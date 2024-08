«Три игрока РПЛ, которых подписал бы в ЦСКА? Вендел, Педро, Кордоба». Новая жизнь селекционера Дзагоева

Интервью «СЭ» дал трехкратный чемпион России в составе ЦСКА, а теперь селекционер армейского клуба Алан Дзагоев.

Не жалею, что закончил. Травма за травмой. Зачем себя мучить?

— Алан, ты завершил карьеру в 33. Оглядываясь назад, нет ли мысли, что поспешил?

— Судя по тому, как карьера складывалась, — не жалею о своем решении. Было столько травм, что уже невозможно... Я бы еще с радостью поиграл, но здоровье не позволяет. Когда выходишь на поле, это всегда радость и удовольствие. Но последнее время одно повреждение за другим. Зачем себя мучить?

— Сейчас, когда смотришь РПЛ, считаешь, что смог бы еще играть на этом уровне?

— Спокойно. В Греции я сразу понял, что смогу без проблем еще лет пять играть, там чемпионат слабее РПЛ. Думал, что у нас неинтенсивный чемпионат. Ошибался — в Греции еще неинтенсивнее (смеется). Но здоровье не позволило...

С того дня, как я завершил карьеру, не было ни разу такого, чтобы я сказал: «Рано ушел, мне не хватает матчей, тренировок, большого футбола». Быстро перестроился, занял голову работой, а ноги и здоровье — паделом. Мне всего хватает.

— Поле не снится?

— Всплывают отдельные моменты. Иногда вспоминаешь какие-то голы, передачи и думаешь: «А все-таки я был достаточно неплох» (Смеется).

— Когда смотрел этот чемпионат Европы, не вспоминал свой Евро-2012?

— Бывало. И голы Чехии и Польше... Приятные воспоминания, которые остались со мной.

— Тошич говорил: «Алан сказал о завершении карьеры на эмоциях, потом взял время подумать». Не считаешь, что решение было все-таки немного поспешным?

— Может быть, немного эмоциональным. Я же тогда долго искал команду, подписал контракт с греками за два дня до конца трансферного окна. До этого тренировался с ЦСКА, набрал хорошие кондиции. Тренерский штаб и руководство клуба думали над тем, чтобы сохранить меня в ЦСКА. Все было хорошо, с каждым днем у меня появлялось все больше уверенности. Я даже увеличил свою скорость. И тут — бам, в пиковой точке на ровном месте получаю травму. Уже тогда начал думать: «Все, хватит».

— А «Ламия»?

— Греки настояли. Честно сказал им про мою травму, они попросили МРТ, я все отправил. Мне ответили: «Ничего серьезного, приезжай и подписывай контракт. У нас восстановишься». В «Ламии» начал играть, но потом опять травма. Не успеваю залечить ее — и за день до начала тренировок в общей группе получаю вторую... Все накапливалось. В итоге завершил. Но я ни разу за полгода об этом не пожалел — думаю, и дальше не буду.

Алан Дзагоев дает интервью журналистам «СЭ» Виталию Айрапетову и Артему Бухаеву. Фото Кира Лайкова

Уже на последнем ЧМ Роналду мешал сборной Португалии

— Как тебе Евро в Германии?

— Максимально неинтересный чемпионат Европы! Как по содержанию игр, так и в целом по уровню футбола. Да, были отдельные матчи, но вообще это худший Евро за последнее время. Мне кажется, убили конкуренцию, когда увеличили количество команд.

Порадовали грузины. А остальные... Какие-то игры начинал смотреть — и просто неинтересно! Включил Нидерланды с Англией, на 15-й минуте счет уже 1:1. А после 25-й содержание игры было таким, что спать захотелось.

— За кого-то болел изначально?

— Нет, не было каких-то предпочтений. Но по ходу турнира порадовали испанцы, у них было все хорошо по игре. Выглядели интересно и победили в итоге заслуженно.

— Ты сказал о Грузии. А делаешь ли скидку на матч с португальцами, когда сопернику ничего было не нужно?

— Это неправильное рассуждение. Не вышли лидеры, но никто из португальцев не играл вполноги, все хотели победить, все голодные. Каждый хочет доказать и выйти на следующий матч в стартовом составе. Грузия, считаю, достойно сыграла и с Испанией.

— Но поражение крупное

— Я имею в виду содержание игры. Не забились в глухую оборону, первыми открыли счет, выбегали хорошо. Но с Португалией была совсем другая игра, грузины впечатлили.

— Не считаешь, что тренер сборной Португалии совершил ошибку, постоянно ставя в состав Криштиану Роналду?

— На чемпионате мира в Катаре Роналду уже мешал своей сборной. Здесь тоже было видно, что ему тяжеловато. Понятно, что он один из величайших игроков в истории. Но скорости уже не хватает. Думаю, тренер португальцев не мог не выпустить Роналду — слишком большое уважение к легенде футбола. И если сам Криштиану говорит, что хочет сыграть на следующем ЧМ, мало кто ему возразит: «Нет, ты нам не нужен». (Улыбается.)

