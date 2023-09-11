Александр Коваленко: «Болельщики «Зенита» просили сфотографировать с Сергеевым. Меня пока не узнают»

Интервью новичка сине-бело-голубых, который сейчас находится в расположении сборной России.

На сентябрьские сборы Валерий Карпин изначально вызвал 49 человек, но кто-то в Новогорск не доехал, кто-то выбрал сборную Армении, а кто-то был довызван. Среди последних и 20-летний полузащитник, который этим летом перешел из «Сочи» в «Зенит». В перерыве между матчами с олимпийской сборной Египта футболист поговорил с «СЭ».

Тяжело играть в 40 градусов

— Как прошел перелет в Египет?

— Незаметно. Так как у нас был чартер, на каждого — по три места. Спали почти все шесть часов.

— Судя по ролику РФС, в самолете ты можешь перекинуться с ребятами в карты, причем профессионально тасуешь колоду. Любимая игра?

— Когда был маленький, у нас во дворе все резались в «дурака». Потом — покер, а чуть позже — бридж. Сейчас он для меня номер один. Но в сборной U23 мало кто играет в бридж, только недавно Ярика Гладышева научил.

— Какая в принципе атмосфера в команде?

— Бомбовая! Мы молодые, на одной волне, почти все друг друга знаем. Со многими пересекались в юношеских сборных.

— Сейчас в команде почти 50 футболистов. Кого-то отцепили, кого-то довызвали. В чате вас столько же?

— А у нас два чата. Как и в сборной — две группы.

— Карпин говорил, что не всех ребят знает по именам. Обидно?

— Нет. Что такого? Почти 50 футболистов! Я бы тоже не всех сразу запомнил.

— С кем лучше всего общаешься?

— С тем же Гладышевым, Андрюхой Ланговичем, Стасом Агкацевым, Славиком Торопом, Яриком Михайловым. С Владом Шитовым играли вместе за юношескую сборную и «Крылья», с Никитой Салтыковым — за «Чертаново»... Да почти со всеми знаком.

Фото РФС

— Температура в день первого матча в Суэце была под 40 градусов. Каково играть в таких условиях?

— Тяжко. А мне пришлось вдвойне сложнее, поскольку не хватает игрового тонуса, ведь в «Зените» пока получаю мало времени. Для меня такие матчи — большой плюс. Но ты бежишь, хочешь вдохнуть, а воздух теплый, все пересыхает...

— На трибунах было пустовато. Удивился?

— Нет. Мы же играли против олимпийской сборной. Вот если бы вышла основа во главе с Салахом — стадион наверняка оказался бы битком.

— Как тебе уровень соперника?

— Все резкие, быстрые. Хорошо контролировали мяч, заставили нас побегать. Честно, не ожидал.

— Себе какую оценку поставишь?

— Если по десятибалльной шкале, то четверку. Плохо сыграл. Мало с мячом двигался, бегали почти без него. Оценка неудовлетворительная.

— Это ничья со знаком «плюс» или «минус»?

— Скорее, второе. Наша команда собрана из футболистов, которые стабильно получают практику в РПЛ. В такие матчах надо побеждать, показывать класс. Правда, мы успели провести только две тренировки, связи еще не наиграны.

— Концовка получилась напряженной. От поражения спас Агкацев...

— Да равный футбол шел. И мы еще могли забить, и египтяне.

— Критиков у сборной всегда хватало, но тут многие не поняли, зачем встречаться с олимпийской сборной Египта на полупустом стадионе, даже не в Каире, в адскую жару...

— Мы сейчас под санкциями, редко собираемся. Для нас подобные матчи необходимы, чтобы не забывали старые наигровки, налаживали новые связи. Надеюсь, рано или поздно Россия вернется на международную арену.

Александр Коваленко. Фото Global Look Press

Недостаток практики

— В 2021 году ты подписал свой первый профессиональный контракт: «Чертаново», зарплата 18 тысяч рублей. Сейчас в «Зените» деньги там совсем другие. Не кружится голова? Нет перепадов?

— Конечно, перепады есть, но они касаются и инфраструктуры, медицины, тренировочного процесса, общего подхода каждого в команде к делу. Это и понятно, «Зенит» — чемпион. Что касается денег, то где-то могу позволить себе чуть больше, но основную часть заработанного стабильно отправляю родителям.

— В Петербурге уже освоился?

— Да, снял квартиру рядом с базой. Вещи туда перевез.

— Кто-то взял над тобой шефство в команде?

— Ваня Сергеев, Андрей Мостовой, Чистый (Дмитрий Чистяков. — Прим. «СЭ») и Нурик (Нуралы Алип. — Прим. «СЭ»). У нас отличный коллектив. Все вместе где-нибудь собираемся.

— На YouTube-канале «Зенита» есть видео под названием «Громкая связь». Там тебя представили как «нового краша всех 12-летних фанаток «Зенита». Уже почувствовал повышенный интерес к себе со стороны девчат?

— Да нет, обычное внимание. Ну пишут в директ...

— Отвечаешь?

— Зачем?

— На улицах Петербурга люди к тебе подходят?

