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Сегодня, 21:20

Невероятный гол Лещука спас «Динамо» в Грозном! Шелия пропустил от коллеги из-за кошмарной ошибки

«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» благодаря голу Лещука
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Николас Маричаль, Вячеслав Грулев и Игорь Лещук радуются голу в матче РПЛ «Динамо» — «Ахмат» (1:1) в Грозном.
Фото ФК «Динамо»
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Бело-голубые сыграли с «Ахматом» вничью — 1:1.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
Динамо

Тяжело складывается у «Динамо» первая часть сезона. Хотя статистически все выглядело прилично — команда провела лучший первый круг в XXI веке по количеству набранных очков, но лидирующая тройка ушла довольно далеко. А главное, болельщиков не радовало качество игры — все у бело-голубых получалось как-то натужно, без куража, без легкости.

А когда конкуренты давали шансы к себе приблизиться, то подопечные Марцела Лички нелепо их упускали. Скажем, как неделю назад, когда в Воронеже остались без победы на 99-й минуте.

Вот и сейчас «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» дружно проиграли — отличная возможность приблизиться. Тем более что у «Динамо» встреча с «Ахматом» — 15-й командой лиги, у которой в последних пяти матчах пять поражений. Однако москвичи снова сыграли слабо, обнажив все свои проблемы, которые мы наблюдаем в течение первой половины сезон, — низкие скорости, отсутствие страсти, провалы в обороне, слабая реализация.

Сергей Ташуев и&nbsp;Марцел Личка. «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Уткин, конечно, отдал роскошную голевую передачу Самородову, перекинув мяч через защитника с лета и выведя партнера один на один. Но ведь тут и дезорганизация в оборонительных порядках гостей, которые при позиционной атаке умудрились оставить одного Фернандеса против двух оппонентов. И парагвайца отыграли.

И дальше именно «Ахмат» должен был увеличивать счет — в одном эпизоде спас Лещук и при ударе, и при добивании, в другом Самородов из выгоднейшей позиции не попал по мячу.

Лишь на 30-й минуте москвичи наконец придумали первый ответ — Тюкавин головой не попал в створ. И еще два момента у молодого форварда было со «второго этажа», но это никогда не было его сильной стороной. А кроме навесов «Динамо» ничего не могло предложить. Словно никаких других идей у бело-голубых не было. Что для претендента на медали выглядело удивительно.

Аутсайдер смотрелся куда более цельно, чем один из лидеров, лучше понимал, что делать на поле. О самоотдаче и говорить не приходится. Так что динамовцы сохраняли интригу в первую очередь за счет индивидуального мастерства футболистов.

В концовке москвичи навалились, какие-то моменты в штрафной начали возникать, но грозненцы бросались под удары вдвоем-втроем. И упустили победу из-за дикого невезения.

На 5-й добавленной минуте на угловой в штрафную хозяев пришел голкипер «Динамо» Лещук, ему удалось пробить головой, но не слишком удачно — мяч взмыл в воздух «свечкой». Однако Шелия грубо ошибся, пытаясь ликвидировать угрозу, не попал толком по мячу, и тот залетел в ворота. Фантастика.

Обиднейшая потеря двух очков для «Ахмата». «Динамо» же увозит из Грозного ничью, однако к качеству футбола москвичей у болельщиков большие вопросы. Как наверняка и у руководителей. До ухода на зимнюю паузу осталась домашняя встреча с «Химками», после которой первая часть сезона будет тщательно проанализирована.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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