— На Евро отсматривал игроков как селекционер?

— Да. Причем уже на 15-й минуте у меня складывается впечатление об игроке. И оно, как правило, не меняется до финального свистка. Сразу видно, как человек работает с мячом, как переключается, действует в отборе, понятны его скорость и агрессия. Посмотрел и продолжаю смотреть многих игроков — мнение не меняется. Иногда уже с 5-й минуты понятно, что футболист умеет отдавать пасы между линиями, не играет поперек и назад. Те, кто играет поперек и назад, моментально становятся неинтересны.

— Есть ли игроки, которые понравились тебе и могли бы пригодиться ЦСКА?

— Да, но это конфиденциальная информация, не могу их назвать (Смеется). Были хорошие игроки, но вопрос — можем ли мы их себе позволить? Это, правда, уже не в моей компетенции. Я лишь высказываю свое мнение по тому или иному футболисту.

— Были ли для тебя игроки-открытия на этом Евро?

— Молодые немцы и испанцы, тот же Мусиала. Приятно удивляет, что они не останавливаются, прогрессируют.

Ямаль — талант уровня Месси? Так говорить нельзя, только время покажет. Когда Лео начинал играть, все восторгались, но никто не мог предсказать, что будет дальше. Талант у Ямаля есть, но его нужно развивать. Остается только работать и работать. И вот здесь в плане профессионализма для меня номер один — Роналду. Только за счет постоянной работы игрок может долго находиться на хорошем уровне.

Алан Дзагоев и Георгий Щенников. Фото ФК ЦСКА

Играю в падел с Щенниковым

— Как сейчас строится твой обычный день?

— Всегда по-разному. Бывает, что два-три дня вообще не просят смотреть потенциальных новичков, а потом Евгений Шевелев (заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам. — Прим. «СЭ») скидывает мне файлы сразу с тремя-четырьмя игроками. В среднем на просмотр матчей с их участием уходит шесть-семь часов.

Я только недавно разобрался, как работать на компьютере (Смеется). Раньше игры смотрел в телефоне, но начали болеть глаза. Сейчас переношу на компьютер — потихоньку разбираюсь, вхожу в процесс. С техникой я пока на «вы», но учусь.

— В офис приезжаешь?

— Нет, в офис мне ездить не надо, мы сразу обговорили это с Романом Юрьевичем Бабаевым. Мне нужно посещать игры ЮФЛ, МФЛ, тренировки и матчи основы и молодежки. В прошлом сезоне я почти на все игры ездил с основой. Ну, и каждый день я играю в падел, на него точно найду время (Улыбается.).

— Кто тебя «подсадил» на падел?

— Как-то сам к этому пришел. Падел мне очень интересен. Еще когда с ЦСКА ездили на сборы в Испанию, играли на падел-кортах. Понимал, что буду им заниматься, поддерживать себя в форме, когда закончу с футболом. Больших расстояний нет, всего пять-семь метров. Не порвусь! Но на самом деле нагрузка сумасшедшая. Как-то играли в него три часа, сжег 1200 калорий!

Играю всегда с Жорой Щенниковым, мы с ним очень интенсивно двигаемся. Нам удобно, он левша, я правша — у нас идеальная пара!

— Как у Щенникова дела?

— Он в бизнесе. Пытались его подтянуть в ЦСКА, Жора ответил: «Не-не, ребят, у меня свое дело». Окунулся в него с головой, работает, получает удовольствие. Ну и поддерживает себя в форме.

— А чем занимается Набабкин?

— По его словам я понял, что он не собирается завершать карьеру, активно ищет команду. Посмотрим, к чему это приведет. Кирилл хочет еще поиграть. Думаю, минимум год-два он еще сможет выступать.

Евгений Гинер и Алан Дзагоев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тепло расстались с Гинером. Но, как оказалось, ненадолго

— Вернемся к твоей нынешней должности. Как началась работа селекционером в ЦСКА?

— Как только закончил с футболом, поехал к семье в Испанию — там провел зиму. Предварительно позвонил Овчинникову, спросил про обучение на тренера. Сначала говорили, что оно начнется в мае, потом в сентябре, теперь декабрь. В феврале приехал к Игорю Осинькину на стажировку в «Крылья». Немного окунулся в тренировочный процесс на сборах. Работа очень тяжелая и кропотливая. Полностью, пока не окажешься на месте главного тренера, ты этого не поймешь. Игрок потренировался, провел матч и пошел отдыхать. А тренер постоянно думает о команде: что с этим игроком, как он сегодня работал, у кого травма.

Мы много общались с Осинькиным и Корниленко, часто вместе ездили на игры. Понял для себя, что пока не готов окунуться с головой в тренерскую сферу — спешить с этим делом не стоит. Пока мне интереснее посмотреть игру со стороны, разобрать футболиста на молекулы. Подумал: почему бы не попробовать себя в роли селекционера? Сказал об этом одному из селекционеров ЦСКА, он передал мои мысли Шевелеву. И вот в феврале Евгений мне позвонил и предложил пообщаться, сказал, что ему нужен помощник. Так все и сложилось. В марте я уже погрузился в работу.

