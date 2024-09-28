Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:25

В 2017-м Дзюба и Карпин чуть не подрались в отеле. Теперь Артем забил «Ростову» первый гол за «Акрон»

Нападающий Дзюба забил первый мяч за тольяттинский «Акрон»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба радуется голу в ворота «Ростова».
Фото ФК «Акрон»
Telegram Дзен
Нападающий ярко ворвался в сезон РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:2
Акрон

Артем Дзюба забил первый мяч за «Акрон» в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0), огорчив Валерия Карпина. У главного тренера дончан и футболиста давний конфликт, который начался еще в «Спартаке».

Как забил Дзюба

«Акрон» в 10-м туре РПЛ отправился на выезд к «Ростову» и начал матч очень бодро: на 32-й минуте тольяттинцы повели 2:0, а второй гол записал на свой счет Дзюба. Экс-форвард сборной России выловил в штрафной заброс Стефана Лончара, обработал мяч и с близкого расстояния вколотил его под перекладину.

«Акрон» стал седьмой командой, за которую Артем забивал в чемпионате страны. Нападающий оформил 230-й мяч в карьере и приблизился к Александру Кержакову в списке лучших российских бомбардиров — до повторения рекорда осталось три гола.

Напомним, форвард присоединился к «Акрону» уже по ходу сезона — дебютировал за команду в восьмом туре и в двух первым матчах чемпионата против «Химок» (3:0) и «Краснодара» (2:5) оформил три ассиста. В прошлом чемпионате Дзюба выступал за «Локомотив», но в весенней части выпал из обоймы и практически не получал игровую практику. Клуб из Тольятти подобрал Артема свободным агентом.

Гол Артема Дзюбы в матче «Ростов» — «Акрон».
Фото ФК «Акрон»

Что за конфликт с Карпиным

Первый мяч за «Ростов» получился символичным — Артем огорчил Валерия Карпина, с которым у него давний конфликт, начавшийся еще во время выступления футболиста за «Спартак». В 2009-м тренер отправил нападающего в аренду в «Томь» из-за инцидента в команде: существует версия, что Дзюба украл из раздевалки кошелек Владимира Быстрова с 23 тысячами рублей.

В 2013-м Карпин, тогда генеральный директор «Спартака», отправил футболиста в очередную аренду — в «Ростов». Валерий Георгиевич говорил, что Дзюба проиграл конкуренцию Юре Мовсисяну и Эммануэлю Эменике. Альтернативной причиной этого решения могла стать фраза про ушедшего из «Спартака» Унаи Эмери, которого форвард назвал «тренеришкой».

Артем Дзюба и&nbsp;Валерий Карпин. «Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы

Футболист же начал признавать недопонимание с Карпиным в медиа. «Я много раз пытался идти на компромисс с Карпиным. Когда вернулся из Томска, сказал, что хочу уйти. Карпин пообещал: топор войны зарыт. Самое страшное, что каждый раз был новый Валерий Георгиевич. Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился». За это я ему благодарен. Благодаря этим словам я пересмотрел отношение к футболу», — говорил Дзюба.

Пика их конфликт достиг в 2017 году, когда Артем уже выступал за «Зенит». Мужчины столкнулись в московском отеле Ritz Carlton и едва не подрались. А в 2021 году Дзюба отказался от вызова Карпина в сборную России, хотя, по словам тренера, за несколько месяцев до этого они обсуждали положение форварда в сборной — он был готов играть.

Артем Дзюба в «Ростове».
Фото Виталий Тимкив

Дзюба провел в «Ростове» важный отрезок карьеры

Артем провел в «Ростове» сезон-2013/14 и вторую половину следующего чемпионата России. По-настоящему успешным стал первый приход: Дзюба заколотил 17 мячей в РПЛ и стал вторым бомбардиром чемпионата, на один гол отстав от Сейду Думбия из ЦСКА. В 2014-м он выиграл с командой Кубок России, забив в 1/4 финала и в полуфинале.

Летом 2015-го, после возвращения из второй аренды, у Дзюбы закончился контракт со «Спартаком», и он свободным агентом перешел в «Зенит» — в Санкт-Петербурге он провел самый результативный отрезок карьеры — 108 голов в 249 матчах во всех турнирах.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ростов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Решение по заявке Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре
Гендиректор «Ромы» ушла в отставку после скандала с увольнением Де Росси
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Лавров назвал тупиковой «формулу мира» Зеленского
Материалы сюжета Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
В «Акроне» рады первому голу Дзюбы за клуб
Валерий Карпин резко отреагировал на вопрос об обиде Артема Дзюбы
Дзюба — об отношениях с Карпиным: «Однажды он меня обидел. Справедливость есть»
Непомнящий: «Акрону» повезло, что другие клубы испугались подписывать контракт с Дзюбой»
Главный тренер «Акрона» Тедеев: «Дзюба не гнушается черновой работы!»
Главный тренер «Акрона» Тедеев рассказал, что у него общего с Дзюбой
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Карпин — о матче с «Акроном»: «В перерыве нужно было поменять всех 11 игроков вместе с тренером»
Дзюба: «Всегда приятно забивать команде Карпина. Сейчас уже с ним здороваемся»
Семак: «Может быть и хорошо, что проиграли, чтобы фон мнимой легкости побед улетучился»
В «Акроне» рады первому голу Дзюбы за клуб
Карпин о вызове Дзюбы в сборную России: «В каждой игре есть лучшие. Мне теперь им всем шанс давать?»
Валерий Карпин резко отреагировал на вопрос об обиде Артема Дзюбы
Сегодня
Вчера
Неделя