«Претензии к судьям будут всегда, но с приходом Мажича количество ошибок снижается». Интервью Дюкова

Президент РФС ответил на актуальные вопросы о российском футболе.

12 сентября в «Лужниках» начались финальные матчи Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч». Это часть проекта РФС «Футбол в школе». В финальных соревнованиях примут участие 2160 детей из 59 регионов России, 96 команд мальчиков и 64 команды девочек.

Президент РФС Александр Дюков поучаствовал в открытии финальных матчей, а после ответил на вопросы об актуальных событиях в российском футболе.

— Можно ли говорить после поездки сборной России во Вьетнам, что в Азию РФС переходить точно не стоит?

— Мы ставили перед собой задачу провести контрольный матч, и мы его провели. Как я сказал, нужно быть готовыми играть в любых географических и климатических условиях.

— Какую обратную связь от игроков и Валерия Карпина вы получили по итогам путешествия во Вьетнам?

— Было видно по телевизионной картинке, что приходилось непросто. Если говорить об обратной связи, то я ее получил от главного тренера. Тяжело было находиться даже на скамейке запасных, потому что достаточно жарко и высокая влажность, но многие страны живут и играют в футбол в таких условиях. На поле выходят две команды, условия одни для всех участников матча.

— Что можете сказать сейчас по соперникам сборной России на октябрь и ноябрь? Много разговоров про Сирию, Малайзию...

— Вы знаете наш подход. Мы ведем переговоры. Только когда договоримся и поставим подписи под соглашением, тогда объявим матчи.

— Можно ли утверждать, что матчи сборной России в октябре и ноябре пройдут дома?

— Мы будем стараться использовать каждое окно, чтобы сборная России играла. И приоритетом для нас, конечно, является проведение матчей здесь, в России. Это важно для болельщиков.

— Недавняя встреча представителей клубов РПЛ с Мажичем спровоцировала еще большее количество вопросов. Не все клубы остались довольны. Не считаете, что вам следует вмешаться?

— Общение полезно всегда, я только приветствую такие встречи. Считаю, что они должны быть регулярными. И Милорад сказал об этом клубам.

Претензии к судьям будут всегда, но мы видим, что с приходом Мажича количество ошибок снижается.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич. Фото Михаил Шапаев, РФС

— Когда УЕФА вернется к обсуждению допуска российских юношеских и молодежных команд в турниры под эгидой союза? Каковы наши шансы на положительное решение вопроса?

— Осенью возобновляются футбольные сезоны — в это время проходит много встреч и совещаний, на которых могут быть приняты те или иные решения, которые позволят ускорить возвращение нашей страны к футбольным турнирам. Мой опыт говорит о том, что рано или поздно такое решение будет принято. Мне кажется, с каждым месяцем позиция других федераций меняется в лучшую сторону.