуется), когда успокоится, извиниться и перед болельщиками, и перед репортером, который только делал свою работу и вообще ни в чем не перегнул.

Футболисты &laquo;Ахмата&raquo; и&nbsp;ЦСКА вокруг судьи матча Владислава Безбородова. Скандал в Грозном, безупречный старт «Локомотива», снайперские подвиги Тикнизяна. Рабинер — о топ-событиях тура РПЛ

16-летней судейской карьерой Владислав все же в большей степени вызывал к себе уважение. Срывы бывают у всех. Надо уметь их признать и сказать: «Извините». А желательно — и объяснить, что случилось. Если объяснение честное, оно снимает многие вопросы.

Пока же такими словами он сделал себе только хуже.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
27
39
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
16-летняя россиянка Корнеева выиграла престижный турнир в Португалии
«Можно уже не имитировать улыбки». Порвет ли Россия с МОК окончательно?
Житель Челябинской области 14 лет насильно удерживал в доме похищенную девушку
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Москве назвали условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
«Все пять пенальти высосаны из пальца!» Тарханов — о Безбородове и скандале в Грозном
Агент Тикнизяна: «С Наиром и с его глазом все в порядке»
Радченко заявил, что был бы рад видеть Тикнизяна в «Зените»
Агент Карапузова подтвердил переход игрока в «Пари НН» на правах аренды
ЦСКА не направлял в КДК РФС протест на результат матча против «Ахмата»
Видеообзор матча «Ахмат» — ЦСКА: пять пенальти и три удаления
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скандал в Грозном, безупречный старт «Локомотива», снайперские подвиги Тикнизяна. Рабинер — о топ-событиях тура РПЛ

«Все пять пенальти высосаны из пальца!» Тарханов — о Безбородове и скандале в Грозном