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Шок-развязка в Грозном: Заболотный вырвал ничью на 90+8-й минуте — после паса Садыгова рукой?

«Ахмат» и «Химки» сыграли в результативную ничью
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Антон Заболотный в матче «Ахмат» — «Химки».
Фото ФК «Ахмат»
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Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:3
Химки

«Ахмат» — «Химки» — не самая громкая вывеска, особенно в день матча «Зенита» и «Спартака». Но, хотя встреча в Питере и получилась жаркой, до вечерней игры в Грозном она внезапно не дотянула. Команды Магомеда Адиева и Франка Артиги украсили вечер — был и камбэк, и огненная концовка с удалением и спорным голом.

«Химки» при Артиге выглядят крепко, поэтому с «Ахматом» быстро забрали владение, много атаковали и забили первыми. Хозяева некоторое время сопротивлялись, но в середине второго тайма пропустили снова.

По такой игре «Ахмата» это выглядело приговором для грозненцев. Но нет: на 73-й минуте стартовал новый сюжет — команда Адиева запустила камбэк благодаря голу Жирова. А еще через две минуты Кардосо замкнул передачу Бериши, и после проверки ВАР судья подтвердил, что все по-честному — было подозрение на офсайд.

А дальше... Дальше началась ураганная концовка, причем события развивались максимально бодро. Сначала случилось удаление. Не без помощи ВАР, но арбитр встречи Бобровский отправил Магомедова отдыхать за фол последней надежды на 90+2-й. А уже через минуту «Ахмат» реализовал опасный штрафной. Ловат пробил под «стенкой» — и, не в последнюю очередь благодаря ливню, получилось хитро — ни защитники, ни Обухов справиться с ударом не смогли. 0:2 за 20 минут превратились в 3:2.

Но и это был еще не конец — на 90+8-й минуте «Химки» отыгрались! Мяч заметался по полю, отскочил к Садыгову, тот скинул его на Заболотного — опытнейший форвард не растерялся и забил Шелии, сравняв счет.

Есть ощущение, что в момент паса Садыгов подыграл рукой. Это видно на одном из повторов.

Справедливо ли засчитывать такой гол? Отвечает эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров:

— Ян Бобровский правильно засчитал гол гостей, которые сравняли счет. Видеоассистенты Андрей Фисенко и Денис Березнов, проведя проверку, подтвердили решение арбитра.

В том эпизоде голу Антона Заболотного предшествовал контакт мяча с рукой или плечом Ильи Садыгова. Но даже если мяч после скидки защитника «Ахмата» Надера Гандри действительно попал футболисту «Химок» в руку, это не нарушение правил. Она находилась в естественном положении — висела вдоль тела. После этого контакта мяч отскочил к Заболотному, и тот переправил его в ворота. Правильный вердикт судьи в такой ситуации: засчитать гол. Это Бобровский и сделал.

Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Химки
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