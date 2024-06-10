«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова

Сегодня, 08:30
— Чувствовал опустошение после сезона?
— У меня были двоякие эмоции. С одной стороны, мы старались сделать все для победы, но не все зависело от нас. Надеялся до последнего. С другой стороны, понимал, что мы раньше упустили чемпионство, потому что допустили ошибки, которые нельзя было допускать.
— Когда понял, что шансы на чемпионство уплывают?
— Еще перед «Сочи». Нет какого-то одного ключевого момента. Но есть цепочка событий, из-за которых мы потеряли очень важные очки.
— Давай вернемся в начало сезона. С какой целью вы его начинали?
— У нас нет такого, чтобы перед началом сезона нам четко обрисовывали задачи. Мы играем в таком клубе, где предельно понятно, что нам нужно и чего мы хотим добиться. Хотим завоевывать трофеи. Каждый, кто приходит в клуб, это понимает.
— Про Сергея Галицкого говорят, что он не требует результата, приоритет — игра. Ты слышал такое лично от него? Общаетесь ли в целом?
— Мы периодически общаемся. Он часто приезжает на базу, проводит время с командой. На тренировках почти всегда с кем-то разговаривает. Но мы в основном говорим не о футболе. Я знаю, что он счастлив, когда мы играем красиво и у нас получается демонстрировать качественное содержание футбола, тем более если мы побеждаем. Сергей Николаевич хочет добиваться побед красивой игрой.
— О чем можно поговорить с Галицким, кроме футбола?
— Обо всем! Он часто сам начинает разговор, может спросить, как дела у семьи. У иностранцев интересуется, как им живется в Краснодаре и чем он может помочь.
— Помогал тебе чем-то?
— Я с 12 лет в Краснодаре живу. Так что сложностей не возникает. Но он всегда готов помочь.
— В какой момент вы поняли, что можете бороться за чемпионство?
— Думаю, что это произошло после первой части сезона. Оставалось двенадцать матчей, и мы чувствовали, что это реально.
— Чемпионскую гонку успели прозвать чемпионской возней. Это похоже на правду?
— Думаю, можно и так сказать.
— Пару лет назад ты сказал: «Я ненавижу проигрывать нигде». Первые эмоции после матча с «Динамо»?
— Никаких. Просто увидел, что стадион, ребята и тренерский штаб не радовались после свистка, несмотря на победу. Понял, что «Зенит» — чемпион. На тот момент был опустошен и зол. Для меня вообще не существует второго или третьего места.
— Кстати, в Питере матч заканчивался чуть позже вашего.
— Не знал об этом. После финального свистка просто пошел в центральный круг, а потом к трибунам.
— Личка признался, что игроки «Динамо» плакали после матча. Что было в вашей раздевалке?
— У нас тоже были слезы, пустые взгляды и тишина. Понимали, что провели неплохой сезон, но в конце немного не хватило стабильности.
— Второй год подряд вы близки к трофею. Почему не везет?
— Без поражений не бывает побед. Наш клуб молодой. Думаю, у него все еще впереди. И к «Краснодару» придут большие трофеи. Нужно продолжать гнуть свою линию.
— Ты рассказывал, что Ивич делает упор на дисциплину. Каковы его требования?
— Дисциплина в быту и в тактических моментах на поле. Как в атаке, так и в обороне. Он достаточно строг в этом плане.
— Какой Ивич человек? Что можешь сказать о нем?
— Испытываю к нему большое уважение. Благодарен за все. Мы очень тепло попрощались. После его отставки созвонились, пожелали друг другу удачи.
— Со стороны казалось, что он достаточно закрытый и строгий.
— Если бы я его не знал, сказал бы то же самое. Но это открытый человек. Если у тебя есть какие-то вопросы, ты всегда можешь зайти к нему в кабинет и поговорить обо всем. Ивич достаточно эмоциональный и веселый. С виду кажется строгим, но, когда ты узнаешь его, понимаешь, что это не так.
— Отставка Ивича тебя удивила?
— Всю команду. В тот момент был целый спектр эмоций. Мы вылетели из кубка, а на следующий день еще появляется эта новость. Для нас это был шок.
— О возможной отставке написали еще до матча с «Химками». Читал?
— Да. Но не придал этому значения. Потому что пишут много. Это нужно делить на два.
