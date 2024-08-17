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Александр Львов: «Если бы решение зависело от меня, тренером «Спартака» был бы Аленичев, Юран или Карпин»

Обозревателю «СЭ» Александру Львову 17 августа исполняется 80 лет
Александр Кружков
Обозреватель
Александр Львов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — знаменитый спортивный журналист, бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России, наш обозреватель Александр Львов, которому 17 августа исполняется 80 лет.

1 — Львович, вам 80?! Не верю!

— Да и мне не верится. Я вообще стараюсь не думать о возрасте. А то будет не самое лучшее настроение. Особенно если потом полезешь узнавать среднюю продолжительность жизни в России, еще какие-нибудь медицинские подробности...

На вопрос: «Как здоровье?» — теперь отвечаю: «И на этом спасибо». А в остальном не заморачиваюсь. Ну 80 и 80. Вон, Байден на два года старше — ничего, держится. Страной руководит. Правда, постоянно путает имена и спотыкается. У меня таких проблем нет. Уже хорошо. Спасибо «СЭ», что помогает не сойти с ума.

2 — Да на фоне старика Байдена вы невероятный бодряк.

— Все относительно. Когда-то Олег Иваныч (Романцев. — Прим. «СЭ») говорил: «В «Спартаке» живут одним днем». С недавних пор это и моя философия. Каждому прожитому дню радуюсь как последнему.

В 2022-м мы похоронили Витю Самохина и Жору Ярцева, два месяца назад — Юру Василькова. Стоишь у гроба и ужасаешься: «Елки-палки, какие глыбы уходят! Почему?!» Некоторые любят на судьбу сетовать, жалуются, что все плохо, мрачно, рисуют жизнь черной краской... Я бы посоветовал им зайти на ближайшее кладбище, прогуляться вдоль могил. Сразу выглянет солнышко.

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3 — Каких подарков ждете на юбилей?

— Ой, я и в молодости на них внимания не обращал, сейчас — тем более. С возрастом начинаешь ценить не подарки, а общение. Хочется, чтобы окружали люди, с которыми можешь быть откровенен. Не одергивая себя: «Стоп! А если это произнесу — как он отреагирует? А вдруг кому-то расскажет?» Когда попадаешь в компанию, где остаешься самим собой, получаешь подзарядку, которую никакие витамины не заменят.

Вот заехали с Романцевым поздравить с 75-летием Демури Киртадзе — прекрасного врача и чудесного человека, он многим футболистам помогал. Открываем дверь — а у него в гостях Анзор Кавазашвили! Здорово посидели. Грузинское вино, море воспоминаний... Из кабинета вышли помолодевшими.

4 — Пенсия у вас какая?

— 25 тысяч с копейками. Государство считает, что этого достаточно. Хотя с 17 лет работаю, плачу налоги... Даже не представляю, как люди на такие деньги выживают. Я-то, слава богу, при деле, голова соображает. Пусть и не так быстро, как раньше.

В жизни были разные периоды, но в долг никогда не просил. И сам не даю. Ни родственникам, ни друзьям. Помню мудрую поговорку: «Не давай взаймы — тогда и врагов не будет».

Александр Львов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

5 — В каждом человеке есть искорка безумия. Вы свою не загасили?

— В 80 лет все желания — вокруг здоровья. Посидеть, поговорить. Выпить, вкусно поесть. Оттолкнувшись от встречи, еще что-то сделать!

Вот женщины меня уже мало волнуют. Все не то. А прежде с этого начиналось! Один известный футболист, ставший классным тренером, имел ключи от моей квартиры в Орехово. И простыню, которую держал в холодильнике. Чтобы свежее была. Уезжал — оставлял мне бутылку шампанского.

Весь смысл жизни упирался в то, чтобы рядом теплая баба лежала. В здании «Московской правды», где проработал лет пятнадцать, семь этажей. Сорок изданий! Шесть крупных, остальные — многотиражки. Два буфета, плюс столовая. Уйти «пустым» невозможно.

6 — Безумные поступки ради дам совершали?

— Есть история. В еженедельнике «Спортивная Москва» писали обо всем на свете. Однажды кинули меня в Горький. На зимнюю Спартакиаду народов России.

В первый день посидел на открытом катке, промерз дико. К вечеру пошел в пресс-центр отогреваться. А там куча протоколов. Беру один. Прыжки с трамплина. Ищу глазами Москву. Восьмое место. Обличать! Второй протокол. Лыжи. Москва — третье место. Поднимать! Ну и так далее. Все, думаю, на соревнования можно не ходить. Я уже тертый был.

Смотрю — бар рядом, в полумраке девка с подносом шастает. Вроде симпатичная, прическа, бархатное платье. Я к ней. То, се, на второй день в гости пригласила. Жила она где-то на окраине, пока по сугробам добрели, я проклял все.

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7 — Увенчалось?

— Сначала в отказ: «Саша, я так сразу не могу...» Ладно, допиваем вино, сворачиваюсь калачиком в уголке и засыпаю. Утром открываю глаза — бах, на мне сидит! А через секунду с нее парик сползает!

Я чуть сознания не лишился, когда увидел, что «шапка» соскочила, а под ней коротенькие седые волосы. Может, только откинулась? Там и стриганули? На следующий день снова пришла на работу в бархатном платье. Была неотразима. Но я-то уже знал ее тайну.

8 — Евгений Ловчев рассказывал мне: «Есть у Геннадия Хазанова монолог — «Концерт на заводе». Как решили подзаработать четыре выпускника консерватории. Когда на душе на тяжело, включаю этот монолог — и сразу начинаю хохотать вместе с залом». Что смотрите вы, когда становится грустно?