— И как она началась?

— Мне сразу обозначили круг обязанностей — ходить на игры ЮФЛ ребят 2007, 2008, 2009 годов рождения. После каждого матча необходимо записать аудиозапись по игрокам, которых мы просматриваем. В командах ЦСКА из ЮФЛ уже почти всех знаю по фамилиям, понимаю, кто может вырасти в хорошего футболиста.

Дальше стали подключать к просмотру матчей молодежки и основы. Сейчас активно ищем игроков для первой команды. Думаю, пара-тройка еще появится.

— Работая селекционером, ты отвечаешь за конкретные амплуа игроков?

— Защитников мне ни разу не скидывали, а вот нападающих, полузащитников — часто.

— Бабаев недавно говорил, что доволен тобой

— Работаем, Роман Юрич! (Смеется.)

— Ты с ним общался при приеме на работу?

— Да.

— А с Гинером?

— Бабаев сказал, что Евгений Леннорович обо всем в курсе, знает, что я приступаю к работе. С ним лично не говорил. У него задачи другого масштаба. (Смеется.)

— А когда последний раз встречался с Евгением Ленноровичем?

— Когда уходил из ЦСКА, вместе с Бабаевым зашли к Евгению Ленноровичу, пожелали друг другу удачи. Общение было недолгим, пожали друг другу руки, поблагодарили за 14 лет семейного сотрудничества. Тепло расстались, но, как видите, ненадолго. (Улыбается.)

— Какой диалог с Гинером отложился в памяти?

— Мы не так много встречались. Но какие-то вещи, конечно, запомнились. Бывало, что я и получал от него — например, когда эмоционально отреагировал на решение Слуцкого меня заменить. Но тогда ситуация того требовала, это нормально. Были и позитивные моменты: Евгений Леннорович давал советы по бизнесу, футболу, жизни. Все было хорошо.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не назвал бы Козлова самым большим молодым талантом РПЛ

— У тебя уже было несколько командировок. В частности, на финал Кубка Сербии, в ходе которого ты просматривал полузащитника «Войводины» Зукича

— Да. Это уже ни для кого не секрет. (Улыбается.)

— Он в итоге не приглянулся?

— Нет, приглянулся. По большому счету Зукич должен был переходить в ЦСКА. Но потом возникли определенные моменты, из-за которых трансфер не состоялся. Но если руководство клуба ничего не объявило, то, значит, и мне не стоит. (Улыбается.)

— Сейчас ты больше ищешь игроков для молодежки или для основы?

— Сейчас уже больше для основы.

— А бывает такое, что ты смотришь матч ЮФЛ на трибуне, к тебе подходит кто-то из родителей и говорит: «Здравствуйте, Алан, обратите внимание на моего сына»?

— Бывало, бывало... Но я эти моменты не люблю. Очень не люблю! Мы следим за всеми, никого без внимания не оставляем. Но больше смотрим, конечно, за теми, кто уже по юношам выделяется на фоне других. Развиваются они или есть регресс? И это нужно подправлять за счет общения с ними, родителями, воспитателями академии.

— И как ты отвечаешь родителям после таких просьб?

— «Да-да, хорошо». Но внутри мне неприятно. Способного парня мы никогда не пропустим. Если твой сын не тянет, от того, что ты ко мне подошел, ничего не изменится. Во всяком случае, для меня.

— Как по 15-летнему игроку можно понять, что растет большой талант?

— Парень в этом возрасте уже выделяется на поле. Нас же в 15 лет тоже не просто так пригласили в академию в Тольятти. Кто-то привлекает техникой, кто-то — скоростью, кто-то — футбольным интеллектом. Считаю, у молодого игрока хотя бы одно качество должно быть сильным: скорость, техника, мышление. И это видно. Но кому-то, может быть, не видно. (Смеется.)

— В молодежке ЦСКА просматриваются новые Дзагоевы и Головины?

— Способные ребята есть. Если честно, был приятно удивлен уровнем армейской молодежи. Раньше с основой ЦСКА иногда тренировались один-два парня из молодежки. И я все время удивлялся: «Ребята, чем вы там занимаетесь? У вас даже культуры паса нет, мышление не то». Возможно, их трясет, когда они приходят в первую команду. Хотя по Головину все сразу было видно.

— Но Головин один из ста.

— Да. Таких мало. А должно быть больше!

— А можешь назвать сейчас самого талантливого молодого футболиста в РПЛ?

— Так сразу и не скажу.

— Никто в душу не запал?

— Таких сейчас нет.

— А Козлов, перешедший в «Краснодар»?

— Ну... Я его смотрел. Способный парень, есть какие-то качества. Но не настолько, чтобы назвать его самым талантливым. Дай бог, чтобы я ошибался.

Аббосбек Файзуллаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Файзуллаев может уехать в команду уровня «Реал Сосьедад»

— Какие рынки селекционеры ЦСКА прежде всего отсматривают? Какие регионы?

