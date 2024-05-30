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Сегодня, 15:00

«Верю, что Сафонов осилит дорогу, по которой прошел Головин». Интервью Бородюка

Бородюк оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»
Александр Львов
Обозреватель
Гус Хиддинк и Александр Бородюк в сборной России
Гус Хиддинк и Александр Бородюк.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Олимпийский чемпион Сеула и тренер бронзовой сборной России на Евро-2008 Александр Бородюк о минувшем сезоне, секрете стабильности «Зенита», новом тренере «Спартака», а также будущем «Краснодара» и «Динамо».

«Динамо» не хватило чемпионской ментальности»

В последний раз мы виделись со своим давним другом на матче динамовцев с «Крыльями Советов», уверенная победа в котором вывела бело-голубых на первое место. А до заветного чемпионства, первого почти за полвека, оставалось рукой подать сыграй они вничью в Краснодаре.

— Ну что, Генрихович, можно заказывать праздничный ужин? шутя, поинтересовался я тогда у Бородюка.

— Шанс, конечно, редкий, но им еще надо суметь воспользоваться, — тревожно вздохнул экс-капитан бело-голубых. И посмотрел на соратника по олимпийской сборной победного Сеула Виктора Лосева, который понимающе кивнул головой.

 
Футболисты &laquo;Динамо&raquo; после матча с &laquo;Краснодаром&raquo;. «Динамо» вышло играть на ничью. Так чемпионами не становятся!" Мнение Газзаева

— Было предчувствие, что родная команда не выстрелит в Краснодаре? — спросил я у Александра Генриховича неделю спустя, когда чемпионат опустил занавес и мы созвонились, чтобы подвести его итоги.

— Не то чтобы предчувствие, — огорченно сказал Бородюк. Просто в матчах, где на кону чемпионство, все решает характер и умение побеждать. Выходит, пока «Динамо» не готово к этому. Но эта осечка должна сделать команду крепче и заставить поверить в то, что она все-таки способна стать первой.

— Владислав Радимов сказал, что в Краснодаре «Динамо» вышло на поле испуганным.

— Допускаю, что свою сыграло роль и то, что команду устраивала ничья. Отсюда и отсутствие стремления навязать сопернику свою игру. Ту, которая приносила победы в предыдущих шести матчах. Плюс нервозность в обороне, которая еще в первом тайме позволила Кордобе послать мяч в сетку. Хорошо, что Карасев зафиксировал «вне игры». Но это стало первым тревожным звонком. И лишь когда тот же Кордоба, продавив Чавеса, все-таки открыл счет и надо было отыгрываться, Личка выпустил Грулева с Бителло. Это придало атакам команды динамики и остроты. Но краснодарцы были предельно собранны. А пару раз Сафонова выручила штанга.

 
&laquo;Краснодар&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; (1:0) и&nbsp;стал вторым в&nbsp;РПЛ. Золотой матч в Краснодаре стал серебряным. «Быки» обыграли «Динамо» и помогли «Зениту» стать чемпионом

— Выходит, без везения и в таких матчах не обходится?

— Как и без удачи. Вспомни финал чемпионата мира-66 на «Уэмбли», англичан с немцами. Уже в добавленное время Херст попадает в перекладину, от которой мяч рикошетом от земли отскакивает в поле. И хотя никто не видел, пересек ли он линию ворот, гол был засчитан. Но в Краснодаре «Динамо» проиграло не из-за отсутствия везения. Команде не хватило главного ментальности и психологической уверенности в том, что она может победить. А без этого больших задач не решить. В нынешнем составе таких игроков нет. Как нет такого опыта и у тренера, который обязан постоянно нацеливать их на максимальные результаты. И если «Динамо» хочет стать первым, то, начав готовиться к следующему сезону, должно поставить одну-единственную цель только чемпионство! Чего я им и желаю.

— Не удивило, что после поражения в Краснодаре лучшим тренером сезона назвали Марцела Личку?

— Не люблю обсуждать подобные деликатные вопросы. Но раз это мнение большинства, значит, все справедливо. Хотя я отношусь к таким голосованиям скептически у каждого свое мнение. А я привык оценивать тренерскую работу по результату. Потому при встрече с Сергеем Семаком обязательно поздравлю его с шестым золотом подряд.

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Тюкавину стоит еще сезон-другой поиграть дома»

— А вот Ринат Дасаев назвал это чемпионство «Зенита» случайным.

— Что ж, это мнение Рината, признанного в мире вратаря, с которым мне довелось поработать. Он имеет на это право. Я же считаю, что сейчас нет смысла обсуждать, случайна ли победа «Зенита» или нет. А вот опыта борьбы за самый высокий титул, о чем я уже говорил, у него вдоволь. Да и классных исполнителей в распоряжении Семака побольше: самый меткий бомбардир чемпионата Кассьерра, лучший защитник сезона Дуглас Сантос. А еще в питерской обойме такие умельцы, как Вендел, Барриос, пришедшие зимой Артур с Нино. К тому же питерским игрокам и тренеру знаком вкус больших побед, и они знают, как их добывать. Что и сработало в золотой гонке. А у «Краснодара» и «Динамо» этого пока нет. Хотя по игре они не слишком уступали «Зениту», серьезно потрепав нервы чемпиону.

