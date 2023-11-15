«Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

«СЭ» и FONBET представляют документальный сериал о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.

Сюжет

Сезон-2022/23 стал 20-м в профессиональной карьере Игоря Акинфеева. Он дебютировал в большом футболе в 2003 году и с тех пор пережил столько эмоциональных моментов, что стало очевидно: биография Игоря — готовый сюжет для документального сериала.

Сейчас забавно вспомнить: прорабатывая базовую идею фильма, всерьез обсуждалось, что он будет посвящен прощальному сезону. Действительно, весной 2022-го ходили разговоры о том, что Акинфеев заканчивает и следующий чемпионат станет последним в его карьере. В итоге Игорь был признан вратарем года в РПЛ, а ЦСКА под его предводительством выдал лучший чемпионат за много лет.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Акинфеев. 20-й сезон» по-новому раскрывает знаковые события вокруг команды. Например, лето прошлого года — время перемен для ЦСКА. Максим Орешкин и Роман Бабаев впервые рассказывают, с какими трудностями пришлось столкнуться клубу: большой исход основных игроков, сложный трансферный рынок. И это на фоне неудач и непривычной тренерской чехарды. Зато Евгений Гинер убедительно спокоен: «Будет этот ЦСКА сильный. Мы добьемся», — уверяет президент армейцев.

Особенные «Лужники»

Вместе с Акинфеевым мы проходим через весь сезон. Как Владимир Федотов строит новую команду, огненное дерби со «Спартаком», переломная победа над «Зенитом» и, конечно, драматичная победа в Кубке — все это вы увидите с уникального ракурса. Фактически глазами Игоря.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть первый эпизод

Суперфинал в «Лужниках» мы снимали с трех камер. Первую отправили в квартиру родителей Игоря. Они редко ходят на стадион, предпочитая смотреть матчи по телевизору. Но поверьте, эмоций там тоже хватает, как и различных ритуалов! Вторая камера следила за семьей Акинфеева, которая расположилась на трибуне «Лужников». Для старших детей Игоря — Дани и Евы — это был первый большой финал ЦСКА в осознанном возрасте. Ну а третья камера всю игру располагалась за спиной Акинфеева, вплоть до решающего удара в послематчевой серии. Снова большой матч в «Лужниках», снова пенальти, снова те самые ворота. И снова Акинфеев — герой.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вообще ворота у Северной трибуны «Лужников» — особенное место для Игоря. Здесь он ногой отбил удар Яго Аспаса на домашнем чемпионате мира, вытащил серию со «Спартаком» в эпичном полуфинале Кубка в 2011-м. Здесь, в конце концов, столкнулся с Веллитоном в 2011-м и получил вторые «кресты». Не говоря уже о том, что поиграть в этой штрафной Игорю довелось еще в детстве, в середине 90-х, когда у стадиона не было крыши, а вместо кресел на трибунах стояли деревянные скамейки.

«Акинфеев. 20-й сезон» — это уникальный проект для всей индустрии, посвященный юбилейному году в футболе лучшего голкипера страны, а также ключевым эпизодам его карьеры. Документальный сериал был снят «СЭ» при участие FONBET, а сам вратарь в октябре стал амбассадором букмекерской компании.

В прошлом месяце Fonteam — команда, частью которой стал Акинфеев — запустила конкурс проектов поддержки локального спорта. В нем могут принять участие болельщики, спортсмены, тренеры и все желающие старше 18 лет. В проекте есть четыре категории — «Команда», «Спортсмен», «Место силы» и «Настоящая идея». Стадионы, хоккейные коробки и спортзалы могут оставить заявки на ремонт и реставрацию; таланты, которые сами двигаются в спорте, — найти бюджет на поездки на соревнования; местные команды — рассказать о потребности в инвентаре и экипировке. Заявки принимаются до 30 ноября, а трех победителей объявят перед Новым годом.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Настоящая семья

В сериале вместе с Валерием Газзаевым и Вячеславом Чановым мы вспоминаем, как 16-летний Игорь дебютировал за основу ЦСКА. Даниэл Карвальо и Ролан Гусев в деталях рассказывают, как армейцы с тинейджером в воротах выиграли Кубок УЕФА.

С Леонидом Слуцким и Алексеем Березуцким поражаемся двойному сейву вратаря в Казани в 2016-м, который принес ЦСКА очередное золото. Наконец, с Сергеем Овчинниковым переживаем одну из главных неудач в карьере Акинфеева в сборной — гол от Южной Кореи на чемпионате мира в Бразилии, а со Станиславом Черчесовым — «Ногу Бога», пик карьеры Игоря в национальной команде.

Кстати, семья Игоря — это не только очаровательная жена Катя и трое прекрасных детей. Это еще и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Они с Акинфеевым не только близкие друзья, но и кумы. В одной из серий мы знакомимся с родителями Игоря — простыми и очень искренними людьми. Мама, Ирина Владимировна, до сих пор смущается и не понимает, почему у нее хотят взять интервью.

Много личного и в разговоре с Сергеем Аксеновым, многолетним пресс-атташе ЦСКА. Несмотря на разницу в возрасте, они сразу сблизились с Акинфеевым — буквально с дебютного матча в Самаре. Игорь называет Сергея Палыча вторым папой. Достаточно взглянуть на их взаимоотношения, чтобы понять, почему ЦСКА эпохи Евгения Гинера называют семьей и что на самом деле лежит в основе побед.

«Акинфеев. 20-й сезон». Более 50 отснятых часов, 6 серий. Не пропустите!

Смотреть первый эпизод «Акинфеев. 20-й сезон»