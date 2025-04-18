«Спартак» всухую победит «Акрон», а «Зенит» разгромит «Химки». Прогнозы на 25-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Динамо», «Сокола» и «Локомотива» Олег Терехин и телеведущий Александр Яковлев.

Олег Терехин — 1:1. Хотя оренбуржцы играют дома, для них это точно не проходной матч. Их тренер рассказывает о положительных моментах, но пока все плохо. Ожидаю небогатую на моменты игру, но голы будут.

Александр Яковлев — 2:2. Махачкалинцы на эмоциональном подъеме после победы над «Спартаком», но «Оренбург» играет дома. Ожидаю боевую ничью.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)

Олег Терехин — 0:2. Красно-белые борются за медали. Какого цвета они будут — это зависит от них самих. Думаю, уверенно победят за счет класса футболистов.

Александр Яковлев — 0:3. Москвичи — очевидные фавориты. Им надо оставаться в чемпионской гонке, а значит, необходимо побеждать.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)

Олег Терехин — 1:0. Ожидаю очень тяжелую игру. Но, думаю, железнодорожники одержат натужную победу.

Александр Яковлев — 3:1. Железнодорожники очевидные фавориты в этой встрече. У нижегородцев сильная мотивация из-за турнирного положения, но все равно «Локомотив» — команда классом выше.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 17:00. РЖД Арена (Москва)

Олег Терехин — 1:0. В последний раз грозненцы победили «быков» в игре Кубка России. «Краснодару» всегда тяжело против «Ахмата». Но в этот раз лидер чемпионата победит.

Александр Яковлев — 2:0. Думаю, будет непростая победа лидера. Но игра окажется крайне тяжелой, потому что у грозненцев тоже приличная мотивация.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)

Олег Терехин — 1:0. Тяжелый матч для обеих команд. «Динамо» пока не показывает тот футбол, который мы привыкли от него видеть. Казанцы прагматичны. Думаю, в этот раз москвичи окажутся сильнее.

Александр Яковлев — 2:1. Любимое мною «Динамо» одержит победу, потому что москвичам нужно реабилитироваться за последние результаты в чемпионате и Кубке.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Олег Терехин — 0:0. Один из последних шансов хозяев не вылететь. В Воронеже всем тяжело играть.

Александр Яковлев — 1:2. Этот матч будет одним из самых упорных в туре, но ростовчане чуть выше классом.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 14:00. Факел (Воронеж)

Олег Терехин — 3:0. Здесь вообще без шансов! Ожидаю разгром.

Александр Яковлев — 5:0. Тут все понятно: команда с самым мощным составом играет против команды, которая находится в кризисе.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Олег Терехин — 1:1. Будет интересный матч. Нравится, как играют «Крылья» при Осинькине во второй части чемпионата.

Александр Яковлев — 2:0. Армейцы в хорошей форме. ЦСКА пытается вклиниться в чемпионскую гонку, поэтому ожидаю их спокойную победу на домашнем стадионе.