— Старое советское кино. «Запасной игрок» с юным Вициным, «Веселые ребята» с Утесовым, «Волга-Волга» с Ильинским... Картины на все времена! Еще обожаю Чарли Чаплина, фильмы с его участием знаю наизусть. Что не мешает в сотый раз получать удовольствие от просмотра. Как и от монологов Аркадия Райкина.

5&nbsp;июня 1999 года. Париж. Франция&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:3. Россияне перед матчем с&nbsp;чемпионами мира. «Для французов я был «мистер никто». Играл в «Зените», средней команде». Легендарная победа сборной России над действующими чемпионами мира

9 — Лучший футбольный матч, который видели своими глазами?

— 1999-й, «Стад де Франс». Потрясающая игра и великая победа сборной России, добытая вопреки всему!

У нас были огромные проблемы с составом. Аленичев, Юран и Ширко по разным причинам в заявку не попали, а Мостового из-за травмы пришлось менять уже в первом тайме. В обороне вышел Варламов, в атаке — Панов... Когда французы повели 2:1, я сказал менеджеру сборной Назару Петросяну, который сидел рядом: «Сейчас нам пятерку положат!»

И вдруг игра перевернулась! 3:2! Дубль Панова, победный гол Карпина на 87-й после изумительного паса Цымбаларя. У Валеры на этот матч был запредельный настрой. Французы вывели его из себя еще в тоннеле перед выходом на поле. Презрительно поглядывали на наших ребят, посмеивались. Карпин не выдержал, процедил: «Ну держитесь, петрушки!»

Когда вколотил победный, вся наша скамейка подскочила. Лишь Романцев оставался спокоен. Даже не дернулся. Потом объяснил: «А я знал, что мы выиграем».

Футболисты сборной России после победы над Францией в 1999-м году.
Фото Сергей Киврин

10 — Ваш любимый футболист?

— Лев Яшин. Я же в детстве за московское «Динамо» болел, сам играл в воротах. Но без особого успеха. Со временем понял, что класс Б — мой потолок. Я и футболистом себя назвать не могу. Так, чернорабочий, которому футбол позволял зарабатывать на хлеб.

Для меня в те годы образцом для подражания был Кавазашвили. Мы по комплекции похожи. Он тоже небольшого росточка, невероятно прыгучий. Блистательный голкипер!

Ну а высоченный Яшин вообще казался небожителем. При этом, в отличие от Анзора, любившего сыграть эффектно, все делал по-простому. Никаких лишних движений. Скромный, спокойный, надежный. Стена!

Помню, как с Дасаевым заехали в гости к Яшину, когда его только-только выписали из больницы. Ногу уже ампутировали, передвигался на костылях. Думал, увижу хмурого, обиженного на судьбу человека. Но Лев Иваныч встретил очень приветливо, улыбался. С необычайным воодушевлением рассказывал, что финны собираются подарить ему автомобиль с ручным управлением: «Говорят, ничего сложного, быстро привыкну...»

Жил надеждой, маленькими радостями. А мне было страшно. Великий вратарь угасал на глазах. Я смотрел на Яшина и прямо чувствовал, как из него уходит жизнь. А он отчаянно за нее цепляется... Нет, врать не буду, тогда по молодости этого не осознавал. Сейчас понимаю.

Лев Яшин.
Фото Дмитрий Донской, архив «СЭ»

11 — Если бы решение зависело от вас, кто бы сегодня тренировал «Спартак»?

— Мне кажется, в этом клубе должен работать человек, который там играл и не понаслышке знает, что такое «Спартак». Например, Аленичев. Я по-прежнему в него верю.

Он, как и Романцев, начинал с низов, прошел все тренерские ступеньки — от второй лиги до высшей. Да, в «Спартаке» не получилось. К сожалению, не оказалось рядом такого руководителя, как Старостин. Тот в трудную минуту Олега Иваныча поддержал. Аленичеву же не дали время выстроить команду. А ведь собирал чемпионский состав именно Дима.

Еще мне симпатичен Юран. Как по тренерским, так и по человеческим качествам. Кремень! С хорошим футбольным вкусом, умеет раскрывать игроков, всегда выжимает из них максимум. Серега в разных клубах поработал — везде давал результат.

Третий вариант — Карпин. В нем мощная энергетика. Вот из этих кандидатур я бы и выбирал. Да многие считают, что «Спартак» надо доверить кому-то из своих. Хотя Романцеву нравится, как выглядит пока команда при Станковиче. Сказал, что было приятно пообщаться с сербом перед недавней игрой с «Крыльями».

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Даниил Зорин. «Спартак» вторым составом убрал «Крылья». Лучшие — Мартинс и Зорин!

12 — Ваш любимый афоризм?

— «Не верь, не бойся, не проси». Нельзя сказать, что с таким девизом прямо по жизни иду. Для этого нужно быть очень сильным, мужественным и самодостаточным человеком. А у меня есть маленькие слабости. Ну да все мы не без греха...

13 — Сергей Галицкий как-то сказал, что лишь одна книжка вызвала у него желание перечитать ее — биография Стива Джобса. Что перечитываете вы?

— Раньше, отправляясь в командировку, всегда брал с собой томик Довлатова. Открывал с любого места и наслаждался. Аксенов — тоже потрясающий литератор, его романы абсолютно вне времени. Ну и с удовольствием перечитываю Арканова, с которым дружил много-много лет. Удивительнейший человек и замечательный писатель. Умный, тонкий, ироничный.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— У меня до сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос. Все зависит от ситуации и разных факторов. Вспоминается блистательный французский фильм «Супружеская жизнь». Первая серия показана глазами жены — и ты понимаешь, какой муж негодяй. Вторую смотришь его глазами, и тогда жена превращается в мегеру. Кто же виноват в разводе? Оба!

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Зависть. Вранье. Непрофессионализм.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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