Первые слова президента РФС после избрания на новый срок.

2 февраля состоялась конференция РФС по случаю выборов президента организации. Александр Дюков стал единственным кандидатом и был избран единогласным решением на новый четырехлетний срок.

После завершения конференции президент РФС ответил на вопросы журналистов о взаимодействии с ФИФА и УЕФА, будущем российского футбола и санкциях.

Персональные санкции не повлияют на работу РФС

— Вы много думали об участии в выборах президента РФС. С чем была связана эта пауза?

— Для того чтобы принять решение о выдвижении на пост, мне нужно было провести консультации с субъектами футбола и членами РФС. После проведения консультаций увидел, что есть поддержка моей работы и тех программ, которые реализует РФС. Исходя из этого и согласился принять участие в выборах.

— Вы работаете в сложных условиях для российского футбола.

— Не соглашусь с тем, что работаю в трудных условиях. Если говорить об экономической ситуации, то она точно не стала хуже, несмотря на санкции. Наша экономика продолжает развиваться. Достаточно посмотреть, какие были возможности в 90-х и сейчас. Драматических изменений в экономике я не вижу. Даже если что-то происходит, то не думаю, что это повлияет на финансирование футбола.

— После конференции вы общались с представителями ФИФА и УЕФА. О чем?

— Было обсуждение моего доклада в том числе, наших показателей и планов на будущее. Безусловно — и это отметил представитель УЕФА, — то, как развивается проект «Футбол в школе», на какой он вышел уровень, интересно коллегам из ФИФА и УЕФА. И они ставят его в пример другим федерациям. Они считают, что мы являемся эталоном в плане реализации этого проекта. Вполне возможно, что они попытаются распространить его на другие страны и рекомендовать наш опыт другим ассоциациям.

Также их заинтересовало введение новой выплаты тренерам и школам за воспитание молодых футболистов — «ежегодного единого взноса», который мы выплачивали впервые в этом году, он привязан к заработным платам футболистов. Из этого фонда собранная сумма распределяется между школами и тренерами, что позволяет им быть сфокусированными на том, чтобы готовить индивидуально сильных футболистов, а не на сиюминутных результатах. Целый ряд проектов, которые мы реализуем, интересны коллегам из ФИФА и УЕФА.

— Что для вас работа в РФС? День сурка?

— Российский футбол изменился. Мы запустили большое количество программ развития. У нас не было дошкольного футбола — теперь есть. Проект «Футбол в школе» также очень важный — он вовлекает детей в спорт. Мы получаем поколение молодых людей, которые занимаются футболом. Выросли доходы клубов от участия в турнирах. Женского футбола не было, а сейчас им занимаются сотни тысяч девочек и девушек. Развивается пляжный футбол, футзал. Не буду говорить, что это день сурка.

— Какие планы на новый срок?

— Мы будем продолжать реализовывать программы. Нам с клубами надо делать больше, чтобы расширять аудиторию любителей футбола. Второе направление — это инфраструктура. И третье: нам очень важно скорейшее возвращение на международную арену.

— Были ли вы готовы к тому, что попадете под санкции? Осложнило ли это взаимодействие с ФИФА и УЕФА?

— Для меня это не стало сюрпризом. На работу Российского футбольного союза это никак не повлияет. РФС продолжит работу, как и раньше.

— Может ли бюджет РФС сократиться?

— Что касается бюджета на этот год, то он принят, есть предварительный бюджет и на следующий год. Мы исходим из того, что сохраним финансовые результаты 2025 года на уровне 2024-го. Опять же, если возникают какие-то проблемы, то они носят временный локальный характер. Это нормально.

— Будет ли предложен новый контракт Милораду Мажичу?

— Мы договорились о том, что состоится конференция, произойдет переизбрание. Сейчас есть новый состав исполкома и есть основания для того, чтобы провести эти переговоры.

Президент РФС Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Футбол в Крыму развивается на всех уровнях

— Что с соперником сборной на март?

— Давайте дождемся подписания договоров и уже после этого объявим, кто станет нашим соперником в следующее окно ФИФА. Надеемся, что подписание состоится в ближайшее время. Мы обсуждаем несколько вариантов: может быть как домашняя игра, так и выездная.

— Какая ситуация с крымским футболом?

— Футбол в Крыму развивается. Там развиваются как проекты массового футбола, так и любительского. Есть профессиональные клубы, которые участвуют в различных соревнованиях. Что касается УЕФА, то он считает Крымскую федерацию футбола отдельным самостоятельным субъектом.

— Но страны Европы не признают клубы из Крыма.

— И что? Кто-то не признает. Но футбол в Крыму развивается на всех уровнях.

— Подали ли вы заявку для избрания в исполком УЕФА?

— Еще есть завтрашний день. На данный момент я решения не принял. Продолжу свои консультации с коллегами из УЕФА. Решение будет принято завтра.

— Александр Кокорин раскритиковал уровень РПЛ, назвал ее «говном» с 2019 года...

— Я не соглашусь. Если бы было так, он бы забил гораздо больше мячей в последнем своем сезоне в России. Его наброс мне кажется неаргументированным. Он мог бы аргументировать это своей результативностью в последних сезонах.

— Видите ли вы какую-то систему в набросах на российский футбол?

— В этом точно не вижу какой-то системы. Комментарии наподобие Кокорина — это неаргументированный наброс. Еще раз: он мог бы аргументировать это своей результативностью в последнем сезоне в РПЛ.

Если говорим о футболе, то мы видим, какое количество россиян интересуется им, играет в него, делает карьеру. В стерильных условиях, когда только хвалят, это невозможно. Все не может быть идеальным, всегда есть над чем работать. Мы воспринимаем конструктивную критику, работаем над ошибками.

— Как вы отреагировали на задержание Сергея Анохина?

— Задержание не имеет отношения к его деятельности на посту вице-президента РФС, а больше информации у меня нет. Ведется следствие.

— В Москве все еще нет стадионов с крышей...

— Хотелось бы, чтобы таких стадионов, как в Санкт-Петербурге, было больше. Некоторые клубы рассматривают возможность установки крыши. Думаю, в ближайшее время мы получим ряд стадионов, оборудованных крышей.

— У Валерия Карпина сегодня день рождения, успели поздравить? Думаете, он сможет стать рекордсменом по количеству дней работы в сборной России?

— Пока не поздравил Валерия Георгиевича с днем рождения, но обязательно это сделаю. Что касается того, может ли он выйти на первое место по количеству проведенных дней на посту тренера сборной, то все будет зависеть от его желаний. Количество дней важно, но важно и качество. Он работает качественно, поэтому мы и продлили с ним контракт.

— Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил проводить акции на футболе в честь 80-летия Победы.

— Сейчас пауза в нашем чемпионате, есть время, чтобы подготовиться. Мы готовим различные мероприятия и акции на юбилей Победы. Скоро все увидите.