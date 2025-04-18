Превью 25-го тура чемпионата России.

«Акрон» — «Спартак»: встреча старых знакомых

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)

Сейчас в среде спартаковских болельщиков настроения если не упаднические, то умеренные. Разгром «Урала» в FONBET Кубке России (3:0) разве что подсластил пилюлю после обиднейшего конфуза с махачкалинским «Динамо» в предыдущем туре. Автогол Денисова, кошмарный пенальти Медины — все это может наводить на мысли о том, что о чемпионстве в этом сезоне можно забыть.

Но в турнирной таблице положение не такое уж печальное. И причина тому — громкое поражение «Краснодара» от «Зенита» на прошлой неделе. Питерцы не дали команде Мурада Мусаева ускакать в отрыв, так что отставание «Спартака» от лидера составляет пять очков. Солидно, но за шесть оставшихся до финиша туров отыграть такой гандикап вполне реально. Вопрос для красно-белых лишь в том, продолжит ли их команда буксовать в чемпионате. По весне у банды Деяна Станковича идет со скрипом — в шести турах одержала три победы, но не смогла взломать «Ахмат» и проиграла «Рубину» и «Динамо» Мх. Если сейчас оступиться и в матче с «Акроном», действительно разговоры о чемпионстве можно окончательно сворачивать.

Конечно, «Спартак» будет фаворитом, но есть один сюжет, за которым все будут следить особенно пристально. Артем Дзюба — главное лицо в атаке «Акрона», и нет сомнений в том, что лучший бомбардир в истории сборной России попробует лишний раз напомнить о себе родному клубу, на который до сих пор держит обиду. Как нет сомнений и в том, что партнеры Дзюбы сделают все возможное, чтобы он отличился именно сейчас.

Артем любит забивать «Спартаку» — четыре гола в последних десяти встречах. Так что начеку красно-белой обороне точно стоит быть. Но главное — должна как следует сработать атака, чтобы и пара ошибок в обороне (которыми москвичи регулярно грешат) не стали фатальными. Вообще с реализацией моментов у «Спартака» в последнее время туго, но если не набирать очки сейчас, то когда? В 26-м туре — дерби с ЦСКА.

«Краснодар» — «Ахмат»: риски упустить первую строчку

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)

Вот кому тоже точно надо исправляться, так это «Краснодару». 1:4 от «Зенита» стали больной пощечиной и ясным сигналом — в чемпионской гонке еще ничего не решено, и самая нервная часть премьер-лиги начинается прямо сейчас. Если проиграют «Ахмату», могут и упустить первое место в таблице.

По идее, «быки» должны брать свои три очка, однако есть несколько «но». Первое — форма соперника. «Ахмат» не сказать, что разрывает, но солидно прибавил по весне — в шести матчах у него всего одна победа, но также лишь одно поражение. Команда активно борется за выход из зоны стыков и сейчас максимально близка к этому.

Второе «но» — грозненцы традиционно являются неудобным оппонентом для «Краснодара». В последних семи встречах у «Ахмата» всего одно поражение при трех победах. А тут еще эмоциональный подъем после важной виктории над «Ростовом» туром ранее. Команда Сергея Ташуева не будет кошмарить «быков» атакующими комбинациями, но способна изрядно потрепать нервы — контратаковать она умеет, а больше гола за игру пропускала еще в прошлом году.

Олакунле Олусегун. Фото ФК «Краснодар»

Так что проходняка тут точно не будет — «Краснодару» нужно привести нервы в порядок, забыть выезд в Санкт-Петербург и сосредоточиться на текущих задачах — в первую очередь на наборе очков. Южного претендента на титул ожидает сложнейший отрезок в последних трех турах, предстоит сыграть с ЦСКА и «Динамо». Потому забирать свое необходимо сейчас. Если получится добыть уверенный результат, можно смело смотреть в будущее. Если нет, Мусаеву придется срочно что-то менять.

«Зенит» — «Химки»: на грани бойкота

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В «Зените» пора ренессанса — после неприятного поражения от «Спартака» (1:2) сине-бело-голубые приходят в себя и набирают солидный ход. Сергей Семак использует ротацию в атаке, чтобы все были свежи, но, кажется, все-таки определился со стартовым сочетанием, которое наращивает между собой ту самую химию. Лусиано выиграл конкуренцию у Кассьерры, Мостовой застолбил левый фланг, Луису Энрике отдали правый, а набравший форму Глушенков действует по всему фронту. В матче с «Краснодаром» получилось очень качественно, но удастся ли сохранить эту динамику?

