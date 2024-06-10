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Сегодня, 08:30

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова

Полузащитник «Краснодара» Черников рассказал об эмоциях после сезона
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Черников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопросы «СЭ» о завершившемся сезоне РПЛ, борьбе за золото, своем будущем и интересе к UFC.

Еще перед матчем с «Сочи» понял, что мы упустили чемпионство

— Чувствовал опустошение после сезона?

— У меня были двоякие эмоции. С одной стороны, мы старались сделать все для победы, но не все зависело от нас. Надеялся до последнего. С другой стороны, понимал, что мы раньше упустили чемпионство, потому что допустили ошибки, которые нельзя было допускать.

— Когда понял, что шансы на чемпионство уплывают?

— Еще перед «Сочи». Нет какого-то одного ключевого момента. Но есть цепочка событий, из-за которых мы потеряли очень важные очки.

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— Давай вернемся в начало сезона. С какой целью вы его начинали?

— У нас нет такого, чтобы перед началом сезона нам четко обрисовывали задачи. Мы играем в таком клубе, где предельно понятно, что нам нужно и чего мы хотим добиться. Хотим завоевывать трофеи. Каждый, кто приходит в клуб, это понимает.

— Про Сергея Галицкого говорят, что он не требует результата, приоритет — игра. Ты слышал такое лично от него? Общаетесь ли в целом?

— Мы периодически общаемся. Он часто приезжает на базу, проводит время с командой. На тренировках почти всегда с кем-то разговаривает. Но мы в основном говорим не о футболе. Я знаю, что он счастлив, когда мы играем красиво и у нас получается демонстрировать качественное содержание футбола, тем более если мы побеждаем. Сергей Николаевич хочет добиваться побед красивой игрой.

— О чем можно поговорить с Галицким, кроме футбола?

— Обо всем! Он часто сам начинает разговор, может спросить, как дела у семьи. У иностранцев интересуется, как им живется в Краснодаре и чем он может помочь.

Константин Тюкавин и Александр Черников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Помогал тебе чем-то?

— Я с 12 лет в Краснодаре живу. Так что сложностей не возникает. Но он всегда готов помочь.

— В какой момент вы поняли, что можете бороться за чемпионство?

— Думаю, что это произошло после первой части сезона. Оставалось двенадцать матчей, и мы чувствовали, что это реально.

— Чемпионскую гонку успели прозвать чемпионской возней. Это похоже на правду?

— Думаю, можно и так сказать.

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— Пару лет назад ты сказал: «Я ненавижу проигрывать нигде». Первые эмоции после матча с «Динамо»?

— Никаких. Просто увидел, что стадион, ребята и тренерский штаб не радовались после свистка, несмотря на победу. Понял, что «Зенит» — чемпион. На тот момент был опустошен и зол. Для меня вообще не существует второго или третьего места.

— Кстати, в Питере матч заканчивался чуть позже вашего.

— Не знал об этом. После финального свистка просто пошел в центральный круг, а потом к трибунам.

— Личка признался, что игроки «Динамо» плакали после матча. Что было в вашей раздевалке?

— У нас тоже были слезы, пустые взгляды и тишина. Понимали, что провели неплохой сезон, но в конце немного не хватило стабильности.

— Второй год подряд вы близки к трофею. Почему не везет?

— Без поражений не бывает побед. Наш клуб молодой. Думаю, у него все еще впереди. И к «Краснодару» придут большие трофеи. Нужно продолжать гнуть свою линию.

Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ивич достаточно эмоциональный и веселый

— Ты рассказывал, что Ивич делает упор на дисциплину. Каковы его требования?

— Дисциплина в быту и в тактических моментах на поле. Как в атаке, так и в обороне. Он достаточно строг в этом плане.

— Какой Ивич человек? Что можешь сказать о нем?

— Испытываю к нему большое уважение. Благодарен за все. Мы очень тепло попрощались. После его отставки созвонились, пожелали друг другу удачи.

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— Со стороны казалось, что он достаточно закрытый и строгий.

— Если бы я его не знал, сказал бы то же самое. Но это открытый человек. Если у тебя есть какие-то вопросы, ты всегда можешь зайти к нему в кабинет и поговорить обо всем. Ивич достаточно эмоциональный и веселый. С виду кажется строгим, но, когда ты узнаешь его, понимаешь, что это не так.

Отставка Ивича тебя удивила?

— Всю команду. В тот момент был целый спектр эмоций. Мы вылетели из кубка, а на следующий день еще появляется эта новость. Для нас это был шок.

— О возможной отставке написали еще до матча с «Химками». Читал?

— Да. Но не придал этому значения. Потому что пишут много. Это нужно делить на два.

