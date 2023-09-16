Ромащенко притормозил лидера и мог рассчитывать на большее. «Краснодар» спас эпический промах Ильина

У лидера третья ничья в четырех последних турах.

Эффект Владимира Ивича, который зимой начал перестраивать игру «Краснодара» на свой лад, в полной мере проявился уже в нынешнем сезоне. Первое место, всего два пропущенных мяча, рекордная в этом чемпионате сухая серия Сафонова (389 минут) — все это не могло не впечатлять и породило разговоры о том, что «быки» наконец-то созрели для борьбы за чемпионство.

Эффект Мирослава Ромащенко получился мгновенным. Многолетний помощник Станислава Черчесова принимал «Ахмат» в кризисном состоянии и изменил все. Из четырех матчей (с учетом кубкового) грозненцы выиграли три. При этом в РПЛ не пропустили ни разу, но встреча с «Краснодаром» должна была стать реальным индикатором прогресса команды и системности ее успехов. Ромащенко ведь в своих оценках был предельно осторожен и, отмечая старание команды следовать новым требованиям, говорил, что получается еще не все.

С чем у «Ахмата» точно полный порядок, так это со встречными атаками при отборе мяча. Именно так был открыт счет, когда Ковачев в центре поля накрыл Черникова и отпасовал в зону между защитниками, куда врывался Олейников. А неудачный ввод мяча в игру Сафоновым не завершился вторым голом только благодаря мастерству вратаря. Он исправился, кончиками пальцев переведя в штангу обводящий удар Бериши.

Только «Краснодар» в его нынешней версии — не та команда, которую могут сломить локальные неприятности. Черно-зеленые методично усиливали давление и в целом контролировали игру, а Кордоба превращал в угрозу едва ли не каждый момент. Сначала — пусть и из офсайда — забил, буквально смяв защитников. Потом обвел Шелию, но того на ленточке подстраховал защитник.

И все это — без оставшегося на скамейке запасных Сперцяна, чье отсутствие в значительной степени компенсировал Кади Боржес. То, что именно он сравнял счет, — показательно. При этом краснодарцам пришлось ждать вердикта ВАР, так как изначально был зафиксирован офсайд, и только повторы помогли определить, что мяч отлетел к игроку гостей от ноги Челиковича. И на волне этого успеха Кади создал убойный момент для промахнувшегося мимо пустого угла Олусегуна.

Промах матча, тура, сезона? Дискуссии на эту тему уже после перерыва закрыл Ильин. Казалось, он сделал все, уложив на газон Петрова, а за ним и Сафонова. Перед форвардом была огромная и полностью беззащитная часть ворот. А еще — одна маленькая штанга, в которую Ильин и попал с двух метров. Как? Ответов на такие вопросы обычно нет. Это необъяснимо, но такое случается.

Глобально же данный эпизод показал одно — «Ахмат» не сломался, не поплыл и смог перестроиться настолько, что на определенных отрезках второго тайма диктовал лидеру свои условия, забирая мяч под контроль. К эпическому промаху Ильина добавился еще и удар мимо дальнего угла едва появившегося на поле Конате. Его выход показателен в том плане, что хозяева хотели выиграть.

Как, естественно, и «Краснодар», у которого хватало козырей. Выход Ахметова и тем более Сперцяна был призван усилить давление на ворота Шелии. В концовке грозненцы прагматично перешли на игру вторым номером, что подчеркивала замена Олейникова на ориентированного на оборону Швеца. Исходя из характера игры, все было логично. Но рискованно, если вспомнить, как в компенсированное время Кордоба замыкал подачу Оласы.

В целом же «Ахмат» отстоял заслуженную ничью без видимых проблем. Этот результат точно стоит занести команде Ромащенко в актив. Хотя, помня о промахе Ильина, можно было рассчитывать на большее. А «Краснодар», у которого три ничьих в последних четырех турах, дал шанс своим преследователям.