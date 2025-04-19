Команда Станковича все еще в чемпионской гонке.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)

После провала в прошлом туре Станкович удивил дважды за неделю.

Сначала — минимальной ротацией в Кубке России. Против «Урала», которому важнее решить задачу в ФНЛ, вышла практически основа. И, такое ощущение, получила четкий сигнал: теперь идите и исправляйтесь за поражение от махачкалинского «Динамо».

Состав на «Акрон» шокировал сильнее. Хотя большинство изменений — вынужденные: Максименко травмировался, что позволило дебютировать Помазуну. Перебравшего карточек Денисова заменил Зобнин. А Ливай Гарсия снова усадил в запас Угальде.

Удивительно, но и такая встряска не спасла. «Спартак» начинал с 0:2 против «Рубина», «Динамо». И, похоже, вообще не сделал выводов. Да, стартовые пять минут в Самаре получились хорошими: Бонгонда и Маркиньос выжигали фланги, Барко расчищал пространство в середине, качественно подключался Мартинс, а Зобнин грамотно разгонял атаки и выдавал приличный объем. Два-три подхода правда выглядели многообещающе.

Фото ФК «Спартак»

Проблема в том, что «Акрон» вообще не получил урона. Без проблем отоборонялся, отодвинул мяч от своих ворот и создал первый супермомент, проверив Помазуна. А дальше включился Дзюба. Реализовал пенальти, который сам же заработал в борьбе с Умяровым (одним из лучших у Станковича весной). Добавил ассист на Пестрякова и настроил Васютина на сейв с пенальти. Но об этом чуть позже.

Пока просто фиксируем, что 0:2 в первом тайме — уже классика от «Спартака» во второй части сезона. Осенью таких проблем не было и в помине. Очень странно, что дефицит концентрации не восполняется так долго — по игре-то все небезнадежно. В Самаре это моментально подтвердилось: Маркиньос и Бонгонда классно выбежали в контратаку и сократили отставание, а Барко должен был сравнивать еще до перерыва.

Но и здесь тенденция сохранилась: второй незабитый пенальти за два тура (на этот раз — от главного исполнителя) — еще одно напоминание, что ментально команда не в порядке.

Но когда нужно — собирается и включается в игру.

На второй тайм вышли Угальде и Солари (замены Умярова и Рябчука не удивили), «Спартак» перестроился и добился главного: не сломался из-за ошибки Барко и быстро оформил 2:2. Да, благодаря автоголу, но, во-первых, Бонгонда навесил так, что претендентов на второй мяч было несколько, во-вторых, других подходов тоже хватало.

На то, чтобы дожать «Акрон» (с помощью замен, индивидуальных качеств игроков или банального навала), оставалось 30 минут. Казалось, по такой игре этого хватит с запасом. Но «Спартак» все исполнил в лучших традициях жанра: дотянул до самой концовки, создал полтора момента (отмечаем появление Никиты Массалыги) и похоронил остатки нервных клеток. У игроков, болельщиков и тренерского штаба.

Сложилось четкое ощущение, что перед вторым пенальти ассистент Ненад Сакич отчетливо кричал в рацию: «Угальде!» Но с мячом уже стоял Барко, который не побоялся пробить снова (рискуя стать антигероем). Да еще и выдержал паузу, дождавшись, пока Васютин дернется в другой угол.

3:2 после 0:2 к 29-й минуте — так может только «Спартак». Главный поставщик триллеров в РПЛ.

И по-прежнему претендент на чемпионство.

Хотя в первом тайме в это абсолютно не верилось.