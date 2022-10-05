Когда крымские клубы войдут в состав ФНЛ? Могут ли РФС исключить из ФИФА? Получат ли футболисты отсрочки? Отвечает Александр Дюков

Пресс-конференция президента РФС по итогам заседания исполкома организации.

В среду, 5 октября, прошло очередное заседание исполкома РФС. Среди его решений значатся назначение Максима Митрофанова на пост генерального секретаря организации, изменение системы и состава комитетов, а также выбор места проведения финала Кубка России-2022/23. Однако вопросы журналистов президенту РФС Александру Дюкову в основном касались не повестки заседания, а текущей ситуации в российском футболе в целом — о возможном включении клубов из Крыма в состав ФНЛ, отсрочке для спортсменов в рамках частичной мобилизации и заявлении главы МОК Томаса Баха.

Контакт с УЕФА и ФИФА мы поддерживаем

— Сегодня состоялось очередное заседание исполкома РФС, — начал свое общение с журналистами Дюков. — Был рассмотрен вопрос генерального секретаря РФС, которым стал Максим Львович Митрофанов. Также в состав исполкома РФС вошел Александр Александрович Алаев. Утвержден состав шести комитетов: сборные команды, профессиональный футбол, безопасность, этика и апелляционный комитет. Также определились с местом проведения финала Кубка России. Выбрали «Лужники». Решение по Суперкубку-2023 будет принято в апреле.

— Есть ли уверенность в том, что футбол в России будет продолжаться?

— В футбол мы играем и продолжим проведение всех наших соревнований и чемпионатов. Все программы РФС будут реализованы в соответствии с первоначальными планами. Мы не собираемся вносить коррективы.

— Ведет ли РФС работу по вопросу получения отсрочки от мобилизации для спортсменов?

— Для РФС крайне важно сохранить целостность ключевых турниров. Мы руководствуемся федеральным законом. Министерство спорта разрабатывает единые критерии, которыми будет руководствоваться правительство при принятии решения о предоставлении возможной отсрочки. Работа министерства спорта продолжается. Давайте дождемся ее результатов.

— Глава МОК Томас Бах заявил, что возможен допуск спортсменов из России до соревнований в случае, если они дистанцируются от СВО. Как вы к этому относитесь?

— Данное заявление идет вразрез с ключевыми принципами олимпийского движения. Согласно им, в соревнованиях должны принимать участие все спортсмены, вне зависимости от взглядов, гражданства, расы и других факторов. Мы понимаем, что все решения, которые были приняты до этого, приводят к ситуации раскола в международном спорте, что приведет к снижению интереса к олимпийскому движению. Отмечу, что сегодня Международная федерация бокса разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под своим флагом и гимном. Это позитивное изменение, которое дает надежду и другим видам спорта.

— Продолжает ли РФС в данный момент взаимодействие с ФИФА и УЕФА?

— Контакт с УЕФА и ФИФА мы поддерживаем. Сохраняем диалог. Мы ведем работу по двум направлениям. Первое — правовое поле. Защита интересов наших болельщиков и спортсменов. Вы знаете, что мы подали иск в CAS. Там поддержали решение ФИФА и УЕФА. Мы с этим не согласны. Для того чтобы защищать интересы российского футбола дальше, нам нужно окончательное судебное решение. Второе направление — это сохранение контактов. У нас есть поле для общения. Да, участие наших сборных в турнирах было приостановлено. Но мы продолжаем сотрудничество по программам развития футбола, на которые мы получаем финансирование от ФИФА. Также действуют образовательные стандарты УЕФА. Наши сотрудники участвуют в программах ФИФА и УЕФА по обучению специалистов. Это дает нам возможность для диалога.

Сейчас мы должны обсуждать вопрос по отмене решения о временном отстранении наших сборных. Мы знаем позицию ФИФА и УЕФА. Это решение было принято ими в целях безопасности и сохранения целостности соревнований. Продолжение диалога может изменить ситуацию. Сколько на это уйдет времени? Трудно сказать. Но исходя из слов Томаса Баха и решения Международной федерации бокса, можно надеяться на улучшение ситуации.

Офис РФС. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Мы считаем, что для исключения РФС из ФИФА нет оснований. Но вы понимаете, что в этой ситуации возможно все

— На какой стадии сейчас находится интеграция крымских клубов в российский футбол?