— Везде смотрим. И в Уругвае, и в Бразилии, и в Чили, и в Мексике. Я, например, ездил в Египет, там следил за футболистами. Смотрим марокканцев. Есть интересные иранцы. Везде могут быть способные ребята.

У узбеков сейчас хорошее поколение. В мае они играли в финале Кубка Азии (U-23) против Японии. Смотрел тот матч. Два-три парня в целом понравились.

— А ты смотришь только на игру футболиста или параллельно изучаешь его биографию, характер, активность в социальных сетях и так далее?

— Бывает такое, что следишь за одним футболистом и делаешь по нему заключение, а еще замечаешь других, в том числе из команды соперника. Я смотрю только на профессиональные качества. Если игрок понравился, дальше думаем, как с ним договориться. Все-таки сейчас привезти футболиста в Россию из топовых европейских чемпионатов — приличная проблема. Вот с африканцами сложностей нет.

— Ты упомянул узбеков. Не удивишься, если зимой или следующим летом Файзуллаев уедет в топовый европейский клуб?

— Не удивлюсь.

— В команду какого уровня?

— Не в «Барселону», но в клуб, который идет на пятом-шестом месте.

— В «Реал Сосьедад»?

— Например. Если Аббос продолжит играть на том же уровне, то через год-два мы можем уже не увидеть его в ЦСКА.

Александр Кокорин. Фото ФК «Арис»

У Шуманского правильное первое решение. Интересовался мнением Кокорина

— А непосредственно в переговорах по потенциальному новичку участвуешь?

— Нет. Пока такого не было. Моя задача — дать оценку интересующему нас футболисту. Высказываю свое мнение: подходит или нет, выделяю сильные и слабые стороны. Ставлю оценки его качествам, пишу отчет. А дальше уже включается Евгений Шевелев.

— Есть сейчас кто-то в системе ЦСКА (в основе, в молодежке, в академии), кого ты можешь назвать своей находкой?

— Артема Шуманского нашел не я, а Евгений (Шевелев. - Прим. «СЭ»). Но меня тоже просили посмотреть этого нападающего. Мне он понравился, как и другим нашим селекционерам. Если несколько человек говорят «да», то клуб уже активно начинает вести переговоры. В общем, Шуманского я одобрил.

— А чем он тебя зацепил?

— Понравилось его первое решение. Не зря же говорят, что оно всегда правильное. Он придумал — пробил, придумал — отдал. Удар у него с обеих ног. Достаточно быстрый. Конечно, не Муса, но со скоростью у Артема все в порядке. У него была небольшая травма. Надеюсь, сейчас наберет форму и нам поможет. Тем более он еще молодой игрок.

— А у его партнера по «Арису» Александра Кокорина не наводил справки по поводу этого футболиста?

— Конечно, наводил. Кокорин сказал, что если дать шанс Артему, правильно его направить, то у него есть все качества, чтобы заиграть в ЦСКА.

— А у самого Кокорина не спрашивал, почему он играет на Кипре и не хочет перебраться в более сильный чемпионат?

— Мне кажется, ему там нравится. Он несколько раз в интервью об этом говорил. Почему нет? Играет, получает удовольствие на солнышке. (Улыбается.)

Марко Николич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

У Койта хорошая статистика. К тому же он бесплатный

— Есть ли у тебя взаимодействие с Марко Николичем по поводу поиска игроков?

— Связующим звеном между Николичем и мной с Шевелевым выступает Алексей Березуцкий. Он в штабе, каждый день с тренером общается.

— А тренеры ЦСКА спрашивали твоего мнения по поводу двух последних новичков — Койта и Жемалетдинова?

— Жемалетдинов известен в премьер-лиге. Он с Николичем работал, тренер знает его способности лучше всех остальных. А Койту я смотрел и тоже дал добро. Это уже опытный игрок с хорошей статистикой. Плюс он был бесплатным. Эти факторы в совокупности повлияли на его приобретение. Да, у него была травма крестообразной связки, долго не мог набрать форму. Но сейчас, похоже, уже выходит на свой уровень. Насколько я знаю, тренерский штаб доволен им в тренировочном процессе. Считаю, максимально выгодный для ЦСКА трансфер. Получили качественного игрока, да еще и в статусе свободного агента. Как говорится, не сильно потратились. (Улыбается.)

— Когда Николич работал в «Локомотиве», он всегда искал игроков-бойцов — людей со стержнем, характером. Сейчас у Марко такие же запросы по новичкам?

— Не буду называть фамилии. Но те игроки, которых хотели взять в ЦСКА при Николиче, действительно отвечали этим параметрам. Все — мощные.

Иван Обляков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Обляков готов быть лидером этого ЦСКА

— Кто сейчас лидер команды, если мы не берем Акинфеева?

