Самые незаметные выборы. У Дюкова просто нет альтернативы

Константин Алексеев — о новом президенте РФС.

Сегодня президентом РФС на новый срок выбран Александр Дюков. Событие, которое не вызвало у болельщиков практически никаких эмоций. И это скорее комплимент для руководителя.

Быть первым лицом в нашем футболе — неблагодарное дело. Критиковали и ждали отставки практически всех: Вячеслава Колоскова, Виталия Мутко, Сергея Фурсенко, Николая Толстых... И выборные баталии были жаркие, и обсуждения. Сейчас — тишина. Ни альтернативы на выборах, ни возмущений по этому поводу.

Критика, конечно, остается — вообще без нее в нашем футболе невозможно, слишком разные интересы у множества субъектов: клубов, спонсоров, тренеров, агентов, болельщиков. Я уж не говорю о судействе — вечной нерешаемой проблеме, с которой бился не один великий ум, но решить не смог никто.

Удивительно, но Дюкову удается размеры критики РФС удерживать в рамках разумного, чтобы не перехлестывало. Поэтому и воспринимается продление его полномочий настолько спокойно.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все видят, что в детском футболе делается громадная работа с организацией турниров ЮФЛ, которую все специалисты в один голос хвалят. Региональные школы получили наконец серьезные регулярные соревнования, а не варятся в собственном соку, выезжая раз в три месяца на турниры.

РФС научился проводить мероприятия на высшем уровне, собирая аншлаги на самых проходных матчах сборной, как с каким-нибудь Брунеем. А финалы Кубка превратились в масштабное событие, даже если в «Лужниках» в решающем матче встречаются «Зенит» с «Балтикой».

Международная изоляция? Мы понимаем политическую ситуацию в мире и возможность повлиять на нее президента отдельной футбольной федерации.

Выбор соперников сборной? И тут РФС действует в узком поле, которое оставляет расписание официальных соревнований и все та же политика. Когда есть малейшая возможность заполучить интересного оппонента — играем с Сербией и Камеруном, нет — с Брунеем и Вьетнамом. А с «Зенитом», «Спартаком» и сборной легионеров не хочет уже Валерий Карпин — мы же помним, что у всех свои взгляды и представления.

Гегемония «Зенита»? Странно было бы Дюкова обвинять в том, что в Питере готовы вкладывать в клуб больше, чем соперники. А об админресурсе говорят больше по инерции — о громких закулисных решениях в пользу сине-бело-голубых давненько не слышно, да и арбитров в симпатиях к «Зениту» в этом сезоне никто особенно не подозревает.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нынешний президент РФС еще и политически заметная фигура. Тяжеловес. Показателен в этом плане приезд на выборы даже в нынешнее время и без интриги на голосовании двух директоров департаментов ФИФА и УЕФА. С приветами от президента ФИФА Джанни Инфантино и заверениями, что надеются на скорейшее возвращение России на международную арену. Формальность, на политику и они не повлияют, но все равно приятный штришок.

Финансово футбольная федерация чувствует себя уверенно, плоды работы в зоне ответственности Дюкова заметны, явных поводов для замены руководителя, как и очевидной альтернативы, не видно. Отсюда одни из самых незаметных перевыборов в истории РФС. Или у вас есть на примете более сильный менеджер, который потащил бы российский футбол в светлое будущее?