— Считаешь ли, что Мусаев был лучшим вариантом, чтобы посредине сезона принять команду?
— Мы с ним давно знакомы. Он возглавлял нашу команду, когда мы были юниорами, потом работали в молодежке. Но назначение тренера — не мое дело. Это решает руководство. Мы готовы оказать ему любую помощь. От команды делаем все зависящее, чтобы тренеру было проще.
— Писали, что клуб предложил тебе новый контракт. Возникает много слухов об интересе, в том числе из Европы. Ты намерен остаться?
— Посмотрим. Я сейчас был головой и мыслями в сборной, ни о чем другом не думал, пока рано о чем-то говорить.
— Было ли хоть одно реальное предложение?
— Предложения приходят в клуб, мне об этом ничего не говорили.
— Ты вообще рассматриваешь какие-то российские клубы, кроме «Краснодара»? Или если и переходить, то только в Европу?
— Честно, не люблю такие вопросы.
— Топ-3 футболистов сезона по твоей версии?
— Сперцян, Джон (Кордоба), Мотя (Сафонов).
— При этом все трое могут покинуть команду. Нет ощущения, что «Краснодар», который боролся за чемпионство в минувшем сезоне, может разрушиться и придется выстраивать все с нуля?
— Это все «если». Поживем — увидим.
— Никого из других команд не отметишь?
— Добавлю Максима Глушенкова.
— Чем объясняешь успешность вашей связки со Сперцяном и Кривцовым?
— Ничего сверхъестественного, просто мы очень хорошие друзья, часто общаемся. С Эдиком вместе с академии и понимаем друг друга без слов. Кривой (Кривцов) с нами на одной волне.
— Сафонов близок к переходу в «ПСЖ». Он вратарь уровня европейского топ-клуба?
— Думаю, да. Он еще с академии выделялся. Были видны его сильные стороны и физические данные. Он сильно прогрессирует за счет упорной работы.
— Кордоба говорил, что к «Зениту» в России особое отношение. Ты это чувствуешь?
— Оставлю без комментариев. Не хочу, чтобы ко мне потом было повышенное внимание.
— Повышенное внимание как в случае с Безруковым?
— Там вообще шумиха сильная поднялась. Я сразу понял, что он шутил. Честно, не понимаю, почему вокруг него такие разборки.
— У тебя репутация одного из самых жестких игроков лиги. Кордоба рассказывал, что если ты видишь ногу, то с ней пора прощаться. Почему предпочитаешь такой стиль?
— Не сказал бы, что я грубый. Где-то, возможно, чересчур агрессивно иду. Но это от большого желания побеждать. Не люблю проигрывать единоборства.
— То есть не ты главный тафгай лиги?
— Нет.
— У тебя есть индивидуальный тренер. Как часто занимаешься с ним?
— Три раза в неделю. Он составляет план тренировок и знает, какие у меня нагрузки в клубе. Учитывая это, мы регулируем упражнения. В основном это профилактика травматизма и стретчинг.
— Как к этому относятся в клубе?
— Нормально.
— Он как-то сказал, что ты — готовый боец для UFC. Что тренер имел в виду?
— Не знаю. Но, скорее всего, он говорил про мои физические данные.
— Ты фанат UFC?
— Да.
— Смотришь по ночам?
— Стараюсь. Но не всегда получается.
— Как совмещаешь это с тренировками? Надо же режим соблюдать.
— Если на тренировке ты показываешь свой максимум, значит, ничего страшного. Да и UFC не каждый день. А раз в полгода можно и посмотреть.
— Назови свой топ-3 бойцов за всю историю?
— Джон Джонс. Конор Макгрегор — я его фанат. И Алекс Перейра.
— На каком месте тогда Хабиб?
— Не внесу его в своей рейтинг. Мне просто не нравится его стиль. Я очень сильно уважаю его и то, что он сделал. Но есть бойцы, которые мне симпатичны больше. Допустим, Алекс Перейра, который сейчас действующий чемпион. Тот же Макгрегор. Джон Джонс, хотя его лучшие годы уже позади. Нейт Диас. В общем, в хорошем смысле безбашенные бойцы, которые рубятся в стойке.
— Нет ощущения, что после ухода Хабиба интерес к UFC в России упал?
— Я бы так не сказал. Не вижу такой тенденции. Появляются новые бойцы: Махачев, Царукян.