— Серебро «Краснодара» его нынешний потолок?

— Пока да. Но команда растет. И то, как она уверенно вела себя в последнем матче, говорит о том, что и дальше будет бороться только за чемпионство. Для этого есть все современный стадион, финансы, заботливый владелец клуба, академия, которая уже дает отдачу.

 
Иван Сергеев и&nbsp;Сергей Песьяков. Ошибка Песьякова хоронит «Краснодар», осторожность — «Динамо». А «Зенит» — на опыте опять в дамках

— Насколько оправданным было решение Галицкого сменить Ивича на Мусаева?

— Эта история по сей день покрыта мраком неизвестности. А разговоры о разногласиях между хозяином клуба и сербом во взглядах на футбол из категории кухонных. Это могло быть и что-то личное. Во всяком случае увольнение тренера, команда которого претендует на чемпионство, случай редкий. Что касается Мусаева, то ему пришлось непросто. Но я не сомневаюсь, что нынешнее серебро стало шагом к будущему золото. За которое «Краснодар» будет бороться в следующем сезоне. Но это возможно только при условии своевременного пополнения качественными игроками. Тем более что близок к уходу в «ПСЖ» Сафонов, а также возможен переход в зарубежный клуб Сперцяна.

— Как относитесь к тем, кто считает, что отъезд в Европу талантливых игроков обедняет российский футбол, делая его менее зрелищным?

— Это давняя песня тех, кто во всем ищет только негатив. Молодежь должна иметь цель сначала попасть в состав, потом заслужить приглашение в сборную, а затем проверить себя в футболе более высокого уровня. Именно это заставляет игрока работать и расти. И как приятно было узнать, что Александра Головина признали лучшим футболистом «Монако», а Алексей Миранчук стал одним из лидеров «Аталанты». Проявит характер в «Реал Сосьедад» Захарян — и так же выйдет в нем на первые роли. И в условиях международной изоляции, в которой мы оказались, эти имена говорят миру, что российский футбол жив и не перевелись в нем настоящие таланты. А это лучший пример для нового молодого поколения и подтверждение того, что мы не стоим на месте. Уверен, что в этом плане оправдает надежды и воспитанник краснодарской академии Матвей Сафонов, чья игра отвечает сегодня самым высоким европейским стандартам. Главное не упустить свой шанс, который ему могут предоставить. Например, в Кубке Франции. И права на ошибку у него не будет. Остается только пожелать Матвею пройти в новую футбольную жизнь той дорогой, которую осилил Головин. Удачи вам, ребята!

— А что скажете про Константина Тюкавина, признанного лучшим игроком сезона, лучшим нападающим и автором лучшего гола?

— Очень талантливый парень с редким чувством гола, способный сотворить его буквально из ничего. Это форвард с большим будущим. Настораживает только шумиха, поднятая вокруг него в последнее время. В молодые годы это может помешать. Вспомните, как нахваливали в «Крыльях» Пиняева с Зиньковским, какое им предрекали будущее. Но оказавшись в «Локомотиве» и «Спартаке», они чуть потерялись и пока выглядят не так весело, как в Самаре. Надеюсь, это дело временное. Что касается Тюкавина, то, думаю, Косте стоит еще сезон-другой поиграть дома, обрасти мясом, добыть с «Динамо» золото и потом смело двигать в Европу. Уверен, что его ждет там интересная и успешная карьера.

 
Константин Тюкавин, Матео Кассьерра и&nbsp;Эдуард Сперцян. Кассьерра — лучший футболист сезона по оценкам «СЭ». Топ-20 игроков и символическая сборная

Только пусть знает, что за границей с него будет другой спрос: не забьет в одном-двух матчах и может сесть на лавку. А пока ему нужно в новом сезоне проводить каждый матч на том предельном уровне, как на финише чемпионата.

— Как вам работа в «Спартаке» Абаскаля? Насколько нынешнее пятое место соответствует возможностям клуба?

— Считаю некорректным давать оценку работе коллег. Лучшим ответом на этот вопрос стало расставание клуба с ним. Что касается пятого места спартаковцев, то, пожалуй, на большее они и не наиграли. Не скажу, что в команде плохой подбор футболистов. Но ей не хватает классных исполнителей, способных сказать свое слово в самых сложных ситуациях и вытащить команду. Каким был Промес. Что особенно стало ясно, когда его в ней не оказалось. И если «Спартак», как в былые времена, хочет покорять вершины, ему нужны как минимум два-три игрока уровня героев моего времени Черенкова, Хидиятуллина или Гаврилова. Правда, найдутся ли они?.. Ну и, конечно, тренер, способный выстроить вокруг них игру.