— Ваня Обляков. Он ведет игру. Если взять последний сезон, в матчах, которые он пропускал, сразу что-то рушилось. Ваня играл в центре, но, если впереди не хватало игроков, его ставили выше. Он и там хорошо смотрелся, на позиции инсайда. Правда, при этом возникали проблемы в середине поля. При всем уважении к Зделару и Мендесу, Обляков лучше распределяет атаки. Где надо — притормозит игру, где нужно — ускорит. Конечно, не без брака. Но если ты не будешь на этой позиции рисковать, от пасов поперек и назад команда не выиграет. Если ты в нужную секунду не отдал передачу между линиями, то все — атака заглохла! Соперник отдышался и уже сам готов пойти в организованный прессинг. Считаю, в игре центрального полузащитника должен быть баланс.

Когда я уходил из ЦСКА, сказал, что Ване нужно больше доверять. Это качественный футболист. Видел, как он тренируется, мыслит. Обляков готов быть лидером ЦСКА, и уже давно.

— А возможно ли совместить на поле Облякова, Жемалетдинова и Файзуллаева? Или рискованно?

— Почему рискованно? Смотря какая схема, тактика. Жемалетдинов и Файзуллаев — это скорее инсайды, «десятки». А Обляков может сыграть и «восьмерку». Мое личное мнение — при схеме с тремя центральными защитниками «собака» в центре поля не нужна. Двух полузащитников в центре, способных быть на мяче, достаточно. Есть три защитника, которые подчистят сзади. В ЦСКА и Роша, и Мойзес, и Дивеев могут обыгрывать соперника один в один, забирать мячи и отдавать пасы между линиями. Это очень важно.

— А вот на правый фланг год назад должен был вернуться Марио Фернандес, который в итоге оказался в «Зените».

— Мое мнение о Марио как о хорошем добром парне не изменилось. Он профессионал. Было время, когда курс резко подскочил, и Фернандес первым был готов идти на уступки клубу. Не верю, что в какой-то момент он повелся на деньги. Не зная правды, не стану осуждать его.

— Общался с ним после его перехода в питерский клуб?

— Нет. Мы не пересекались. В его переходе и агенты могли сыграть свою роль.

— Агент агентом, но ведь были моменты, которые мало кто понял. Например, как он демонстративно праздновал гол «Зенита» на стадионе ЦСКА

— Некоторые поступки действительно были, с моей точки зрения, неправильные. Тут он поступил нехорошо по отношению к болельщикам ЦСКА. Кстати, не так давно с Тошичем и Красичем сходили на встречу с активными болельщиками армейцев. Меня там тоже спросили про Марио. Я ответил так же, как и сейчас. В целом мое мнение о Фернандесе не поменялось, но этот забег после гола «Зенита» неправильный.

— В «Зените» у него мало что получилось. Травмы...

— Какой-то отрезок в «Зените» Марио провел неплохо. Но не могло не сказаться то, что он несколько месяцев пропустил в Бразилии. Плюс возраст. Физические качества падают.

Педро. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Педро — машина! Для меня Кордоба сильнее Тюкавина

— Сейчас ты селекционер. Что дальше? Какие цели, какие перспективы?

— Сейчас идет активная работа, в чем-то ко мне прислушиваются, в чем-то — нет. Разные моменты бывают. А дальше — посмотрим. Куда-то вверх лезть не собираюсь. Пока мне нравится на этой позиции.

— А о должности спортивного директора не задумывался?

— Не думал. Тогда ты должен быть и юридически хорошо подкован. Поэтому нет. Зачем мне туда?

— Если бы у тебя была возможность позвать сейчас в ЦСКА трех игроков из РПЛ, кого бы ты подписал?

— Так... Вендел. Потом молодой бразилец из «Зенита». Педро. Блин, машина, конечно! Обыграть один в один для него вообще не проблема. Так он может пройти и двоих, и троих. Крутит, вертит, что хочет, то и делает.

— Так, два уже из «Зенита».

— Ну а что делать? Питерцы покупают игроков за бешеные деньги. Само собой, там уровень очень серьезный. Третий — Кордоба. Для «Краснодара» он — полкоманды. Спиной прикрывает, один в один обыгрывает, может убежать. Голы забивает, в отборе хорош. Очень стоящий футболист.

— То есть ты его ставишь выше Тюкавина?

— Да. Тюкавин мне тоже нравится. Но Кордоба — машина. А сколько мячей он сохраняет? Когда «Краснодар» отбивается, играет на вынос, он прикрывает корпусом. Как минимум фол на себе заработает. А еще может развернуть защитника, убежать от него и забить! Это очень важно, когда всей команде тяжело, а нападающий сохраняет впереди мячи после выноса и дает партнерам время продышаться.

— Нет ощущения, что в ЦСКА затянулась смена лидеров?

— Да, переход получился больноватый. Разом ушли семь футболистов основы, а их место заняли молодые, неопытные ребята. Хотя в принципе следующий сезон мы провели неплохо. Выиграли Суперкубок, а в чемпионате стали с Гончаренко четвертыми. Но в целом не подготовили почву для смены поколений. Думаю, в клубе надеялись, что Березуцкие еще поиграют. Игнашевич сразу дал понять, что это его последний сезон, а по братьям до последнего сохранялась неопределенность.

