Полузащитник сборной России и «Монако» выиграл наше престижное голосование и во второй раз подряд завоевал приз лучшему игроку календарного года.

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» с 2016 года. Помимо Головина, выбранного лучшим в 2023-м, обладателями награды становились Федор Смолов («Краснодар», 2016), дважды — Квинси Промес («Спартак», 2017, 2022), дважды — Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).

Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2024 году выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции победителю будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».

Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:

— 16 тренеров клубов РПЛ;

— 16 топ-менеджеров;

— 16 журналистов «СЭ»;

— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, голосуя за кандидатов из расширенного списка.

Каждый выборщик назвал свою пятерку лучших — игроки получили баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков они достались пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта.

Главное противостояние развернулось между Головиным, Джоном Кордобой из «Краснодара» и Максимом Глушенковым, который летом сменил «Локомотив» на «Зенит». До подведения итогов читательского голосования полузащитник «Монако» опережал ближайшего преследователя всего на шесть баллов. Но поддержка 12,2 процента болельщиков (больше только у спартаковца Манфреда Угальде) позволила Александру существенно оторваться в общем зачете.

В результате хавбек «Монако» набрал 185 баллов (год назад было 232), у Кордобы — 115, у Глушенкова — 111. В пятерку также попали Угальде (98) и главное открытие года юный железнодорожник Алексей Батраков (86).

В уходящем году Головин:

— забил три гола и отдал пять голевых передач в 30 официальных матчах за «Монако»;

— занял с монегасками второе место в чемпионате Франции и помог клубу вернуться в Лигу чемпионов;

— был выбран болельщиками команды лучшим игроком сезона-2023/24.

Поздравляем Александра с престижной наградой!