— Считаешь ли, что Мусаев был лучшим вариантом, чтобы посредине сезона принять команду?

— Мы с ним давно знакомы. Он возглавлял нашу команду, когда мы были юниорами, потом работали в молодежке. Но назначение тренера — не мое дело. Это решает руководство. Мы готовы оказать ему любую помощь. От команды делаем все зависящее, чтобы тренеру было проще.

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— Писали, что клуб предложил тебе новый контракт. Возникает много слухов об интересе, в том числе из Европы. Ты намерен остаться?

— Посмотрим. Я сейчас был головой и мыслями в сборной, ни о чем другом не думал, пока рано о чем-то говорить.

— Было ли хоть одно реальное предложение?

— Предложения приходят в клуб, мне об этом ничего не говорили.

— Ты вообще рассматриваешь какие-то российские клубы, кроме «Краснодара»? Или если и переходить, то только в Европу?

— Честно, не люблю такие вопросы.

Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сафонов — вратарь уровня европейского топ-клуба

— Топ-3 футболистов сезона по твоей версии?

— Сперцян, Джон (Кордоба), Мотя (Сафонов).

— При этом все трое могут покинуть команду. Нет ощущения, что «Краснодар», который боролся за чемпионство в минувшем сезоне, может разрушиться и придется выстраивать все с нуля?

— Это все «если». Поживем — увидим.

— Никого из других команд не отметишь?

— Добавлю Максима Глушенкова.

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— Чем объясняешь успешность вашей связки со Сперцяном и Кривцовым?

— Ничего сверхъестественного, просто мы очень хорошие друзья, часто общаемся. С Эдиком вместе с академии и понимаем друг друга без слов. Кривой (Кривцов) с нами на одной волне.

— Сафонов близок к переходу в «ПСЖ». Он вратарь уровня европейского топ-клуба?

— Думаю, да. Он еще с академии выделялся. Были видны его сильные стороны и физические данные. Он сильно прогрессирует за счет упорной работы.

— Кордоба говорил, что к «Зениту» в России особое отношение. Ты это чувствуешь?

— Оставлю без комментариев. Не хочу, чтобы ко мне потом было повышенное внимание.

— Повышенное внимание как в случае с Безруковым?

— Там вообще шумиха сильная поднялась. Я сразу понял, что он шутил. Честно, не понимаю, почему вокруг него такие разборки.

Александр Черников и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уважаю Хабиба, но мне не нравится его стиль

— У тебя репутация одного из самых жестких игроков лиги. Кордоба рассказывал, что если ты видишь ногу, то с ней пора прощаться. Почему предпочитаешь такой стиль?

— Не сказал бы, что я грубый. Где-то, возможно, чересчур агрессивно иду. Но это от большого желания побеждать. Не люблю проигрывать единоборства.

— То есть не ты главный тафгай лиги?

— Нет.

— У тебя есть индивидуальный тренер. Как часто занимаешься с ним?

— Три раза в неделю. Он составляет план тренировок и знает, какие у меня нагрузки в клубе. Учитывая это, мы регулируем упражнения. В основном это профилактика травматизма и стретчинг.

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— Как к этому относятся в клубе?

— Нормально.

— Он как-то сказал, что ты — готовый боец для UFC. Что тренер имел в виду?

— Не знаю. Но, скорее всего, он говорил про мои физические данные.

— Ты фанат UFC?

— Да.

— Смотришь по ночам?

— Стараюсь. Но не всегда получается.

— Как совмещаешь это с тренировками? Надо же режим соблюдать.

— Если на тренировке ты показываешь свой максимум, значит, ничего страшного. Да и UFC не каждый день. А раз в полгода можно и посмотреть.

— Назови свой топ-3 бойцов за всю историю?

— Джон Джонс. Конор Макгрегор — я его фанат. И Алекс Перейра.

Хабиб Нурмагомедов на стадионе &laquo;Анжи-Арена&raquo; с футболкой клуба в 2018 году. Абдулманап Нурмагомедов пресек боление юного Хабиба за «Галатасарай», потому что это непатриотично

— На каком месте тогда Хабиб?

— Не внесу его в своей рейтинг. Мне просто не нравится его стиль. Я очень сильно уважаю его и то, что он сделал. Но есть бойцы, которые мне симпатичны больше. Допустим, Алекс Перейра, который сейчас действующий чемпион. Тот же Макгрегор. Джон Джонс, хотя его лучшие годы уже позади. Нейт Диас. В общем, в хорошем смысле безбашенные бойцы, которые рубятся в стойке.

— Нет ощущения, что после ухода Хабиба интерес к UFC в России упал?

— Я бы так не сказал. Не вижу такой тенденции. Появляются новые бойцы: Махачев, Царукян.

Александр Черников (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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