— Позиция ФИФА и УЕФА по Крыму известна нам с 2014 года — тогда они заявили, что Крым признан особой футбольной зоной. Футбол в Крыму при этом требовал развития безотносительно своего статуса. Поэтому правительство оказывало региону соответствующую поддержку, а мы продолжали переговоры об интеграции полуострова в систему российского футбола. В начале этого года мы были близки к принятию решения, которое позволило бы крымским ДЮСШ участвовать в соревнованиях под эгидой РФС. К сожалению, эта договоренность не была формализована.

Что в такой ситуации остается делать? Продолжать развивать существующие и запускать новые проекты. Определенная работа в этом направлении уже проделана и будет продолжена. Если говорить о массовом футболе, то вы знаете, что с сентября в восьми общеобразовательных школах в Крыму начал проводиться третий урок физкультуры, посвященный футболу. Этот проект реализует министерство просвещения. Также любительские команды из Крыма будут принимать участие во всероссийских соревнованиях, а ДЮСШ — в соревнованиях, которые будет проводить министерство спорта.

Что касается развития профессионального футбола, то есть решение ФНЛ: лига создала рабочую группу по этому вопросу. Будет проведен аудит и разработана «дорожная карта» по лицензированию тех клубов, которые выступают в Крыму. Если же говорить об отношениях с ФИФА и УЕФА, то мы должны настаивать на продолжении диалога и исходить из того, что, во-первых, развитие футбола в Крыму должно продолжаться, во-вторых, альтернативы предлагаемой интеграции нет. И с этим в ФИФА и УЕФА должны согласиться.

— Может ли ФИФА исключить РФС из списка членов в случае, если клубы из Крыма войдут в состав ФНЛ?

— Это решение ФИФА. Мы считаем, что для этого нет оснований. Но вы прекрасно понимаете, что в этой ситуации возможно все.

— Обсуждается ли вопрос интеграции клубов из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав российского футбола?

— Пока рано давать какие-то комментарии. Мы изучаем ситуацию. Позднее мы определимся, как будет выстраиваться работа. Безусловно, задача РФС — развивать футбол на всей территории нашей страны.

— Есть ли в РФС сотрудники, которые уехали из России и работают удаленно?

— Есть ряд сотрудников, которые находятся в плановых отпусках. Где они находятся в данный момент — сложно сказать. Они сами решают, где провести свой отпуск. Мы ждем их возвращения, после чего они вернутся к работе. В удаленной работе нет необходимости. Коронавирус, конечно, остался. Но оснований для дистанционной работы нет. РФС продолжает работу в штатном режиме. Ряд сотрудников РФС получили повестки и были мобилизованы по решению, которое было принято правительством. В данном случае РФС сохранит за ними рабочие места.

Эдин Джеко. Фото Global Look Press

10 октября Босния и Герцеговина даст окончательный ответ

— Как вы относитесь к решению Украины присоединиться к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира-2030?

— Это их право. Заявка требует изучения. Но если дать экспресс-анализ, на данный момент я не вижу коммерческой логики. Присоединение третьего государства к первоначальной заявке Испании и Португалии не сделало ее сильнее. Кроме политики, я в этом ничего не вижу.

— Есть ли уверенность в том, что матч с Боснией и Герцеговиной состоится? Мы видим заявление ряда ведущих боснийских футболистов о нежелании играть против России.

— На данный момент мы принципиально договорились с федерацией Боснии и Герцеговины о том, что игра состоится. Да, есть заявление ряда игроков, что они откажутся принимать участие в матче. Но состав еще не объявлен. Конечно, мы хотели бы сыграть с сильнейшими. Такие матчи необходимо проводить для возвращения нашего футбола на международную арену. 10 октября федерация Боснии и Герцеговины должна дать окончательный ответ. На данный момент мы исходим из того, что матч состоится.

— Где будет проведен матч против Ирана? Возможно ли, что он состоится в Дохе?

— Мы договорились, что матч с Ираном должен состояться. У нас нет какой-либо другой информации от их федерации. Нам важно провести эту игру. Сборная Ирана — сильная команда, которая примет участие в чемпионате мира. Исходя из трудностей логистики, можем сказать, что матч состоится в Катаре или Тегеране. Это мы определим позднее.