— Березуцкие в итоге тоже ушли.

— Тогда у клуба было тяжело с трансферами на вход. Видимо, парни понимали, что не будет серьезного усиления, а им тяжело, возраст... Они уже были не так молоды и активны, чтобы биться за высокие места.

— Они еще и на домашнем чемпионате мира не сыграли. Потом локти не кусали?

— Ну что поделать. В 2014-м они были в сборной на ЧМ, на больших турнирах поиграли. Не думаю, что они сильно расстроились, хотя чемпионат мира в некотором смысле получился удачным. Но лучше у них, конечно, спросить.

— Почему «в некотором смысле»?

— Аппетит приходит во время еды (Улыбается.). Мы прошли испанцев, обыгрывай хорватов по пенальти — и вот уже полуфинал! Там можно было и англичан обыгрывать. Правда, в финале против французов было бы тяжело. Думаю, без шансов.

— Коробит, когда некоторые говорят: та сборная Черчесова на ЧМ обыграла только одну сильную команду, да и то по пенальти?

— В составе испанцев были Иньеста, Бускетс... Попробуй сыграть с ними в открытый футбол, на равных. Сразу десятку получишь... А потом бы говорили: надо было «ставить автобус»! Да даже если захочешь, ты не сможешь сыграть против испанцев в открытый футбол. Тактики забиться в свою штрафную точно не было — соперник заставил так играть. Мы вынуждены были прижиматься.

— А когда сравняли счет с хорватами, почувствовали, что Модрич и компания немного дрогнули?

— Ну, такого не было. Но в целом мы на равных с ними сыграли, если взять опасные моменты. Дальше уже пенальти, а это лотерея.

— А ты когда-нибудь бил пенальти паненкой, как Смолов?

— Если только на тренировках (Смеется.). Я же тогда вторым пошел бить. И, кстати, были такие мысли. Когда не знаешь, куда пробить, думаешь: а может, подсечь мяч по центру? И тут передо мной Смолов это исполнил. Я сразу понял: нет-нет (улыбается). Выбрал угол и пробил. Я не думаю, что Смолов как-то хотел выпендриться. Вполне возможно, тоже решал, куда бить. Дай подсеку! А тут уже 50 на 50. Либо ты забьешь и тебя назовут магистром, либо... У Смолова второй вариант. Пенальти — это психология, кто как справится.

У меня перед 11-метровыми никогда не было мандража. После удара Смолова понял: никаких подсечек. Выбрал угол. Удар получился неидеальным, просто вратарь прыгнул в другую сторону. А если бы угадал угол, кто знает... В общем, повезло. (Смеется.)

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Зидан сказал: «Дзагоев — хороший игрок, но мы его кандидатуру не рассматриваем».

— Из вашего золотого состава только Игорь Акинфеев продолжает играть. В чем секрет такого долголетия?

— Тут и профессионализм, и талант. Думаю, года два Игорь еще способен поиграть на хорошем уровне. Это легенда ЦСКА на долгие времена. Мы это прочувствуем в полной мере только тогда, когда он завершит карьеру. Так что пусть играет, чтобы нам не приходилось его вспоминать. (Смеется.)

— До 45?

— Ну... Самое главное, чтобы он получал удовольствие от игр и тренировок.

— Тебя с Акинфеевым объединяет одна особенность в карьере: оба так и не поиграли в Европе. Никогда не разговаривали на эту тему?

— Нет. Он же как-то говорил: зачем мне было уезжать? В ЦСКА он постоянно играл в Лиге чемпионов. В РПЛ бился за первые-вторые места. Не думаю, что Игорь чем-то недоволен.

У меня были сожаления по поводу того, что в молодом возрасте не перешел в «Челси» или «Штутгарт». Но когда закончил играть, оценил свою карьеру. По-моему, она получилась хорошей. Да, могла быть лучше. Но есть что вспомнить, есть что рассказать. (Улыбается.)

— Тебя же и «Тоттенхэм» звал?

— Нет. Конкретика была только от «Челси» и «Штутгарта». Про «Тоттенхэм» писали, да. Я тоже ждал предложения оттуда, но так и не дождался. (Улыбается.)

— После твоего дубля в ворота «Депортиво» в Кубке УЕФА в 2008 году в испанской прессе появились публикации о том, что Дзагоев интересен мадридскому «Реалу».

— Помню, тогда еще Зидан приехал в Москву в качестве спортивного директора «Реала», его позвали на телевидение и спросили: «Вы за Дзагоевым следите, будете подписывать?» Он прямо ответил: «Дзагоев — хороший игрок. Но мы его кандидатуру не рассматриваем». Это еще хорошо, что он в принципе знал, кто я такой. (Смеется.)

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Соболева в «Крыльях» никто не знал. Его возвысил «Спартак»

— В интервью Нобелю Арустамяну ты рассказывал, что тобой интересовался «Спартак».

— На меня вышли люди со стороны с вопросом: «Хотел бы ты перейти в «Спартак»? Условия вот такие». Я сразу ответил нет. Если с представителями «Анжи» я еще встретился, выслушал их, то здесь я даже не думал. (Улыбается.)

