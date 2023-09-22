«Не верю, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Не вижу качественного усиления». Интервью Филимонова

«СЭ» поговорил с бывшем вратарем красно-белых и сборной России.

Экс-голкипер сборной России Александр Филимонов в интервью «СЭ» высказался о работе Абаскаля, конкуренции среди вратарей «Спартака» и национальной команде страны.

«Может, Абаскаль хочет занять пятое место»

— Какое у вас впечатление от «Спартака» на старте сезона?

— У команды зигзагообразное движение. Все очень нестабильно. Так было и так продолжается до сих пор.

— С чем связываете нестабильность? После трех туров все называли красно-белых главным конкурентом «Зенита».

— Это обычное состояние для «Спартака». У команды постоянно все нестабильно. То все хорошо, то все плохо. И нечему тут удивляться.

— Вокруг Абаскаля были слухи о возможной отставке. Справляется ли испанец с работой?

— Пусть решает руководство. Мы видели много тренеров «Спартака» за последнее время. Даже если будет очередная тренерская перестановка, никто ничему не удивится. При этом не думаю, что новый тренер сможет что-то кардинально изменить в команде.

— Вы бы дали Абаскалю время?

— Пока результаты команды не впечатляют. Движение команды в турнирной таблице не говорит о том, что «Спартак» будет бороться за чемпионство.

— Не верите в шансы на золото?

— Нет. Уже сейчас видно, что команда не показывает чемпионской игры. Это было понятно и по тому, как Абаскаль руководил красно-белыми в предыдущем сезоне. Как «Спартак» может бороться за чемпионство, не показывая уверенной игры?

Не знаю, какие задачи стоят перед Абаскалем. Может, он хочет занять пятое или десятое место. Тогда да. Если руководство устраивает, значит, он будет работать. Но с такой игрой, повторюсь, чемпионства у «Спартака» не будет.

— А кто-то еще может навязать борьбу «Зениту» в этом сезоне?

— Питерцы могут проиграть только сами себе — если расслабятся и потеряют концентрацию. А так я не вижу команд, которые могут составить конкуренцию «Зениту». У Сергея Семака сбалансированная игра, сильнейший состав.

— Уровень игроков «Спартака» не самый близкий к «Зениту»?

— Я не вижу никакого качественного усиления состава по сравнению с прошлым сезоном, которое бы позволило бороться за чемпионство. Бонгонда? Один-два футболиста не могут кардинально изменить ситуацию в команде.

— Вендел в «Зените» изменил.

— У него были партнеры, а не только он один. Там есть другие футболисты высокого класса, которые при его появлении стали играть чуточку лучше.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Импонирует игра Селихова. Но у него высокая травматичность»

— Кто из вратарей «Спартака» в этом сезоне номер один?

— Сейчас такого вратаря нет. Все играют нестабильно, у всех есть ошибки. Возможно, это зависит от тренера, поскольку он их часто меняет по своим виденьям.

— Игра кого из вратарей вам понравилась больше всего?

— У нас было много перспективных вратарей. Нужно быть лучше своих конкурентов, чтобы стать первым номером команды. Свинов, Максименко — они все один из трех вариантов.

— Вы не видите сильнейшего вратаря в команде?

— Мне импонирует игра Селихова. Но у него очень высокая травматичность. Он набирает форму, играет хорошо, потом получает травму и все по новой. Такая ситуация не позволяет ему быть первым номером.

— Если бы не травматичность, он был бы сильнее остальных?

— Да.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото AFP

«Слова Карпина логичны. Ему выгоднее, чтобы российские футболисты играли в Европе»

— Смотрели ли вы матчи сборной России?

— Нет. Не было времени.

— А интерес к национальной команде у вас сохраняется?

— Учитывая, как сильно в нашей стране упал уровень футбола, мне не очень интересно. В России футбол деградирует довольно давно.

— Как отреагировали на слова Карпина, который посоветовал игрокам уезжать за границу при первой возможности?

— Если игрок уезжает из России, он не перестает быть кандидатом в сборную. Карпин сказал то, что сказал бы любой тренер сборной команды. Все логично. Ему выгоднее, чтобы российские футболисты играли в Европе. Там выше уровень сопротивления, выше конкуренция. Там игроки станут расти. Тренеру сборной нет разницы, где играет футболист. Главное — чтобы он был сильным.

— Но тогда станет слабее наш собственный чемпионат.

— Значит, на место ушедших должны прийти игроки не хуже. Но они не приходят. У нас глубочайший кризис в российском футболе.