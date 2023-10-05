«Карпин все очень доходчиво объясняет». Наглецы с Дона! У молодежки «Ростова» 12 побед в 12 турах

Интервью с главным тренером Александром Аброскиным.

Молодежная команда «Ростова» показывает в этом сезоне что-то невероятное. 12 побед в первых 12 турах МФЛ! Об успехах дончан, перспективах, методах Валерия Карпина, проблемах молодежного футбола России «СЭ» поговорил со старшим тренером желто-синих Александром Аброскиным.

Если хотите чего-то добиться, нужно быть выше «Зенита» и «Спартака»

— 12 побед в 12 матчах. Как такое возможно?

— До конца сам не могу это объяснить. Команда показывает хороший футбол. При этом далеко не все победы дались нам легко. Особенно в начале чемпионата пришлось непросто. Но в отдельных встречах получалось почти все, реализовывали моменты, забивали. Сказывается качественная работа на тренировках. Команда по-прежнему голодна до новых успехов. Все мы объединены одной целью. Ребята намерены стать профессиональными футболистами. Живем одной идеей. У нас молодой тренерский штаб. Нам тоже есть что доказывать, хотим себя проявить.

— Как вас теперь называют в футбольном сообществе? Донская «Барселона»? Желто-синий «Манчестер Сити»?

— Честно говоря, пока ничего такого не слышал (улыбается). Может быть, что-то и говорят, но до меня конкретно такие сравнения не доходили.

— А каково это — быть в таблице выше «Зенита», «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо», «Краснодара»?

— Вы перечислили сейчас топ-академии. Но в футбол все-таки играют не громкие имена, а обычные люди. Я постоянно говорю своим подопечным: «Если вы чего-то хотите добиться в жизни и в футболе, в частности, то должны в первую очередь выиграть конкуренцию у того же «Зенита», «Спартака» и так далее. Это ваши ровесники, которые тоже хотят попасть в большой футбол. Это серьезная конкуренция. Но вы должны их превзойти, чтобы именно на вас обратили внимание!»

— Перед началом сезона стояла конкретная задача — выиграть молодежную футбольную лигу?

— Нет. Перед нами стоит одна цель — воспитание профессиональных футболистов. Да и других задач быть не может.

— То есть доведение игроков до первой команды?

— Это самое важное, да. Идея всей академии. Но общая задача — доведение ребят до профессионального уровня. Чтобы они были уже готовы к взрослому футболу. Понятно, что не всем суждено выступать в РПЛ. Но тогда игроки должны быть конкурентоспособны и в первой лиге, и во второй.

Александр Аброскин. Фото ФК «Ростов»

«Игроки быстро схватывают идеи Карпина»

— Ваша команда играет по той же схеме, что и «Ростов» в РПЛ? 4-3-3?

— Все верно. Мы находимся в постоянной коммуникации с главной командой. Я часто бываю на тренировках основы. Эта схема мне очень близка. Играем в схожей стилистике, что и «Ростов» в РПЛ. Таким образом, если ребят начнут привлекать к матчам и тренировкам основы, они быстрее адаптируются к новым требованиям, быстрее впишутся в игровой рисунок. В принципе все команды всех возрастов в нашей академии, которые уже вышли на большое поле, играют по схеме 4-3-3. Прослеживается единая линия. Конечно, у каждого тренера есть свои наработки, каждый вносит какие-то свои нюансы в эту систему. Но в принципе стиль игры у нас един для всех.

— Как часто Валерий Карпин посещает тренировки и матчи молодежки?

— На тренировках он не бывает, а на матчи порой приходит.

— Самый ценный совет, который вы от него получили?

— Какого-то конкретного совета сейчас вам назвать не могу. Но когда я бываю на теории основной команды, все, что он говорит, для меня познавательно и ценно.

— Например? Чем Карпин подкупает в своей работе?

— Он силен в общении с футболистами. Доносит до них информацию простым, доходчивым языком. Игроки его здорово понимают. То есть коммуникация с подопечными на очень высоком уровне. Это действительно впечатляет. Все четко, лаконично, по делу. Повторюсь, футболисты быстро схватывают его идеи.

