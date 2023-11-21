Пинок от Хиддинка, дубль в ворота чехов, лезгинка в самолете: яркая карьера Дзагоева

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России уходит из большой игры.
Алан Дзагоев завершил карьеру футболиста. Грустная новость, ведь полузащитнику всего-то 33. Многолетнему партнеру по ЦСКА Кириллу Набабкину уже 37, но ничего, до сих пор играет за армейцев.
Дзагоев стремительно ворвался в наш футбол в 2008 году. В 17 лет стал полузащитником основного состава ЦСКА.
За восходящей звездой пристально следили болельщики, тренеры и фотокорреспонденты. Иногда было страшно за юного игрока, попавшего в непростую ситуацию.
Алан не успел попасть на Евро-2008, но осенью 2008 года стал игроком сборной России, которого особенно обожали молодые болельщицы.
С теплотой относился к Дзагоеву и голландский наставник сборной России Гус Хиддинк.
На полузащитника ЦСКА и сборной России возлагали большие надежды многие болельщики. Неслучайно его портрет появился на фасаде «Лужников» осенью 2009 года.
Многие любители футбола вспоминают, как Алан посадил на пятую точку двух чехов в стартовой игре сборной России на Евро-2012. Спустя несколько мгновений он забил первый гол на турнире.
А во втором тайме Дзагоев оформил дубль в ворота Петра Чеха.
В фотоархиве «СЭ» с 2008 года накопилось почти пять тысяч снимков с тегом «Дзагоев». На поле он всегда грациозен, артистичен и эмоционален.
У Дзагоева очень много решающих и красивых голов.
Впрочем, эмоционален и артистичен футболист был не только на поле. Чего стоит его зажигательная лезгинка в самолете ЦСКА после «золотого» матча с «Рубином» в Казани в 2016 году.
На радость фотокорреспондентам Алан редко скрывал свои эмоции на церемониях награждения и в победных раздевалках команды.
Впрочем, есть в архиве «СЭ» и другие снимки Дзагоева.
В 2014 году полузащитник ЦСКА пнул ногой футболиста «Волги» Александра Шуленина в матче РПЛ и очень расстроенным прибыл на заседание КДК для разбирательства инцидента.
А еще в нашем архиве остались кадры травм Алана Дзагоева. Ведь именно они помещали ему сыграть в полную силу и в 33 года объявить о завершении спортивной карьеры.
В интервью «СЭ» он признался, что интересуется тренерской деятельностью. Возможно, через некоторое время болельщики увидят на тренерской скамейке яркого и успешного наставника футбольной команды, а в фотоархиве «СЭ» появятся интересные кадры тренера Алана Елизбаровича Дзагоева.