«Краснодар» ищет себя и снова не справился с «Ахматом»

Логичная ничья в Грозном.

«Краснодар» в игре за Суперкубок не убедил. С другой стороны, кто сказал, что в таких турнирах кто-то должен убеждать? Ну, за исключением Испании и Италии, где третий по статусу национальный трофей в разгар сезона разыгрывают четыре команды. А вот визит в Грозный — это уже лакмусовая бумажка. «Ахмат» (пусть и смазав финиш двумя поражениями) под началом Магомеда Адиева мощно прошел концовку прошлого сезона и в числе прочего выиграл в Краснодаре. По сути, тогда «быки» по-настоящему и сломались в чемпионской гонке.

Для чистоты эксперимента, правда, не хватало трио участников Кубка Америки — находящихся в отпуске Кордобы, Оласы и Кастаньо. Зато появился попавший с корабля на бал Диего Коста, который во время переговоров о своем переходе с начала месяца ограничился в «Сан-Паулу» парой выходов на замены суммарно на 45 минут (в трех турах чемпионата). С бразильским новичком «Краснодар» оборонялся с тройкой центральных защитников, тогда как при переходе в атаку Батчи поднимался высоко, а на правую бровку периодически уходил Кайо.

Только с атакой — что с моментами, что с творчеством — у «быков» наблюдались проблемы. Сперцян, Козлов, Кривцов, Смолов — в футбольном симуляторе это вполне себе качественный набор созидателей. Однако на выходе поначалу мало что получалось. «Ахмат» в нападении был конкретнее, и грозненцам не хватало лишь завершающего штриха. Виктор Са сорвал одну атаку фолом у линии штрафной, Коста классно остановил выскакивавшего к воротам Агаларова, а Садулаев со штрафного попал в штангу.

По тому, как развивались события — да еще и при не самом высоком темпе — гол гостей совершенно не напрашивался. Но после паузы на водопой что-то стало меняться. Чуть лучше контроль, чуть лучше движение — и вот для грозненцев прогремел гром среди ясного неба. Защита «Ахмата» оказалась не готова ни к классной подаче Виктора Са, ни к скидке Смолова, а Кривцова и вовсе оставили в гордом одиночестве на линии площади ворот. Ответный же гол — гимн смелости Камилова, который полез в штрафную, и Агкацева поставил в тупик рикошет от ноги Черникова.

Но даже если бы «Ахмат» в первом тайме не отыгрался (вполне заслуженно), краснодарцам требовались коррективы. И Мусаев в перерыве их внес, поменяв Козлова на Кевина Пину, что дало Сперцяну возможность играть ближе к атаке. Определенный эффект у этих перестановок был. Как и в попытке освежить правый фланг за счет Олусегуна. Однако грозненцы и защищались организованно, и за счет прессинга периодически напрягали оборонительные порядки гостей. Ковачев в одной из атак запустил мяч в небеса из позиции, которую следует признать убойной.

Все-таки навыков нападающего у болгарина нет. Агаларов же к тому моменту был заменен, а чистые форварды в запасе у «Ахмата» отсутствовали. После ухода Конате и Ильина это самая уязвимая линия грозненцев. Пока не попавший в заявку аргентинский новичок Луна на острие играть способен, только он все же атакующий полузащитник. Ну а «Краснодару» очень не хватало Кордобы. Колумбиец дает команде гораздо больше, чем забитые мячи. А Смолов — при всем его мастерстве и опыте — уже не тот снайпер, что становился в составе черно-зеленых лучшим голеадором чемпионата.

С такими вводными ничья — самый логичный исход воскресной встречи. Но если для «Ахмата» результат и качество игры следует расценивать положительно, то «Краснодар» не убедил. При Владимире Ивиче это была более системная команда. Сейчас «быки» в стадии перестройки и продолжают поиск себя и своего стиля. То ли прежнего, то ли какого-то нового.