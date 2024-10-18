«Зенит» раскромсал «Акрон». Ранняя замена Дзюбы надломила красно-черных

Дубль Мостового позволил чемпиону увезти победу из Самары.

Неоправданные ожидания

Матч между «Акроном» и «Зенитом» по вывеске мало чем отличается от обычных игр сине-бело-голубых с середняками и аутсайдерами. Новички РПЛ еще только начинают писать свою историю в элите российского футбола, поэтому пока встречи этих команд сложно назвать принципиальными.

Зато принципиальна дуэль Артема Дзюбы с Сергеем Семаком и «Зенитом»: один из лучших бомбардиров в истории петербургского клуба до сих пор таит обиду на него и на главного тренера за не самое красивое прощание в 2022 году.

Дзюба вполне мог сыграть в кубковом матче в Санкт-Петербурге в начале октября, но не попал в заявку — Заур Тедеев решил дать ветерану передышку. На этот раз Артем оказался в основе... Но был заменен уже на 10-й минуте.

Травма на пустом месте

Чрезвычайно обидно, что такая афиша оказалась сорвана. Но это факт. Дзюба в самом начале встречи получил мышечное повреждение и покинул газон еще до того, как его сменщик Беншимол вышел на замену. Форвард «Акрона» запомнился только выразительным взглядом на победительницу конкурса «Миссис красота — 2024» Александру Нехорошеву, которая совершала символический удар перед стартовым свистком. Этот взгляд уже разлетелся по соцсетям на мемы.

Но, конечно, смешного мало. Особенно для Дзюбы и «Акрона». С уходом Артема красно-черные потеряли больше, чем просто игрока: очевидно, что мотивированный и заряженный Дзюба способен существенно повлиять на всю команду, а без него «Акрон» будто бы преждевременно потух.

Дубль Мостового

Хотя первый голевой момент в матче создали именно хозяева: на 15-й минуте Данилин замахом дезориентировал пару соперников, но Нино вынес мяч с линии ворот. А следом «Зенит» забил: Клаудиньо вывел Мостового на удар, и Андрей открыл счет.

Гол случился вовремя для гостей: при счете 1:0 в свою пользу невская команда слегка расслабилась, но вновь включилась сразу же после допущенного у своих ворот опасного момента. На этот раз к голу близко подобрался Беншимол, но Латышонок сложился и не дал забить африканцу. И опять «Зенит» сразу же показал сопернику, что такое класс: Мостовой оформил дубль.

Для Андрея это очень важные голы, потому что он утратил место в основе «Зенита», но из-за травмы Глушенкова, неоднозначной формы Соболева и лимита вышел в стартовом составе на матч с «Акроном». И доказал, что все еще конкурентоспособен.

Логичный исход

Еще до перерыва «Зенит» окончательно развеял все сомнения об исходе встречи: теперь уже Дуглас Сантос прострелил на Кассьерру, который легко сделал счет 0:3. Образцовая реализация «Зенита» в первом тайме: три удара в створ — три гола.

Уже на 48-й минуте гости обязаны были еще увеличивать разрыв: Мостовой отобрал мяч на чужой половине поля и выложил его Венделу — тот чудом послал мяч выше. Но вскоре счет все равно изменился: Клаудиньо сделал изумительную передачу на Лусиано, который забил уже пятый мяч в чемпионате, хотя стартовал в нем только в 7-м туре. До лидирующих в снайперской гонке Батракова и Глушенкова — всего пара голов.

Мостовой был близок к хет-трику на исходе часа: он даже отправил мяч в ворота, но гол отменили из-за офсайда у Кассьерры.

В последние полчаса «Зенит» включил автопилот. Да, петербуржцы продолжали создавать моменты, но делали это с ленцой и зевая. Однако после удаления Савичева на 75-й минуте гости активизировались, ведь появилось больше пространства: моменты были у Клаудиньо, Мантуана, вышедший на замену Соболев попал в перекладину. А забил Артур — идеально попал под дальнюю штангу.

Лончар в ответ попытался забить гол престижа, но лишь сотряс перекладину дальним ударом, а финальный свисток Евгения Буланова констатировал грустный для «Акрона» исход. Тольяттинцы в очередной раз в этом сезоне крупно проиграли гранду, теперь — «Зениту». А сине-бело-голубые минимум на сутки вернулись на первое место.