— В Самаре чаще узнавали. Понятно почему — играю-то за «Зенит» мало. Допустим, если с Сергеевым гуляем, его все узнают. Меня пока нет.

— Думают, что ты — приятель Ивана?

— Ну да. Просят, чтобы сфотографировал его и Андрюху Мостового. Я уже таких снимков штук 30 сделал. Но ничего. Когда в Самару только-только приехал, Пиняева так же фоткал.

— Ты говорил, что, выбирая «Зенит», а не «Локо», руководствовался в том числе и уходом Кузяева, так как это повышало шансы на попадание в основной состав. Плюс с Венделом было не все понятно. Почему же редко выходишь на поле?

— Если сравнивать статистические показатели Вендела и мои — это небо и земля. Я прекрасно понимал, что первые туры железно проведу на лавке. Не бывает такого, чтобы футболист из клуба, боровшегося за выживание, перешел в команду, которая пять лет подряд выигрывает чемпионат, — и сразу попал в основу. В «Зените» очень высокая конкуренция, исполнители совсем другого уровня.

— В команде понимали, почему Вендел так долго отсутствует?

— У него были какие-то семейные проблемы. Потом он извинился перед ребятами, что поздно приехал.

— Еще в «Крыльях» ты говорил, что против бразильцев невозможно играть. А конкурировать с ними реально?

— Конечно! Даже тренировки идут на пользу. Ты прогрессируешь, потому что у них совершенно другие скорости, другое мышление, тебе приходится мгновенно принимать решения. За счет этого и прибавляешь. Если потихоньку будут давать практику, со временем смогу закрепиться в стартовом составе. Я же и в «Крыльях» не сразу заиграл...

— С Семаком эту ситуацию обсуждал?

— Он меня поддерживает. Говорит, уже заметен прогресс — по крайней мере по сравнению с моими первыми днями в клубе. Я же пришел в «Зенит» после травмы, два месяца не тренировался. Поэтому пришлось очень сложно.

— Отвечая на вопрос о возможной аренде в «Крылья», ты назвал агента Тимура Гурцкая клоуном. Почему?

— Погорячился. Это уважаемый человек, хочу перед ним извиниться. Я тогда на эмоциях вышел, ляпнул какую-то чушь.

— «Крылья» еще недавно боролись за выживание, а сейчас на третьем месте. В чем феномен Игоря Осинькина?

— В прошлом сезоне было много неразберихи: одни ушли, другие пришли. Требования Игоря Витальевича не менялись, но новичкам требовалось время на адаптацию. Даже Гарре первый месяц не прям «вау» смотрелся. Зато сейчас могу сказать, что это фантастический игрок! Топ-уровня!

— Ты очень тепло отзываешься о своей предыдущей команде. Ребят из «Крыльев» не хватает?

— Да, сильно по ним скучаю. Может, как-нибудь встретимся в выходной, посидим.

Фото Global Look Press

«Чертаново» — одна большая семья

— Много было сказано о том, что «Зенит» без Малкома уже не тот, а вот «Спартак» на ходу, наконец-то поборется за чемпионство. Потом очный матч — и вы побеждаете 3:1. Какое впечатление от игры красно-белых?

— У «Спартака» сейчас один из самых сильных составов в РПЛ. Команда очень хорошо укомплектована, на каждой позиции высокая конкуренция. Просто не хватает стабильности.

— Потому что состав постоянно меняется?

— Возможно.

— Чувствуется, что красно-белые борются за золото?

— Конечно. «Спартак» — такая команда, которая каждый год борется за титул.

— Турнирная таблица пока это не отражает.

— Только начало сезона. Посмотрим, что будет на дистанции. «Спартак» — это «Спартак». Думаю, он еще поднимется.

— Ты тренировался в академии «Спартака», «Динамо», потом оказался в «Чертаново». Чьим воспитанником себя считаешь?

— Чертановским. Там подобрали меня, когда я был никому не нужен. Просмотр в «Локомотиве» не прошел. Правда, звали в академию ЦСКА, но я выбрал «Чертаново». И не жалею. Там вырос как личность, мне дали базовую школу. Хочу выразить огромную благодарность Николаю Юрьевичу Ларину, который за меня взялся, моему бывшему тренеру — Владимиру Борисовичу Скокову, Владимиру Александровичу Попову. «Чертаново» — это одна большая семья.

— К разговору о Ларине. Как пережил историю с его уголовным делом?

— Мы постоянно поддерживаем с ним связь. Когда все это случилось, ребята были в шоке. Конечно, обвинения несправедливы. Ладно, не станем ворошить прошлое.

— Ты Ларину в тюрьму писал?

— Да. Не знаю, все ли письма дошли. Он сам прислал нам в «Крылья» большое письмо, передавал ребятам привет.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кумиры — Кокорин, Фролов, Ломаев и Евгеньев

— Есть шоу «Игра без мяча», в одном из выпусков Пиняев назвал тебя водолазом. Даже на футболке «Крыльев» было это прозвище. Что за история?

— Честно, не знаю, откуда это пошло. Может, Евген (Роман Евгеньев. — Прим. «СЭ») придумал.

— Просто внутрикомандная шутка?

— Да. Я бы понял, если бы Евген меня мешком назвал. Или циркулем. Но водолазом...

— В «Коммент.Шоу» ты говорил, что Кокорин — кумир всех молодых футболистов, в том числе твой. В «Фиорентине» он не остался, вернулся в «Арис». Продолжаешь следить за его карьерой?

— Конечно! Все равно Кокорин — легенда. Для меня из российских игроков — топ-1. (Улыбается.)

— Интересный выбор.

— Еще для меня топ-1 Женя Фролов.

— Ну это уже топ-2.

— А-а, и еще Ваня Ломаев. Вот три моих кумира.

— Кокорин — понятно. А почему Фролова и Ломаева назвал?

— Просто бомбовые пацаны. Плюс в этот список надо включить Евгеньева.

— В Европе их ждать?

— Евгена — железно! Какая там есть команда, кто убивается? Где-нибудь в Англии, наверное. Если его в АПЛ засунуть — не испортит. (Смеется.)

— Евгеньев до Англии еще не доехал, зато Захарян летом перешел в «Реал Сосьедад». Сюрприз?

— С чего бы? Я знал, что рано или поздно он уедет. Это просто вопрос времени. У него очень сильные качества. Арсен — футболист под Европу.

— Имею в виду, что трансфер произошел во время изоляции российского футбола.

— Надеюсь, это первый шаг к ослаблению санкций по отношению к России.

— Как думаешь, кто следующий на выход в Европу?

— Пиняев либо Эдик Сперцян. 100 процентов! Сережку я бы тоже в Испанию отправил.

— Почему?

— Эта лига подходит ему по стилю. Он любит с мячом повозиться, в «стеночку» сыграть.

— Пиняеву с юных лет уделяют повышенное внимание в медиа. Скажи честно как его друг — зазвездился?

— Нет. Сережка — скромняга. Хотя его с 14-15 лет окучивают журналисты и к нему постоянно приковано внимание, на котором он вырос, меня поражает, что Пиняев остается простым человеком.

— А ты в каком чемпионате хотел бы выступать?

— В Испании или Италии. В Англии — сложнее, там нужны бешеные физические данные.

— Ребята, которые уезжают в Европу, идут на понижение зарплаты. Ты на это согласился бы?

— Да. Сначала так, но, если проявишь себя, потом будет огромное повышение.

— Матвей Сафонов сказал, что ему неинтересно смотреть футбол — мол, его и так в жизни много. Это и твой случай?

— Нет. Хотя на скамейке уже насмотрелся... Если говорить о зарубежных чемпионатах, слежу за английскими клубами. В Италии — за «Наполи», в Испании — за «Реалом». Ну и за «Сосьедад», конечно. Там ведь теперь Арсен.

— Много звезд пополнило чемпионат Саудовской Аравии, в том числе твой любимчик Криштиану Роналду. Что думаешь?

— Понятно, это закатная история, но сейчас туда переманивают даже таких футболистов, как Неймар! И он, и другие еще спокойно «попылили» бы в европейских топ-клубах минимум несколько лет. Я вижу, как выглядит Роналду в «Аль-Насре», Месси в «Интер Майами». Мне кажется, оба могли бы еще что-то выиграть в Европе.

— Сложно строить прогнозы, когда в РПЛ прошло лишь семь туров. Но все же — как будет выглядеть твой топ-5 по итогам сезона?

— На первом месте — «Зенит». На втором — «Краснодар». На третьем — ЦСКА. Дальше «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Крылья».

— Если «Спартак» вне тройки — может, ему хотя бы Кубок России?

— Нет! Кубок завоюет «Зенит».

Фото Global Look Press

Блиц

— Парадное или подъезд?

— Подъезд.

— Москва или Санкт-Петербург?

— Москва, потому что это мой родной город. Здесь выбор очевиден.

— Назови трек, чтобы настроиться перед матчем?

— Eminem — Not Afraid.

— Как откосить от интервью в микст-зоне?

— Просто мимо пройти. Я показываю журналистам, что пока не готов общаться.

— В этот момент тебе комфортно?

— Если есть настроение — могу поговорить, что-то рассказать. А если нет — не буду отвечать на вопросы.

— Твое самое сильное качество?

— Как футболиста — дриблинг, как человека — честность.

— А слабое?

— Футбольное — отбор, человеческое — скромность.

— Писарский или Сычевой?

— Писарский.

— Вы его в «Крыльях» троллили?

— Нет. Зачем? Поменял фамилию и поменял. А в команде его называют Сыч, так привычнее.

— Любимый комментатор?

— Нагучев. Он меня всегда хвалит.

— Неужели ты пересматриваешь потом свои матчи?

— Конечно. Так что передавайте Нагучеву привет.

— Однажды в интервью ты рассказал, что в детстве с друзьями украл в подъезде батареи, которые вы сдали на металлолом. Что посоветуешь молодым футболистам? Как не встать на кривую дорожку и не упустить свою мечту?

— Да мне самому 20... Отвечу так: ничего не бойтесь, гните свою линию, будьте трудолюбивыми и слушайте тренеров.