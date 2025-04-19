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Несгибаемый Барко! Не реализовал пенальти в первом тайме, но не сдался и снова пошел к точке в решающий момент

Барко не реализовал пенальти в ворота «Акрона» в первом тайме, но забил во втором
Артем Белинин
Корреспондент
Эсекьель Барко празднует реализованный пенальти во втором тайме матча с «Акроном» 19 апреля.
Фото ФК «Спартак»
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Что у него с нервами?
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

«Спартак» победил «Акрон» в матче 25-го тура РПЛ (3:2). Решающий гол красно-белые оформили в самом конце матча — на 4-й добавленной минуте полузащитник Эсекьель Барко реализовал пенальти.

Два пенальти за тайм

Матч «Акрона» и «Спартака» оказался неожиданно богат на 11-метровые. Первую точку в игре арбитр Алексей Сухой назначил на 23-й минуте в ворота красно-белых — за фол на Артеме Дзюбе. Форвард тольяттинцев сам отправился бить и оказался точен. А еще попутно обновил очередной рекорд.

В конце первого тайма пенальти в свои ворота заработал уже «Акрон» — за фол Йонуца Неделчару на Маркиньосе. Это была отличная возможность сравнять счет (гости к перерыву проигрывали 1:2), но не получилось — голкипер хозяев Александр Васютин парировал удар Барко.

Стальной характер

Из-за нереализованного пенальти «Спартак» ушел на перерыв в положении догоняющего. Но это не сломило команду — уже на 61-й минуте красно-белые сравняли благодаря автоголу Алексы Джурасовича.

Ничья откровенно не устраивала москвичей — они проиграли в прошлом туре, а потеря очков в этом могла исключить их из чемпионской гонки. Отличная (и вместе с тем крайне волнительная) возможность выйти вперед появилась уже в добавленное ко второму тайму время — «Спартак» снова заработал пенальти, причем сделал это силами Барко, упавшего в штрафной.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo;.«Спартак», как ты это делаешь?! Огненный камбэк после топ-тайма Дзюбы, Барко — король триллеров

Несмотря на промах в конце первого тайма, аргентинец отправился пробивать пенальти сам. При этом тренерский штаб «Спартака» явно был против — дисквалифицированный в матче с махачкалинским «Динамо» Ненад Сакич что-то активно кричал в рацию. По некоторым данным, он требовал дать пробить Манфреду Угальде.

Однако футболисты проигнорировали (либо не услышали) наставление Сакича — Угальде поговорил с Барко и передал ему мяч, а сам стал отгонять соперников за линию штрафной.

Причем, похожий трюк болельщики «Спартака» увидели не в первый раз: Манфред ранее неоднократно делал вид, что сам будет бить стандарт, а потом уступал место партнеру по команде. Таким образом, он забирал на себя психологическое давление соперника. В случае с 11-метровым в ворота «Акрона» со второй попытки все сработало без осечек — аргентинец оказался точен, мощно ударив в правый от себя угол.

Интересно, что «Спартак» чаще всех исполняет пенальти в нынешнем сезоне РПЛ — 9 раз, при этом сами красно-белые получили пенальти в свои ворота впервые более чем за год — с апреля 2024 года.

Пенальти — это проблема

Хотя матч с «Акроном» для красно-белых закончился позитивно, им явно стоит подумать над пенальти и дисциплиной в команде. В прошлом туре, в важнейшей игре против махачкалинского «Динамо», «Спартак» тоже не реализовал 11-метровый и в итоге уступил 1:2. Хесус Медина попал в перекладину.

Позднее выяснилось, что парагваец вообще не имел права исполнять стандарт. «В этом проблема... Мы обсуждали, кто должен бить пенальти. Но на поле футболисты часто действуют так, как они чувствуют. Лучше я спрошу завтра об этом у парней — сегодня не стану их тревожить. Для меня это был сюрприз, поскольку Медины не было в списке потенциальных пенальтистов», — заявил главный тренер «Спартака» Деян Станкович после игры.

По итогам матча с «Акроном» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на его счету 50 очков.

13
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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