Сергей Юран
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Клубы должны больше доверять российским тренерам»

— Сейчас вот пригласили Станковича...

— По этому поводу скажу, что у каждого клуба здесь своя философия. Сейчас вот появилась странная тенденция делать ставку на иностранцев, хотя у нас своя хорошая тренерская школа с большой историей и традициями. Но почему-то клубные начальники больше смотрят в Европу. То приезжали немцы, которые провалились в «Локомотиве», а команду возглавлял и вовсе «специалист» без диплома. Не потянули и испанцы. Трудно понять, почему в предыдущем сезоне «Торпедо», отказавшись от Талалаева, доверило команду безвестному испанцу Клотету, с которым благополучно свалилось в первую лигу. Сейчас вот пошла мода на сербов. Ну и что дала отставка Юрана в «Нижнем», где его за четыре тура до конца заменили на Илича? Две ничьих и 13 пропущенных мячей! Так в чем был смысл этой рокировки? И ведь неизвестно, кто и почему приглашает этих «специалистов», которые ничего в профессии не добились, а здесь получают контракты, о которых и не мечтали.

— Значит, это кому-то выгодно?

— Выходит, так. Возможно, выгодно шустрым агентам, чтобы вместе с новым тренером пристроить в России еще пару клиентов. А где-то и руководству клуба, которому легче решать свои вопросы с иностранцем, чем, скажем, с неуступчивым и принципиальным россиянином. И ведь когда увольняют иностранных героев невидимого тренерского фронта, которые в футболе ничего не добились, а случается, и сами в него не играли, клубные начальники никакой ответственности не несут. И плевать им на то, что в России немало тренеров, чьи имена по сей день с уважением звучат в футбольном мире как больших игроков.

 
Владимир Слишкович. Слишкович ушел из «Спартака». Его амбиции выше, чем быть помощником Станковича

А вот в Питере после того, как не оправдали надежд Манчини с Луческу, решились поменять клубную политику. И доверили «Зенит» верой и правдой служившему ему игроком Семаку. Результат шесть раз подряд добытое золото! Причем контракт с ним был продлен буквально на флажке чемпионата, когда вопрос с чемпионством висел на волоске. Вот вам и секрет стабильности «Зенита». Не зря великий Беккенбауэр, с которым мы пересекались в Германии, заявлял, что надо больше доверять своим тренерам, игрокам, прошедшим школу большого футбола.

— Выходит, вы против зарубежных тренеров в российском футболе?

— Ни в коем случае! Таким, как Хиддинк, с которым мне посчастливилось работать в сборной, Адвокат со Спаллетти, кстати, учителя Семака, и Каррера, всегда добро пожаловать! А вот перед потоком безвестных тренеров-гастарбайтеров, рванувших в наш футбол за длинным рублем, на мой взгляд, стоит опустить шлагбаум. Они тормоз его развития и движения вперед. И чем быстрее это поймут, тем больше у нас появится своих специалистов, которым наконец начнут доверять.

Футболисты «Факела»
Фото ФК «Факел»

«Факел» — главное открытие сезона»

— Вернемся к завершившемуся сезону. Как оцените его?

— Несмотря на досадную осечку «Динамо», он был интересен и своей непредсказуемой концовкой — до последнего держал в напряжении. И то, что «Зенит» в нем лихорадило, превратило сценарий чемпионата в настоящий боевик. Значит, растем, не стоим на месте! Вот и болельщик пошел на стадион! А это высшая оценка сезона. Единственное, что хотелось бы пожелать организаторам чемпионата, проводить в одно время не только матчи заключительного тура, но и двух последних, как делалось в Германии. Это избавило бы от всякого рода сомнений и разговоров.

— Кстати, как вы относитесь к намекам на то, что Кассьерре «помогли» на финише наколотить кучу мячей, а Песьяков с «Зенитом» стал «автором» победного гола в свои ворота?

— Как к пустой болтовне и стремлению тех, кто ищет в интернете сомнительной славы, привлечь к себе внимание с помощью грязных сплетен, которые я ненавижу. Но что поделаешь такие нынче времена...

 
Футболисты &laquo;Балтики&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;. Акинфеев отправил Гончаренко в стыки, «Балтика» вылетела из РПЛ. Яркая развязка борьбы за выживание

— Какая команда стала для вас открытием сезона?

— Возможно, многих удивлю, назвав воронежский «Факел». Понятно, что 11 место не повод для этого. Но, смотря, как до последнего бьется команда, как радуется забитым голам и с какими счастливыми улыбками покидает поле после побед, сам получаешь истинное удовольствие. Как и армия местных болельщиков, влюбленных в свою команду. И сегодня Воронеж самый футбольный город страны. У каких-то клубов есть роскошные арены, у кого-то большие деньги. А у «Факела» есть самые преданные, влюбленные в него болельщики.

Те, для которых и живет его величество футбол.

Александр Бородюк
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Константин Тюкавин
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