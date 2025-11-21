Первый гол Дмитрия — шедевр.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

21 ноября, 18:30. Самара Арена (Самара)

Второй круг Премьер-лиги стартовал ярчайшим матчем между «Акроном» и «Сочи» — 3:2. Поклонники РПЛ не зря ждали возвращения клубного футбола.

Талант тольяттинской команды Дмитрий Пестряков помог хозяевам одержать волевую победу: во втором тайме забил потрясающим ударом из-за штрафной, а уже спустя минуту оформил дубль. Не обошлось и без помощи Артема Дзюбы: 37-летний форвард вышел на замену при счете 0:2 и сделал две голевые передачи.

Гол-красавец

«Акрон» принимал «Сочи» в 16-м туре РПЛ. После паузы на матчи сборных хозяева долго входили в игру, и к 56-й минуте гости вели уже 2:0 благодаря голам Антона Зиньковского и Начо Сааведры. Но в финальные полчаса встречи все перевернулось — блеснул 18-летний Дмитрий Пестряков.

Сперва он забил фантастический мяч на 63-й минуте: получил передачу после розыгрыша стандарта и мощно пробил в правый дальний угол. Это определенно один из красивейших голов осени.

«Это невозможно комментировать. Пестряков забивает шедевр!» — написали в Telegram-канале «Акрона».

Дзюба вышел и оформил два ассиста

На этом Пестряков не остановился. Уже через минуту он получил скидку от недавно вышедшего на замену Дзюбы, ворвался в штрафную и пробил примерно с 11-метровой отметки, не оставив вратарю шансов. Это пятый гол Пестрякова в чемпионате: теперь он — лучший бомбардир «Акрона».

Футболисты «Акрона» почувствовали, что могут дожать соперника — и сделали это. На 80-й минуте хозяева подавали угловой, и Дзюба вновь отлично сыграл: сделал скидку головой в центр площади ворот, где расторопнее всех оказался его одноклубник Марат Бокоев. На счету Артема теперь четыре голевых в этом сезоне РПЛ.

Матч завершился со счетом 3:2. «Акрон» поднялся на седьмое место, хотя еще в середине сентября находился в зоне вылета. Сочинцы остаются на 15-й строчке.

Пестряков не зря в топ-2 рейтинга « СЭ »

Теперь очевидно: Пестряков полностью оправдывает второе место в нашем топе главных талантов России-2025. Два важных гола, принесших команде три очка в матче, — отличный показатель.

Еще год назад «СЭ» ставил его лишь на 44-е место. Но стабильные и результативные выступления под руководством Заура Тедеева позволили Дмитрию подняться так высоко в 2025-м. Учитывая серьезную травму лидера рейтинга Вадима Шилова, Пестряков сейчас — главная надежда российского футбола.

В нынешнем сезоне на его счету шесть мячей и две голевые передачи. В 16 турах РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и на данный момент занимает седьмое место в чемпионате.