Сегодня, 13:45
Выборы президента РФС завершились на внеочередной конференции организации в Москве. Единственным кандидатом на этот пост являлся действующий глава организации Александр Дюков. Специалиста единогласно поддержали все делегаты, и теперь он будет руководить союзом еще четыре года. Согласно регламенту РФС, голосование было тайным.
29 ноября исполком РФС утвердил дату выборочной конференции организации, только после этого Дюков сообщил о желании переизбираться на новый срок.
«Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но, чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть как минимум пять членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, теперь нужно дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС», — сказал он «СЭ».
А в декабре стало известно: кандидатуру Александра Валерьевича поддержало общее собрание РПЛ. Позднее Дюков рассказал, что хочет сделать после переизбрания.
«Решение о поддержке дает основания для меня выдвинуть свою кандидатуру... Мы хотели бы продолжить работу по реализации проектов развития футбола, которые были запущены в последние годы», — сообщил Дюков журналистам.
Он также добавил, что УЕФА и президент организации Александер Чеферин поддержали его решение продолжить работу на посту главы РФС.
Также на конференции прошли выборы в исполком РФС, по итогам в его состав единогласно вошли 24 человека:
Александр Алаев;
Наиль Измайлов;
Григорий Иванов;
Ахмед Айдамиров;
Арташес Арутюнянц;
Дмитрий Гафин;
Борис Ротенберг;
Владимир Афанасьев;
Михаил Бочкарев;
Николай Голубев;
Владимир Евтушенко;
Лом-Али Ибрагимов;
Алексей Комаров;
Владимир Крысин;
Эдуард Малый;
Александр Бельский;
Никита Симонян;
Александр Старцев;
Александр Зотов;
Михаил Гершкович;
Александр Мирзоян;
Евгений Гинер;
Игорь Каменской;
Полина Юмашева.
По специальным квотам избраны:
Павел Каманцев;
Денис Соловьев.
В новом составе нет экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. В октябре 2024-го Дюков так прокомментировал его возможное исключение: «Считаю, что исполком работает эффективно. В начале года было принято много стратегических решений, программ и проектов, которые мы реализуем. Члены исполкома, все, кроме Леонида Арнольдовича, принимают активное участие в жизни РФС».