— Ваша команда однозначно заточена на атакующий футбол. Стало интересно понять, сколько непосредственно воспитанников академии «Ростова» у вас играет в линии атаки в этом сезоне. И вот что получилось. Азнауров перешел к вам из академии ЦСКА, Джебов и Шамонин — из «Мастер-Сатурна», Шанталий — из академии «Краснодара», Моисеев — из владимирского «Торпедо». Где свои кадры?

— Они, конечно, есть в нашей команде. Вы просто перечислили всего пять человек. Но если взять линию обороны, да и полузащиту, то там выступают ростовские ребята. Например, Игнатов, Бочаров, Колтаков, Ковальков. Ваня Комаров, который уже играет в главной команде, перешел к нам в довольно юном возрасте. Лангович — выпускник академии. Тот же вратарь Цулая — наш воспитанник.

— Имран Азнауров (8 голов и 2 результативные передачи) и Абдулло Джебов (5 голов и 7 передач) уже доросли до уровня первой команды?

— У них есть, конечно, определенные качества. Но тут все просто. Когда они появятся в составе первой команды, тогда и дорастут. Вообще у каждого футболиста нашей молодежки есть перспективы и шансы оказаться в РПЛ.

Александр Аброскин. Фото ФК «Ростов»

Почему таланты не дорастают до взрослого футбола?

— Самая проблемная позиция в молодежном футболе России?

— В нашем молодежном футболе очень много перспективных футболистов с хорошими качествами. Причем на каждой позиции. Одна команда сильна защитой, другая — средней линией. Много добротных вратарей. Другое дело, как их потом довести до взрослого футбола. А вот проблемных амплуа на этом уровне нет. Много талантливой молодежи.

— Тогда почему мы так много теряем перспективных ребят в период с 19 до 23 лет?

— Мы часто задаемся этим вопросом... Конкретного ответа у меня сейчас нет. Наверное, некоторые футболисты не готовы сразу после молодежного первенства играть на взрослом уровне, на уровне РПЛ. Видимо, им еще нужно время и еще одна ступенька в развитии.

— Какой выход из положения?

— Возможно, добавить еще какую-то юношескую лигу. Другого возраста. Это сейчас мысли вслух, просто предположение. С этого сезона в МФЛ запретили использовать джокеров — игроков старше 2004 года (в прошлом сезоне можно было выпускать двух таких футболистов). То есть в прошлом сезоне Ваня Комаров (2003 год рождения) еще мог выступать за нас. Этот период помог ему окрепнуть, получить игровое время. В итоге его заметил Валерий Георгич Карпин. Вот вам конкретный пример, который помог парню перейти на новый уровень. Причем я считаю, что и сейчас было бы при необходимости неплохо задействовать его в играх молодежки, но теперь мы такой возможности уже не имеем...

— Вы не считаете, что всем клубам РПЛ нужно иметь вторую команду, которая бы выступала во второй лиге, чтобы ребята имели возможность вариться во взрослом футболе?

— Я поддерживаю эту идею.

— То есть прогресс молодого футболиста возможен только тогда, когда он начинает играть против мужиков?

— Да. Думаю, если после выступлений за молодежку игрок потом сезон проведет в той же второй лиге в системе клуба, под присмотром тренеров, то у него появится больше шансов заиграть в основной команде.

— Вы изучаете опыт молодежных команд европейских топ-клубов? В чем их принципиальное отличие от российских молодежек?

— Сейчас уже хватает информации, можем все отслеживать. В Европе очень много молодых футболистов в возрасте 17-18 лет уже привлекаются к играм основы и, что самое главное, становятся там ведущими исполнителями.

Молодежная команда «Ростова». Фото ФК «Ростов»

— А почему у нас-то не так?

— Мне бы тоже хотелось это понять... Видимо, другой уровень сопротивления, другой уровень соревнований. Но точного ответа у меня нет. Не могу вам сейчас сказать.

— Часто приходится слышать, что на детском уровне тренеры прежде всего требуют от детей результата. Запрещают им импровизировать на поле. Насколько сложно потом бывает раскрепостить таких футболистов в юношеских и молодежных командах?

— Cчитаю, должна быть изменена система подготовки детских тренеров. На всех уровнях должны работать профессионалы. Почему играют только на результат, в «бей-беги»? Может быть, не знают, как играть по-другому, не имеют в своем арсенале богатой методики, просто не хватает знаний.