Матч с «Химками» — отличная возможность почувствовать уверенность в себе. Тем более дальше ждет выезд к «Динамо», есть риск потерять очки, потому сейчас «Зениту» нужно как минимум добывать победу, как максимум — забирать игру уверенно и готовиться к сложной поездке в Москву.

К тому же не совсем понятно, что «Химки» в текущем состоянии могут противопоставить российскому гранду. Команда проиграла два последних матча с общим счетом 2:7, сползла вплотную к зоне стыков, уволила Франка Артигу и нарвалась на угрозу бойкота матчей со стороны футболистов, которые, по слухам, недовольны уходом главного тренера и задержкой зарплат. Трудно себе представить, что команда с таким нестабильным эмоциональным фоном вдруг выдаст один из лучших матчей в сезоне и отберет очки у действующего чемпиона. Если вообще выйдет основой, а не дублем.

ЦСКА — «Крылья Советов»: продолжится ли победная поступь?

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Армейцев долгое время не воспринимали как реальных претендентов на чемпионство, но все изменил весенний отрезок. На нем команда Николича чудо как хороша — пять побед в шести матчах, единственная осечка — 0:0 с «Зенитом» на выезде. В условиях ограниченных ресурсов Марко собрал крепкий стабильный коллектив, который дает результат. В 26-м туре нас ждет не просто московское дерби «Спартак» — ЦСКА и встреча сербских тренеров — это будет борьба за инициативу. Получится победить, и можно вновь строить смелые планы на будущее.

Марко Николич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Но армейцы хороши тем, что умеют сосредотачиваться на конкретном моменте и выжимать свое даже в матчах, в которых не особо прет. Сейчас от красно-синих требуется то же самое — во встрече с «Крыльями» они будут фаворитами. Но самарцы наконец-то ожили и прервали кошмарную серию. Рабочее место Игоря Осинькина пока спасено, да и разгром «Локомотива» намекает, что эта команда на многое способна. Но ЦСКА играет в куда более прагматичный и выверенный футбол, в отличие от красно-зеленого соседа. Продраться через армейскую оборону будет сложно даже Ивану Сергееву. К тому же в атаке у ЦСКА, как выяснилось, есть кому ответить.

«Динамо» — «Рубин»: когда придет в себя оборона?

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Последние неудачи, по сути, перечеркнули надежды «Динамо» на чемпионство. Недавние поражения от «Локомотива» с ЦСКА вкупе с ничьей против «Пари НН» отбросили бело-голубых на пятую строчку. Теперь задача-максимум — прокарабкаться в первую тройку. С атакой у команды Марцела Лички никогда не было проблем, но вот с обороной давно нужно что-то делать. Подумайте только — за 24 тура РПЛ «Динамо» оставляло свои ворота сухими лишь пять раз. И тут точно нет претензий к Андрею Луневу — если бы не он, картина могла бы быть куда более печальной.

Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тем не менее встреча с «Рубином» будет важна в контексте дальнейшего вектора. Если «Динамо» победит, можно ставить задачу попадания в тройку, если же нет — свой сезон по большому счету москвичам можно закрывать. Конечно, сыграли роль травмы — их в этом сезоне у бело-голубых много. Сейчас отсутствуют Майсторович, Артур и Тюкавин. Последний — особенно серьезная потеря, которая точно сказалась на результатах команды. Возможно, футболисты «Динамо» по весне попросту не выдержали заданного ритма или были допущены ошибки при подготовке в зимнюю паузу.

С этим всем предстоит разбираться уже летом, а сейчас «Динамо» надо просто не потерять лицо. «Рубин» уже ни за что не борется в этом сезоне, но это грозный соперник, в составе которого есть суперфорвард по меркам РПЛ — Мирлинд Даку, набирает обороты Шабанхаджай, прогрессирует Рожков. Рашид Рахимов точно не откажется набрать лишних вистов под конец сезона, и скальп с хоть и поплывшего, но все же гранда для него будет очень кстати.