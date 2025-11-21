Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:40

Воля «Акрона»: дубль 18-летнего Пестрякова и два ассиста Дзюбы — так команда ушла с 0:2 и победила «Сочи»

«Акрон» обыграл «Сочи» благодаря дублю Пестрякова
Максим Слекишин
корреспондент
«Акрон» обыграл «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура РПЛ 21 ноября.
Фото ФК «Сочи»
Первый гол Дмитрия — шедевр.
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
21 ноября, 18:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
3:2
Сочи

Второй круг Премьер-лиги стартовал ярчайшим матчем между «Акроном» и «Сочи» — 3:2. Поклонники РПЛ не зря ждали возвращения клубного футбола.

Талант тольяттинской команды Дмитрий Пестряков помог хозяевам одержать волевую победу: во втором тайме забил потрясающим ударом из-за штрафной, а уже спустя минуту оформил дубль. Не обошлось и без помощи Артема Дзюбы: 37-летний форвард вышел на замену при счете 0:2 и сделал две голевые передачи.

Гол-красавец

«Акрон» принимал «Сочи» в 16-м туре РПЛ. После паузы на матчи сборных хозяева долго входили в игру, и к 56-й минуте гости вели уже 2:0 благодаря голам Антона Зиньковского и Начо Сааведры. Но в финальные полчаса встречи все перевернулось — блеснул 18-летний Дмитрий Пестряков.

Сперва он забил фантастический мяч на 63-й минуте: получил передачу после розыгрыша стандарта и мощно пробил в правый дальний угол. Это определенно один из красивейших голов осени.

«Это невозможно комментировать. Пестряков забивает шедевр!» — написали в Telegram-канале «Акрона».

Дзюба вышел и оформил два ассиста

На этом Пестряков не остановился. Уже через минуту он получил скидку от недавно вышедшего на замену Дзюбы, ворвался в штрафную и пробил примерно с 11-метровой отметки, не оставив вратарю шансов. Это пятый гол Пестрякова в чемпионате: теперь он — лучший бомбардир «Акрона».

Футболисты «Акрона» почувствовали, что могут дожать соперника — и сделали это. На 80-й минуте хозяева подавали угловой, и Дзюба вновь отлично сыграл: сделал скидку головой в центр площади ворот, где расторопнее всех оказался его одноклубник Марат Бокоев. На счету Артема теперь четыре голевых в этом сезоне РПЛ.

Матч завершился со счетом 3:2. «Акрон» поднялся на седьмое место, хотя еще в середине сентября находился в зоне вылета. Сочинцы остаются на 15-й строчке.

Пестряков не зря в топ-2 рейтинга «СЭ»

Теперь очевидно: Пестряков полностью оправдывает второе место в нашем топе главных талантов России-2025. Два важных гола, принесших команде три очка в матче, — отличный показатель.

Еще год назад «СЭ» ставил его лишь на 44-е место. Но стабильные и результативные выступления под руководством Заура Тедеева позволили Дмитрию подняться так высоко в 2025-м. Учитывая серьезную травму лидера рейтинга Вадима Шилова, Пестряков сейчас — главная надежда российского футбола.

В нынешнем сезоне на его счету шесть мячей и две голевые передачи. В 16 турах РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и на данный момент занимает седьмое место в чемпионате.

8

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Позвонил шаману - сказал, все сделает в должном виде

    21.11.2025

  • А где Субулька?

    не надо подозревать, а надо просто знать; такие голы это результат бочек пота пролитых на тренировках.

    21.11.2025

  • Заполярье

    Величие Дзюбы - непоколебимо! С учётом того, что россияне будут жить до 150 лет; а вождь врать не будет, Артём может смело играть до 2036 года! Вперёд Дзюба! :face_with_monocle::money_mouth::relaxed:?

    21.11.2025

  • А где Субулька?

    всей страной отгоняем газпром от пацана.

    21.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Второй гол - тоже классный. Сочи - у них же тренер Осинкин, работает человек и других заставляет

    21.11.2025

  • Pol Pol

    Тут не в этом вопрос, тут совсем другие ёжики беспокоят ..... это как это, они играя ДОМА, ититвою мааать, смогли гореть 0 - 2 и комууууу ?! Тренер их должен был, хотя бы ради профилактики, отпинать ногами .... в живот ! Лишить шницеля и выходного ! Ну .... гол то красавец, чё и говорить, он наверное и сам не понял, как это у него получилось ? Подозреваю ....

    21.11.2025

  • Smash.

    1-й гол прям радиоуправляемый :thumbsup:

    21.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Дима - молодец!

    21.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Артем Дзюба
    ФК Акрон
    ФК Сочи
    Дмитрий Пестряков
    Читайте также
    Путин заявил о получении от США плана из 28 пунктов по Украине
    Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
    У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
    Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
    Трамп заявил о неизбежной потере Украиной оставшейся части Донбасса
    В Белгородской области супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    «Акрон» после победы над «Сочи» опубликовал фото Дзюбы: «Всем хейтерам, которые не верили в нас по ходу матча»
    Тедеев — о победе «Акрона» над «Сочи»: «Первый тайм был очень плохим, а второй — великолепным»
    Пестряков — о первом голе в ворота «Сочи»: «Попадаю 9 из 10 таких на тренировках. Это уровень Дмитрия Пестрякова»
    Осинькин назвал обидным поражение «Сочи» от «Акрона»: «Будет долго вспоминаться»
    «Акрон» — «Сочи»: видео голов
    «Акрон» благодаря дублю Пестрякова отыгрался со счета 0:2 и победил «Сочи», Дзюба отдал две голевые передачи
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя