Когда клубы из Крыма войдут в чемпионат России? РФС перейдет в Азию? С кем сыграет сборная? Интервью Алаева

Честные ответы президента РПЛ.

УЕФА, Азия, Крым

— Слухи о переходе в Азию муссируются все больше. Какие у нас отношения с Азией? И какая ситуация по выходу из УЕФА?

— Вопрос не по адресу, я не руководитель РФС.

— Вы вице-президент РФС.

— Хорошо, что напомнили! Но сколько этих вице-президентов? Смотрите, я исхожу из того, что мы члены УЕФА. Мы отстранены от соревнований, но являемся членами УЕФА — все остальные программы выполняются, даже платежи осуществляются. Ситуация, как принято сейчас говорить, динамически развивается.

Я скажу сейчас за себя — не как вице-президент РФС, а как болельщик: мне бы хотелось, чтобы мы играли в Европе, чтобы мы играли в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, Лиге конференций. Чтобы юноши ездили на чемпионат Европы, отбирались на чемпионат мира через квалификацию Европы.

К сожалению, вмешалась политика. Как будет развиваться ситуация и к чему она приведет, вернемся мы в Европу или нет, не знает, наверное, никто. Понятно, что со спортивной точки зрения Азия менее привлекательна — и финансово, и спортивно, но, возможно, вопрос когда-то встанет по-другому: либо отбираться через Африку и Азию, либо вообще никуда не отбираться. Тогда я, наверное, скажу, что смысл есть. Учитывая, что Европа — это номер один в футболе, хотелось бы остаться там.

Скажу уже как чиновник: потенциальная смена конфедерации — это тяжелейший бюрократический процесс. Он на исполкоме не обсуждался. То есть если где-то вышла какая-то информация, то я как член бюро исполкома говорю: данный вопрос даже не поднимался. Но, учитывая мой десятилетний опыт работы, я знаю, как это происходит. Эта цепочка действий растянется больше чем на год. Так что пока это все разговоры и слухи.

— Можно ли сказать, что с учетом операции по вхождению крымских клубов в чемпионаты России, которая уже началась, шансы на возвращение в Европу близятся к нулю?

— Мне бы не хотелось гипотетически оценивать риски потенциально возможных решений.

— Решение принято или нет? Это непонятно. Никто конкретно не говорит — есть только общие фразы.

— Мы же все понимаем, и это официально было заявлено, что сейчас идет процесс подготовки к аттестации и лицензированию клубов. Их там, если не ошибаюсь, восемь.

Все ли восемь соответствуют и как все это будет принято: отдельная зона либо включение клубов в зону Юг — коллеги из ФНЛ под руководством Наиля Измайлова всем этим занимаются. Решение будет принимать исполком.

— Очевидно, что никакого евробудущего...

— Почему очевидно?

— Потому что очевидно, что, если крымские клубы попадают в состав РФС, так будет. Разве есть вариант, что если мы принимаем крымские клубы, то после этого мы будем играть в Европе?

— Риски есть, это все понимают.

— Как это рассматривает РПЛ?

— В Европе мы точно не играем, клубы ни копейки не получат. Это уже медицинский факт. Что будет со следующим сезоном, станет понятно, когда будет объявлено решение УЕФА. Дедлайн, по-моему, до начала мая, когда они должны проводить подготовку к жеребьевкам всех турниров. Перед началом мая все станет ясно.

— Рассказывали о том, что у вас были формальные и неофициальные встречи с представителями УЕФА и ФИФА в Швеции. Какой в целом там настрой? Насколько они были категоричны в этих неформальных беседах по поводу ситуации с Крымом?

— В неформальных встречах с коллегами из УЕФА и ФИФА я четко почувствовал, что они тоже понимают, что ситуация меняется.

— В каком плане?

— Они понимают, что крымский футбол должен развиваться, и мы...

— По сути, за восемь лет они ничего не сделали.

— Совершенно верно.

— Ездили рабочие группы, но ничего не смогли сделать.

— Они не смогли физически довезти деньги, потому что нужно было ехать через Украину. Естественно, там ничего не происходило. В какой-то момент они поняли, что футбол там надо развивать. Но диалога сейчас у меня нет. Все решения, которые большие люди озвучили, вы знаете.

Логотип УЕФА. Фото Global Look Press

Fan ID , посещаемость, активные болельщики

— С Нового года на всех стадионах России будет введена система Fan ID. «Спартак» ожидает 4 тысячи зрителей. Что с этим делать?

— Понятно, что без Fan ID нам теперь никуда. Я постараюсь быть объективным. Коллеги из Минцифры и Минспорта проделали большую работу. То, как это работало в третьем туре, когда только ввели систему, и то, как это работает сейчас, — большой прогресс. В то же время вы видели реакцию активных фанатов.

Сейчас все стало гораздо удобнее, но тем не менее мы видим цифры, с которыми не поспоришь. Общая средняя посещаемость РПЛ по итогам 17 туров — 10 500 зрителей. Количество матчей, проведенных с системой, — 44, средняя их посещаемость — 5,5 тысячи. Это цифры. Я не буду комментировать выступление коллег, руководителей федеральных органов, но понятно, что ситуация с Fan ID влияет на посещаемость.

— Вы видите реакцию активных болельщиков?

— Была дискуссия по настроению болельщиков, с которыми я много общался, с руководителями клубов. Была надежда, что закон отменят, что он изменится. Сейчас назад дороги нет. Есть этот закон, нам с ним жить. У всех стадия принятия. Теперь надо сделать так, чтобы это было реально удобно.

— Есть ли какой-то диалог с правительством?

— Мы и все клубы ведем диалог с правительством и соответствующими органами. Во-первых, нужно сделать дистанционную верификацию. Да, я сходил в МФЦ — хорошо, но это все равно должно быть удобно. Приложение «Госуслуги», которое сейчас используется, если честно, немного сложновато. Давайте сделаем удобный интерфейс, сделаем дистанционную верификацию, давайте подумаем над тем, чтобы какую-то категорию зрителей вывести из-под обязательства получать Fan ID.

Почему дети до 14 лет не могут в сопровождении родителей прийти без оформления Fan ID? Почему не сделать так, чтобы не каждый матч генерировать QR-код для футболистов и тренеров? Почему люди с абонементом не могут пройти верификацию в клубе? Мы все эти инициативы с клубами обсуждали. Да, закон принят, его подписал президент — это не обсуждается. Но давайте сделаем комфортно и удобно.

— Люди не спрашивают, почему эта система введена только на стадионах РПЛ, а не КХЛ, к примеру?

— Это постановление правительства. Но я не понимаю.

— Вам не объясняли?

— Нет.

— Что вам говорили те люди, которые готовы идти на контакт?

— Что решение принято, приказ подписан и это не обсуждается.

— Есть данные, сколько людей получили Fan ID?

— 315 тысяч человек. Средняя посещаемость матчей с системой Fan ID, повторюсь, 5,5 тысячи. Клубы второй волны не были столь активны, потому что надеялись, что закон отменят. Сейчас все понимают, что за болельщиков надо бороться и надо что-то делать, чтобы их вернуть на стадион.

— Есть ли у лиги план, как защитить футболистов от мобилизации?

— Есть закон. И есть нормативные акты для всех. Мы по ним и будем работать.

Болельщики. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сборная России, Карпин, товарищеские матчи

— Почему все-таки не состоялся матч с Ираном?

— Для меня это удивительная история. Скрывать не буду, переговоры с Иранской федерацией вел в том числе и я. История эта началась еще с матчей в июне — там возникли сложности, затянулось согласование. Период был немножко другой, мы тогда ни одного матча не играли.

Реально затянулся вопрос согласования: и место проведения, и авторизация со стороны ФИФА и УЕФА. В какой-то момент они поменяли соперника, собирались играть с Канадой в Ванкувере. Потом мы договорились, что проведем матч в Тегеране в ноябре. Я еще был генсеком РФС, когда пришло официальное письмо, подтверждающее, что мы играем товарищеский матч в Тегеране.

Но дальше начались волнения в Иране, коммуникации стало все меньше. Они реально не выходили на связь — не знаю, по каким причинам. Для меня это первый раз в истории, когда мы имеем официальное подтверждение, но матч по итогу не проводится.

— Как развивалась ситуация с матчем против сборной Боснии и Герцеговины?

