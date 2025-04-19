Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

«Спартак», как ты это делаешь?! Огненный камбэк после топ-тайма Дзюбы, Барко — король триллеров

«Спартак» обыграл «Акрон» благодаря голу Барко на 90+4-й минуте
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в матче против «Акрона».
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен
Команда Станковича все еще в чемпионской гонке.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

После провала в прошлом туре Станкович удивил дважды за неделю.

Сначала — минимальной ротацией в Кубке России. Против «Урала», которому важнее решить задачу в ФНЛ, вышла практически основа. И, такое ощущение, получила четкий сигнал: теперь идите и исправляйтесь за поражение от махачкалинского «Динамо».

Состав на «Акрон» шокировал сильнее. Хотя большинство изменений — вынужденные: Максименко травмировался, что позволило дебютировать Помазуну. Перебравшего карточек Денисова заменил Зобнин. А Ливай Гарсия снова усадил в запас Угальде.

Удивительно, но и такая встряска не спасла. «Спартак» начинал с 0:2 против «Рубина», «Динамо». И, похоже, вообще не сделал выводов. Да, стартовые пять минут в Самаре получились хорошими: Бонгонда и Маркиньос выжигали фланги, Барко расчищал пространство в середине, качественно подключался Мартинс, а Зобнин грамотно разгонял атаки и выдавал приличный объем. Два-три подхода правда выглядели многообещающе.

Фото ФК «Спартак»

Проблема в том, что «Акрон» вообще не получил урона. Без проблем отоборонялся, отодвинул мяч от своих ворот и создал первый супермомент, проверив Помазуна. А дальше включился Дзюба. Реализовал пенальти, который сам же заработал в борьбе с Умяровым (одним из лучших у Станковича весной). Добавил ассист на Пестрякова и настроил Васютина на сейв с пенальти. Но об этом чуть позже.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба празднует гол.«Был лось, стал лев». Дзюба забил «Спартаку» в спорном эпизоде и торжествует из-за рекорда

Пока просто фиксируем, что 0:2 в первом тайме — уже классика от «Спартака» во второй части сезона. Осенью таких проблем не было и в помине. Очень странно, что дефицит концентрации не восполняется так долго — по игре-то все небезнадежно. В Самаре это моментально подтвердилось: Маркиньос и Бонгонда классно выбежали в контратаку и сократили отставание, а Барко должен был сравнивать еще до перерыва.

Но и здесь тенденция сохранилась: второй незабитый пенальти за два тура (на этот раз — от главного исполнителя) — еще одно напоминание, что ментально команда не в порядке.

Но когда нужно — собирается и включается в игру.

На второй тайм вышли Угальде и Солари (замены Умярова и Рябчука не удивили), «Спартак» перестроился и добился главного: не сломался из-за ошибки Барко и быстро оформил 2:2. Да, благодаря автоголу, но, во-первых, Бонгонда навесил так, что претендентов на второй мяч было несколько, во-вторых, других подходов тоже хватало.

На то, чтобы дожать «Акрон» (с помощью замен, индивидуальных качеств игроков или банального навала), оставалось 30 минут. Казалось, по такой игре этого хватит с запасом. Но «Спартак» все исполнил в лучших традициях жанра: дотянул до самой концовки, создал полтора момента (отмечаем появление Никиты Массалыги) и похоронил остатки нервных клеток. У игроков, болельщиков и тренерского штаба.

Сложилось четкое ощущение, что перед вторым пенальти ассистент Ненад Сакич отчетливо кричал в рацию: «Угальде!» Но с мячом уже стоял Барко, который не побоялся пробить снова (рискуя стать антигероем). Да еще и выдержал паузу, дождавшись, пока Васютин дернется в другой угол.

3:2 после 0:2 к 29-й минуте — так может только «Спартак». Главный поставщик триллеров в РПЛ.

И по-прежнему претендент на чемпионство.

Хотя в первом тайме в это абсолютно не верилось.

227
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
Читайте также
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Каккоеву грозит длительная дисквалификация. Сколько матчей может пропустить игрок «Пари НН»?
«Краснодар» — «Ахмат»: хозяева выигрывают после первого тайма
Гончаренко после поражения «Пари НН» от «Локомотива»: «У меня есть понимание, как исправить ситуацию»
«Краснодар» — «Ахмат»: Кордоба открыл счет
Пиняев оформил гол-шедевр в сотом матче в РПЛ. И установил необычный рекорд, о котором вы не знали
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя