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Сегодня, 18:30

Унизительные слова Кокорина про РПЛ — просто позор. У нас отличный чемпионат

Кокорин в интервью Смолову назвал РПЛ «говном»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
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Леонид Волотко отвечает форварду «Ариса».

Уникальное качество Александра Кокорина — генерировать заголовки, вызывающие приступы испанского стыда.

После освобождения форварда из колонии мы узнали, что «каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть в тюрьме».

Затем услышали, что заиграть в серии А помешал главный тренер «Фиорентины»:

«Объективно на последнем сборе я был лучшим. Я должен был начинать сезон, но он [Винченцо Итальяно] стал настолько мразью, что купил двух новых нападающих. Пока они наберут форму, просто поставь меня, да или нет — а он поставил нового нападающего, которого купил неделю назад».

И, наконец, дождались экспертной оценки уровня РПЛ — в подкасте Федора Смолова, который тоже поучаствовал в диалоге.

— Чемпионат [сейчас], честно тебе скажу...

— Слушай, чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться.

— Я думаю, что даже раньше инерция началась, но в 2019 году еще не так все плохо было.

— Не так плохо, но уже чувствовалось. А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили?

Александр Кокорин во&nbsp;время интервью YouTube-каналу &laquo;Суперлига&raquo;. «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

Сразу зафиксируем: для меня Федор Смолов в роли интервьюера — одно из главных медиаоткрытий последних лет. Но брюзжание в духе «раньше было лучше» (оно есть в каждом выпуске подкаста) уже надоедает. И звучит нелепо.

Во-первых, так говорили всегда: за неделю до старта ЧМ-2018, когда сборную заранее похоронили. После Марибора, который воспринимался очень остро на фоне вспышки в 2008-м. В 2002-м, когда Россия не вышла из группы с Тунисом, Бельгией и Японией. Да после каждого провала: в 99-м, в 80-е и так далее.

Во-вторых, такую риторику могут поддержать фигуры уровня Карпина и Мостового, Аленичева, Аршавина или Головина — им как минимум есть с чем сравнивать и чем гордиться. Но точно не Кокорин. Человек ни разу в карьере не забил больше 10 голов за сезон в России, стал антирекламой наших футболистов в Италии и в 31 год уехал в чемпионат Кипра, где состав самого дорогого клуба уступает по стоимости заявке «Крыльев Советов». А обойма «Ариса» дешевле, чем состав «Химок» и «Акрона».

Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В-третьих, у нас отличный чемпионат! С интригой, вспышками Батракова и Глушенкова, продажами в «ПСЖ», ПАОК, «Аталанту» и «Сосьедад». И качественными легионерами — из-за которых, к слову, тот же Смолов практически не играет. Как и звезда «Ариса» Шуманский в ЦСКА. А Кокорин давно не фигурирует даже в шорт-листах ведущих клубов.

Я с удовольствием смотрю минимум 80 процентов матчей в каждом туре и реально жду возобновления сезона. И большинство из вас, уверен, тоже.

Но с Кипра, конечно, виднее.

19
Александр Кокорин
РПЛ
ФК Арис (Лимасол)
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