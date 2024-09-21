Сперцян, Кордоба и Батчи разорвали оборону «Акрона».

«Конечно, он для меня пример — как в бизнесе, так и в футболе. Других примеров в российском футболе не вижу и очень его уважаю, считаю его вклад в него бесценным. То, какую академию он построил, вызывает у меня восхищение и белую зависть», — тепло отзывался о Сергее Галицком владелец «Акрона» Павел Морозов.

Лично владельцы двух частных российских клубов знакомы не были, хотя их команды уже встречались прошлой весной в кубковом турнире. Тогда уступившие лишь в серии пенальти тольяттинцы еще представляли первую лигу, и вот — встреча на новом уровне. К ней красно-черные прилично изменились, корректируя состав по ходу сезона. Из того кубкового старта стабильно играет только Савичев. Теперь на острие безальтернативен Дзюба, место в воротах застолбил не пропускавший в двух турах подряд Васютин, а справа дебютировал хорошо показавший себя в «Балтике» боливиец Фернандес.

Он, кстати, здорово сыграл в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 и в двух победных играх записал на свой счет три результативные передачи. Только в субботу долго не было поводов вспоминать как о созидательных талантах Фернандеса, так и о присутствии на поле Дзюбы. До середины первого тайма «Акрон» только защищался. Сначала весьма успешно — как в эпизоде с заблокированным Эшковалем ударом Кордобы. А потом краснодарские козыри наложились на тольяттинские проблемы.

Подача Оласы, неотразимый удар Кордобы головой — и теперь по голам при угловых у черно-зеленых и красно-черных идентичные цифры. Но есть нюанс: «Краснодару» корнеры принесли четыре гола, тогда как их соперник в аналогичных ситуациях четыре раза пропустил. И словно оказался выбит очередной неудачей из равновесия. Ненадолго, но прежняя плотность между линиями пропала, чем и воспользовались расчертившие геометрически совершенную комбинацию Ленини, Батчи и отличившийся в третьем матче подряд Сперцян. А еще в концовке тайма только Васютин остановил сольный проход Виктора Са.

Хозяева к этому моменту наконец-то активизировались в атаке, но Заур Тедеев посчитал это недостаточным и в перерыве поменял непривычно скромно выглядевшего Бакаева на Хубулова. Огня это добавило, а количество подач в расчете на Дзюбу росло в геометрической прогрессии. Артем в какой-то момент даже показал партнеру — можно пасовать и низом. И Кузьмин его услышал, а Дзюба во втором подряд матче РПЛ выступил в роли ассистента, выкатив мяч на пустой угол Лончару. Вернул интригу на пару с Васютиным, который несколькими минутами ранее остановил сложный удар Батчи.

Но все же на встречных курсах играть с «Краснодаром» — самоубийство. Тем более южане после пропущенного гола только добавили активности в атаке, где по ходу этого сезона удалось найти оптимальное сочетание исполнителей.

В качестве группы поддержки Кордобы практически идеальны Са и Батчи, а последний еще и блестяще взаимодействует со Сперцяном. Диагональ ангольца под удар Эдуарда с лета — чистый восторг. Да и второй гол Кордобы — заслуга Батчи.

«Акрону» же стоит поаплодировать за стремление соответствовать уровню. Со смелостью у этой команды все в порядке. Дзюба отдал еще один голевой пас Хубулову, да и в целом игра выстраивается. Это классический случай, когда требуется время. Если вспомнить «Краснодар» после возвращения Мурада Мусаева — вот это был по-настоящему болезненный процесс.

Галицкого тогда критиковали абсолютно все, тренера едва ли не стирали в порошок, а сейчас мы видим если не совершенную, то очень крутую команду. Сбалансированную вполне себе в духе Владимира Ивича, но, естественно, в большей степени нацеленную на атаку. Победа в Самаре — шестая подряд в чемпионате, что является клубным рекордом. Впереди — битва за лидерство с «Зенитом».