— Есть ли вероятность того, что сборная России сыграет против национальной команды Казахстана?

— Наши юношеские сборные проводили игры с Казахстаном. Мы рассматриваем возможность проведения матча для основной команды. Но в ноябрьские даты мы этого делать не планируем. У них свои планы, у нас свои. Весной — возможно.

Футболисты «Зенита». Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Я не стал бы преждевременно короновать «Зенит»

— Какие есть варианты места проведения матча за Суперкубок?

— Мы считаем важным при проведении Суперкубка обеспечить максимальную посещаемость и коммерческий доход. Решение будет приниматься в апреле. Мы долго обсуждали решение по Суперкубку в Санкт-Петербурге. Думаю, вы согласитесь, что это было правильное решение. Провести этот матч в «Лужниках» было невозможно. А так мы получили 160 миллионов рублей доходов, которые были направлены в клубы, на гуманитарные и благотворительные мероприятия. Когда в апреле будет рассматриваться вопрос о месте проведения Суперкубка, будет учтен принцип нейтральности поля, что является очень важным. Решение о финале Кубка России принято уже сейчас — это «Лужники».

— «Зенит» все еще находится без конкурентов в чемпионате России?

— Честно, я не стал бы преждевременно короновать «Зенит». Прошло только 11 туров. Абсолютно ничего не определено. Но «Зенит» выглядит уверенно. Была проделана серьезная работа в течение прошедших лет, и теперь они пожинают плоды.

В чемпионате мы провели много интересных матчей. Кто-то считает, что уровень снизился, кто-то — что нет. Для понимания этого нужны международные матчи. Уехали сильные легионеры, но на их место приехали другие сильные легионеры. Если смотреть на статистику, мы можем сказать об увеличении интенсивности. Речь идет о спринтах, рывках, ускорениях.

Радует, что лига стала моложе. Не нравится тот факт, что есть большая разница между первой и второй восьмеркой. На то есть объективные причины. Но эта разница говорит о том, что мы приняли правильное решение о сохранении 16 команд в РПЛ, а не об увеличении до 18. Радует, что доходы, которые получает лига, в этом сезоне будут рекордными — более 10 миллиардов. Если к этому добавить еще и фонд от участия в Кубке России, можно говорить о серьезных деньгах.

Александр Дюков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— В октябре должен состояться круглый стол с Государственной думой по вопросу Fan ID. Вы верите, что ситуация с законом может поменяться?

— Закон у нас принимает Госдума, он был внесен правительством. Правительство считает, что этот закон нужен. Для его реализации были приняты нормативные документы. Не жду, что будут внесены изменения. Мы понимаем, чем руководствовалось правительство при принятии этого закона — обеспечением безопасности во время приведения футбольных матчей.

Посещаемость? Сложно делать какие-то выводы. Если сравнивать с прошлым сезоном, мы видим рост. Если сравниваем с предыдущими сезонами — мы видим снижение. Но мы видим снижение посещаемости и в хоккее, где нет Fan ID. Сложно сказать, какой фактор повлиял. Хотя понятно, что введение закона о Fan ID повлияло на посещаемость, мы знали об этом изначально.

У болельщиков был определенный паттерн поведения для похода на стадион. Сейчас этот паттерн изменился, нужно время, чтобы болельщики получили карты. Вначале с этим были определенные проблемы, но сейчас система работает практически без сбоев, насколько мне известно. Всего было выдано два десятка отказов. Из них часть — по решению суда. Обсуждается возможность получения карт дистанционно, без посещения МФЦ. Такая система позволит упростить получение персональных карт. Мне кажется, проще получить карту и забыть об этом, чем переживать и постоянно обсуждать этот вопрос.

— Как вы отреагировали на решение суда признать Николая Ларина виновным?

— Мне, безусловно, жалко по-человечески. Но было признано, что правонарушения имели место. Это не голословное обвинение, оно было доказано. Так работать нельзя. Мы знаем, как много «Чертаново» сделало для подготовки футболистов. Но это не означает, что можно нарушать законы. О сроке наказания мне сложно судить, я не эксперт в области уголовного права. Если говорить о человеческой реакции — решение является жестким, это мое мнение. Ларина жалко, но такая практика была распространена. Сотрудники, которые использовали эту практику, пересмотрят свой подход в работе, сделают выводы.