— Сразу категорическое «нет»?

— Сразу же.

— А как ты сейчас смотришь на такие переходы: Марио — в «Зенит», Медина — в «Спартак»?

— Медина у нас отыграл полтора сезона. Не успел пропитаться армейским духом. Но лично я к таким переходам отношусь негативно. Возможно, потому что 14 лет в одном клубе провел, верой и правдой служил ЦСКА. А Медина — легионер. Может, он и узнал за это время, что ЦСКА и «Спартак» — принципиальные соперники. Но какая ему разница, кто платит? Мне не нравится, когда меняют 150 клубов и бегают за деньгами от одного к другому.

— Соболева не поймешь, если он все-таки перейдет в «Зенит»?

— Это его решение. Но, думаю, вы мою позицию поняли. Ну, дадут тебе там чуть больше. И что? Всех денег в этом мире не заработаешь. Есть же еще любовь и уважение болельщиков. В «Крыльях» Соболева по большому счету никто не знал, «Спартак» его возвысил. Все-таки клубный патриотизм должен быть.

— А если ты клубу не нужен?

— Это уже совсем другое. Если тебе не дают играть, можно думать о вариантах.

— «Динамо» не продлило контракт с Антоном Шуниным после 17 лет в клубе. Договориться о работе в менеджменте, как вышло у тебя с ЦСКА, тоже пока не удалось...

— Я этого не понимаю. Не знаю всех тонкостей переговоров, но когда легенда клуба уходит просто так, без прощального матча, при этом хочет остаться в структуре клуба, то не предложить достойную должность — это не дело. Шунин 17 лет играл за «Динамо», и ему не нашлось работы рядом с основной командой? Не могу представить, чтобы что-то подобное произошло в ЦСКА. Видимо, в нашем клубе лучше относятся к своим легендам.

— Для тебя фраза «ЦСКА всегда будет первым» стала родной. Но как сместить с трона такой «Зенит»? Без шансов?

— Мы уже последние пять лет с этим живем. Питерцы каждый сезон усиливаются еще больше. Но когда они привезли Халка и Витселя, то чемпионами не стали (Улыбается.). С другой стороны, вы скажете, что и ЦСКА тогда был сильнее? С Вагнером, Тошичем, Хондой, Эльмом.

— С Дзагоевым

— Ну... Можно тоже вписать (Смеется.). На самом деле все может быть. Сезон длинный. В том чемпионате ЦСКА много очков потерял в концовках матчей. Если провести работу над ошибками, можно рассчитывать на большее. Тем более, надеюсь, мы еще усилимся. Команда у ЦСКА боевая и на многое способна.

— Леонид Слуцкий рассказывал забавную историю, как ты пытался выучить английский язык. Как сейчас у тебя с этим?

— Пока не начал. Но скоро начну.

— Для работы селекционера он нужен?

— Да. Когда у нас состоялся разговор с Бабаевым, он меня на второй или третьей минуте спросил: «Алан, как у тебя с английским»? Ответил: «Да так, Роман Юрьич. Но вы же меня знаете, я не потеряюсь» (Смеется.). Как-то зашли с женой в ресторан в Испании. Я сначала сказал что-то по-английски, потом по-испански, потом еще что-то. И говорю супруге: «Зарема, ну скажи что-нибудь по-английски, ну скажи» (Смеется.). В аэропорту я ни разу не потерялся.

Недавно летал в Египет, меня там встретили представители игрока. Шевелев потом спрашивает, что мы там делали. Я такой: «Сидели, час общались». Он: «А ты что, английский знаешь?» Я: «Да так, чуть-чуть знаю». Шевелев: «О чем же вы говорили?» Я: «Не знаю, но час мы общались» (Смеется.). Все-таки общих футбольных терминов много, как-то они меня понимали. Шевелев сказал: «Дзага, ну ты меня удивил». Отвечаю: «Жень, да я сам в шоке» (Смеется.). Но английским я обязательно займусь серьезно.

— В Греции ты же как-то общался?

— Да, мы с португальцем из команды общались по полтора часа за ужином и понимали друг друга. Я у него переспрашивал: «Understand?» Он: «Yes, yes, my friend, of course!» (Смеется.) Когда общаешься только про футбол, то легче.

— А со Слуцким связь поддерживаешь?

— Он весь в работе. Несколько раз я ему писал, он мне нужен был по одному вопросу. Не отвечал. Пришлось к Васе Березуцкому обращаться: где он, обиделся, что ли? Вася ответил, что все нормально. На следующий день Викторыч перезвонил: «Дзага, извини, занят был». Пообщались.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Недавно провел 60 минут против белорусов. Ноги болели пять дней!

— Слышали, что ты продолжаешь играть в КФК. Это правда?

— Мне предложил сыграть Евгений Алдонин. Я подумал, что, раз будут матчи легенд, нужно иногда играть в футбол, чтобы мышцы и ноги не забывали. У меня до сих пор держится игровой вес, за полгода ничего не набрал! Почему бы и не сыграть раз в месяц?

