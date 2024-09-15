Помог новой команде разгромить «Химки».

«Акрон» в восьмом туре РПЛ разгромил «Химки» (3:0) и на время оторвался от зоны вылета. Перед матчем многих интриговал возможный дебют Артема Дзюбы, который с конца прошлого сезона находился без клуба. В последний день трансферного окна нападающий присоединился к тольяттинцам.

Бакаевы — центральные фигуры первого тайма

Главным героем первого тайма и, вероятно, всего матча стал Солтмурад Бакаев. Вингер изменил картину матча перед перерывом. Со стартового свистка активнее действовали «Химки», но со временем инициатива перетекла к «Акрону» — результатом давления стал гол Бакаева-младшего на 38-й минуте. Он на дриблинге объехал двух защитников на левом краю штрафной и мощно пробил в ближний угол.

Через шесть минут Бакаев ассистировал Стефану Лончару. Вингер вновь прорвался к штрафной по левому флангу, но на этот раз пошел к центру и выкатил мяч на черногорца. Лончар обводящим ударом с линии штрафной удвоил преимущество «Акрона». Солтмурад заколотил уже третий мяч в этом сезоне, став лучшим бомбардиром тольяттинцев во всех турнирах.

На поле присутствовал и Зелимхан Бакаев — летом «Химки» арендовали его у «Зенита». Старший Бакаев провел на поле 62 минуты, но самый обсуждаемый эпизод с его участием остался еще в середине первой половины. Футболист влетел головой в соперника и на некоторое время остался на газоне. «Акрон» игнорировал нокдаун Зелимхана и продолжал владеть мячом на чужой половине, что спровоцировало небольшую стычку в первой же паузе — наиболее активно ругались Хетаг Хосонов и Пауло Витор.

Дзюба получил полчаса

После перерыва игра замедлилась: «Химки» захватили мяч, но с трудом выжимали остроту у ворот соперника. В загустевшей атмосфере главной интригой стало ожидание дебюта Артема Дзюбы — нападающий вышел на поле на 64-й минуте вместо Ивана Тимошенко и мгновенно стал центром атак «Акрона». Вместо короткого розыгрыша партнеры Дзюбы переключились на навесы, правда, ни разу довести мяч до габаритного форварда не удалось. Однако Артем все равно благодарил партнеров за передачи и подбадривал их в паузах.

На 76-й минуте Дзюба получил хороший шанс: встретился с мячом в штрафной, подработал под правую и пробил — защитник заблокировал. Уже в компенсированное время россиянин все же отличился результативным действием. Также вышедший на замену форвард Беншимол задавил прессингом защитника «Химок», который ошибся в передаче и подарил мяч Дзюбе в штрафной. Вместо удара Артем выкатил мяч Владимиру Хубулову, который отправил мяч в пустой угол, — в похожем стиле Криштиану Роналду ассистировал Бруну Фернандешу в матче чемпионата Европы с Турцией.

Как команды выступают в этом сезоне

«Акрон» впервые набрал очки на своем поле и наконец закрыл пятиматчевый отрезок без побед в чемпионате. Команда Заура Тедеева набрала 8 очков и выпрыгнула из зоны переходных матчей. «Химки» после подъема соперника спустились на 14-е место, набрав 6 баллов.