— По-моему, все очевидно. Вопрос к ним. Согласовали даты, согласовали даже место проведения. У них было решение исполкома, но потом они подверглись беспрецедентному давлению на всех уровнях.

— Вы понимали, что матч не состоится, несмотря на все договоренности?

— Мы понимали, что были риски. Но это не значит, что этим не стоило заниматься.

— Это не было попыткой посмотреть, какая будет реакция?

— Мы осознавали, что даже при согласии федерации будет оказано давление и матч может не состояться. Но поэтому мы и отрабатывали запасные варианты, чтобы не остаться без соперника. Там реально было беспрецедентное давление на всех, это я точно знаю. Они приняли решение, мы его понимаем, поменяли соперника. Мне кажется, этим стоило заниматься. Нужно было попробовать.

— Были ли другие варианты, кроме Таджикистана и Узбекистана?

— Сейчас уже нет смысла говорить. Их не так много, но варианты были.

Футболисты сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Есть мнение, что если нет нормальных соперников, то не стоит и играть. Что будет в марте?

— Я с этим не согласен. Будет неправильно, если я буду озвучивать планы на март. Как болельщик я считаю, что такие матчи нужны на сто процентов. Я в этом уверен. Даже невзрачные игры, которые хочется поскорее забыть, необходимы.

Я всем привожу в пример, что сборная — это не полуфабрикат. Убрать сборную в морозилку и ждать, когда нас вернут на соревнования, нельзя. А когда это случится, никто не знает. Сборная должна жить. Это особый микроорганизм. Сейчас договориться с Таджикистаном и Узбекистаном — это все равно что договориться с Бразилией и Аргентиной пару лет назад. Это очень сложная история — коммерчески, организационно, политически. Но матчи эти нужны.

Потерянные два часа? Мне тоже не понравилось. Но Карпин строит новую команду. Сколько новичков он попробовал? 19! Понятно, что хочется яркой игры и результата. Не все получилось. Но я понимаю, что делает Карпин.

— Качество полей вызвало очень много вопросов.

— Я никогда не буду искать оправдания — поле для всех одинаковое. Но на этом газоне играть нельзя. На нем ходить нельзя! Ряд футболистов не мог на ноги наступить. Травмированные из «Ростова»? Карпин и сказал, что больше не будет игроков «Ростова» вызывать, ха-ха! Но это необходимо, чтобы сборная жила.

— Был ли вариант сыграть в России с этими же соперниками?

— Сейчас — нет. В марте, думаю, возможно. Коллеги будут вести переговоры.

— Почему не получилось провести матчи сборной в России?

— Отказывались соперники. Киргизия сказала, что только в Бишкеке. Таджикистан сказал, что только в Душанбе. Мы оказались в такой ситуации, когда нам условия диктует соперник. Если говорить о марте, то варианты есть. В том числе и с участниками чемпионата мира, которые находятся в списке дружественных стран.

— У вас нет ощущения, что Валерий Карпин выгорает в сборной России?

— Я уверен, что Карпин все выдержит. Я очень высокого мнения о нем как о тренере и человеке. Я вижу, как он отдается работе. У меня нет сомнений, что он со всем справится. Понятно, мы оказались в дико сложной ситуации. Понятно, что сейчас все не так, как хотелось бы. Мы с Карпиным общались, и я уверен, что он хочет продолжать работу. Он это сможет сделать, он выдержит.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Судейство и ВАР

— Карпин уверен: у судей есть рекомендации не свистеть фолы на Комличенко.

— Я уверен, что на судейских брифингах обращали внимание на некоторых футболистов, в том числе на Комличенко. Но не верю, чтобы сказали не свистеть на нем фолы. Наверняка просили быть просто внимательнее. Были туры, где случилось много ошибок. В том числе не исправленных системой ВАР, что тоже расстраивает.

В целом, как мне кажется, руководство судейского департамента — Каманцев, Фурса, Иванов — проводит большую работу. Я понимаю, в какой ситуации они оказались. Ведь правильно говорят, что судьи — штучный товар. В последнее время выбыло много топовых арбитров. Так просто заменить их тяжело.

Подключают новых судей, но у них мало опыта, они ошибаются. Что меня расстраивает лично — хочется одинаковых трактовок. Я вижу в этом проблему.

— А мы можем сделать так, чтобы судьи могли давать комментарии?