— Всего раз?

— Постоянно играть не буду. Провел один матч на этом уровне. Недавно ездили в Белоруссию на матч легенд, вышел на 60 минут. Так потом ноги болели пять дней! Обычно на следующий день после игры ноги себя чувствуют нормально, а к вечеру подходит молочная кислота. На второй день — кошмар. На третий все проходит. А тут пять дней!

— Кто впечатлил из сборной России на матче легенд?

— Каряка в порядке. Но лучше всех выглядел Алдонин! Это вообще машина! В один день он играет в футбол, в другой — в падел, потом у него теннис. Постоянно в движении, все время участвует в выставочных играх. Ему все это интересно, вот он и держит себя в форме.

— Газзаев по-прежнему в тренерской форме? Напихал кому-то в перерыве?

— Было, да! Но не скажу, кому досталось от Валерия Георгича (Смеется.). Понятно, что пихает он уже не так, как раньше, но все равно эмоционален. Даже журналистов в перерыве выгонял.

— Была ли у тебя какая-то мечта — «после завершения карьеры обязательно это сделаю»?

— Всегда хотелось снять какой-нибудь дом на колесах и поехать в тур по Европе с ребятами — Набабкиным, Щенниковым. Не скажу, что это мегажелание, но хотелось! Пока не собрались. Но время еще есть.

Фото Кира Лайкова

У нас огромная страна. Надо просто лучше искать таланты

— У тебя много социальных мероприятий, мастер-классы. Как ты ко всему этому относишься?

— Мы вместе с Дашей (Дарья Арсланова, пиар-менеджер Дзагоева. - Прим. «СЭ») несколько лет проводили мой турнир в Осетии. Я всегда за то, чтобы доставить радость детям, чтобы они посмотрели на кумиров. Может, у них так появится желание чего-то добиться? Всегда готов в таких проектах участвовать. Ездили в Кострому с Щенниковым и Алдониным, планируется выезд в Смоленск. В Волгограде, на Суперкубке, тоже были приятные моменты. Проектов много.

— Когда приезжаешь к детям, тебя узнают? Аршавин рассказывал, что к нему иногда подходят фотографироваться, а потом задаются вопросом: «А кто это был?»

— Мне кажется, Аршавина все знают (смеется). Нет, у меня такого не было, всегда узнают. Дети заранее в курсе, кто к ним приедет. В таких проектах мы участвуем с бывшими футболистами и тренерами.

— У тебя же есть еще и мероприятия от ЦСКА.

— Да, например, были в Домодедове, Балашихе, Рязани. Детей много, все это непаханое поле. Условно, набирается 100-200 детей, которые делают разные упражнения, играют. Там же находятся наши селекционеры и детские тренеры. Лучших мы приводим в ЦСКА на просмотр. Один паренек из Домодедова будет зачислен в школу ЦСКА.

— В общем, обрабатываете Московскую область.

— (Смеется.) Именно! На самом деле у нас огромная страна. Ну не может быть такого, чтобы в ней не было сильных футболистов! Надо лучше искать, вот этим мы и заняты.

— По ходу этих мероприятий не возникает мысли стать детским тренером?

— В декабре пойду учиться, чтобы получить тренерскую лицензию. Уже зарегистрировался, все документы заполнил. Детским тренером, наверное, не стану — терпения не хватит. Может быть, сначала буду помощником главного тренера. Посмотрим.

— Обучение будет проходить в Академии РФС?

— Да, в группе сразу на две категории B+A. Братья Березуцкие и Игнашевич застали последний год, когда можно было по ходу игровой карьеры начать учебу. Мы подали документы вместе с Набабкиным, Васиным и Щенниковым. Но потом началась пандемия, произошли перемены. Теперь можно поступать в академию только тогда, когда закончил карьеру.

— Ты выступаешь сейчас в роли амбассадора ЦСКА. Участвуешь в различных форумах, даешь мастер-классы. Это заранее обговаривалось?

— Когда разговаривали с Бабаевым, он привел пример, что было бы неплохо стать для ЦСКА неким мостиком от юношей до основы — как Аршавин для «Зенита». Как видите, ЦСКА меня активно использует в медиа.

— Ты всегда был редким гостем в СМИ, но сейчас это часть твоей работы. Как ты с этим справляешься?

— Это не мое, пока тяжеловато. Многое надо улучшать. Например, постановку речи. На ПМЭФ-2024 я выступал — что-то пришлось даже заучивать. Все на благо клуба (улыбается). Рассказывал про использование искусственного интеллекта для развития футболиста, чтобы можно было заранее просчитать, насколько игрок будет физически готов через два-три года. В Германии и Испании эти технологии уже используют. Также нужно было рассказать об этапах своей карьеры, жизненных моментах.

— Никогда не было желания стать экспертом на ТВ?

— Активно зовут. Но пока не хватает времени. Да я и не совсем уверен, готов ли выступать в роли эксперта. Возможно, позже попробую. Спешить не хочу, посмотрим.