— Наши судьи как дементоры — без лица. Но у меня предложение, с которым я готов выйти в РФС на ближайшем исполкоме. Давайте сделаем так, чтобы судьи могли давать комментарии в каждом матче. Насколько я знаю, запретов на комментарии судей нет. Я не нашел такого пункта. Наверное, они получают какие-то инструкции.

Я спросил у коллег из ФИФА и УЕФА, есть ли запреты. Они говорят, что нет. Есть просто общемировая практика. Можно понять, почему арбитры не хотят давать комментарии. Но в целом, если мы хотим это сделать, то не надо в первую очередь смотреть на ФИФА и УЕФА.

Мы сейчас оказались в ситуации, в которой у нас немного развязаны руки, — и мы можем это сделать. Уверен, что судьи готовы. Это улучшит их работу, на мой взгляд. Они для всех дементоры, но они нормальные ребята.

ВАР. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кубок России, Медиалига, Календарь

— Как вам формат Кубка России? Каким он должен быть, когда Россия вернется во все официальные соревнования УЕФА?

— Я доволен предварительными итогами. Когда мы начинали это обсуждать, у нас были поставлены две задачи: клубы должны получить игровую практику и деньги. Обе задачи были решены. Я много общался с тренерами. Определенная ротация на матчах Кубка была. Но тренеры оценивают формат позитивно, они посмотрели футболистов, использовали возможность предоставить время тем, кто играет меньше. Было и много матчей с боевыми составами. У трансляций хорошие рейтинги.

Впервые клубы проведут по 23 игры. И вы прекрасно знаете про деньги. Дальше надо смотреть. Мне кажется, не все понимают, что такое double-elimination и как это будет работать в весенних стадиях. Плюс мы не понимаем, вернемся ли в еврокубки. Мы обсуждали голландские реформы, Hypercube. Если бы тогда сказали про double-elimination, ряд руководителей нас бы не понял. Но сейчас мы поменяли ситуацию. Это реально революционные изменения. Мы сломали стереотип, принципиально поменяли систему. Это можно адаптировать.

— Возможно ли сохранение такого формата при играх в еврокубках?

— Мы провели 23 игры. В еврокубках команды бы провели минимум шесть матчей. Данный формат нереалистичен. Может быть, [сделать] формат, где три группы... Тут много факторов... Букмекер заплатил огромные деньги — это не рыночная цена. Городить стену соревнований без учета денег не стоит. Надо садиться со спонсорами, клубами и адаптировать формат к той системе, которая у нас будет в следующем году.

Мы сделали большое дело. Это успех — и по спортивной, и по финансовой составляющей. Думаю, весной будет особый интерес.

— Денис Глушаков рассказал о задержках по зарплате. Есть ли какие-то проблемы в клубах? И есть ли риск, что кто-то не доиграет сезон?

— У меня нет сомнений, что все команды доиграют, несмотря на сложности. Если возникнут какие-то проблемы, будем их прорабатывать. Но пока их нет.

— Ваше отношение к Медиалиге?

— Спрашивать о моем отношении к Медиалиге странно. Я был одним из тех, кто рекомендовал включить клубы оттуда в Кубок России. И чего я только не услышал в свой адрес... Но я говорю: первый раз все смотрели 1/256 Кубка России. Это удачный опыт, шикарные моменты были. Что дальше? Я, честно говоря, не так пристально слежу за вторым сезоном. Но я надеюсь, что Медиалига развивается. Сколько будет команд в следующем сезоне? Это решать РФС.

Футболисты 2DROTS. Василий Пономарев

— 2DROTS в РПЛ — это возможно?

— Все очень просто: нужно заявиться во вторую лигу, выиграть первую и завоевать по спортивному принципу право выступать в РПЛ. И еще пройти лицензирование.

— Когда планируете опубликовать календарь?

— До конца года. Скоро будет жеребьевка Кубка России. Затем мы соберемся и опубликуем календарь до конца года.

— Как улучшить лигу в такое непростое время?

— Если посмотреть объективный рейтинг телевидения, то аудитория любого матча РПЛ выше, чем, например, матч «Бавария» — «Барселона». Все равно для российского зрителя, несмотря на все сложности, главная лига — это РПЛ. И наш потенциал еще не раскрыт.