«У нас с Дзюбой было столько дуэлей! С ним надо играть хитрее». Галицкий, цели «Рубина»: интервью Мартыновича

«СЭ» поговорил с легендой РПЛ.

После 12 лет в «Краснодаре», с которым Александр Мартынович застал времена в ФНЛ, защитник сверкнул в Екатеринбурге, а в прошлом сезоне вытаскивал «Рубин» из Первой лиги. В интервью «СЭ» Мартынович рассказал, каково в 35 лет вернуться в РПЛ, озвучил цели казанцев на сезон и объяснил, как будет противостоять Артему Дзюбе в Черкизово.

«Даже игроки «Рубина» не знают, как мы будем играть»

— После товарищеского матча с «Крыльями Советов» Рашид Рахимов сказал, что «Рубину» не хватает свежести. А как вы оцените состояние команды?

— Нашу готовность мы поймем уже после первой игры. Все матчи на сборах проводили под нагрузками, полноценного недельного цикла не было. Тренерский штаб составил план работы, который мы должны были выполнить. Времени в летнюю паузу как всегда очень мало — нужно все уместить, поэтому игр «на свежести» не было. Ждем первый матч! На сборах мы выполнили приличный объем работы — это внушает надежду, что физически «Рубин» будет выглядеть хорошо.

— Это первые сборы с Рахимовым — в чем отличие от того, что было раньше?

— При Уткульбаеве мы готовились зимой, во время большой паузы. Была возможность втянуться. Нынешние сборы похожи на те, которые устраивал Слуцкий: много футбола, квадратов, интересные тренировки. Плюс мы сразу начали заниматься с максимальными нагрузками. В отпуск дали задания, чтобы мы подготовились — дома выполняли по пять тренировок в обязательном порядке. Потом тренерский штаб посмотрел, кто и как проделал эту работу.

— При этом «Рубин» проводит закрытые сборы — только один матч был доступен для зрителей. Как изменилась игра, и в чем отличительные черты нынешнего «Рубина»?

— В разных матчах мы пробовали разные схемы и игровые сочетания. Посмотрим, какую расстановку в итоге предпочтет главный тренер. Допускаю, что он определит это непосредственно перед первой игрой. На тренировках мы делали акцент на несколько схем — и сейчас даже не знаем, как будем играть. Карты не раскрыты.

Рашид Маматкулович наверняка будет отталкиваться и от доступного подбора футболистов. Недавно приехал Иву, который сразу же вышел на поле. Я так понимаю, новички еще к нам подъедут. Поэтому состав и схема будут зависеть от качества и готовности игроков.

— В центре обороны у тебя новый партнер — Вуячич. Насколько быстро удалось найти общий язык? И какие впечатления от игры с ним?

— Это качественный защитник, который провел много матчей за сборную Черногории и в еврокубках. Уровень у него хороший. Для центральных защитников очень важна сыгранность и коммуникация — за две-три недели нереально все наладить. Нам надо почувствовать друг друга, понять, как тот или иной футболист сыграет в конкретной ситуации. Нужно время, но, надеюсь, мы быстро справимся.

Вообще, все наши новички меня приятно удивили. Они помогут «Рубину».

— Видимо, слева в обороне сезон начнет молодой Рожков, так как Рыбус пока травмирован.

— Возможно, Рыбус успеет вернуться в состав. Не все так однозначно. Он работает по индивидуальной программе, в ближайшее время может присоединится к общей группе.

А что касается Рожкова, то это молодой и перспективный игрок. Прошел все юношеские команды «Рубина». На него возлагают надежды, это будущее клуба. Если у него будет возможность [выйти на поле], нужно пользоваться шансом. Понятно, что будет волнение, переживания. Мы ему поможем и подскажем.

Но повторюсь: сыграть может и Рыбус, который усердно готовится к сезону.

— В чем секрет Рахимова? При нем у «Рубина» ни одного поражения в официальных матчах — даже на сборах основной состав никому не уступил.

— Пока рано анализировать наши результаты. При всем уважении к соперникам, уровень сопротивления был недостаточным для того, чтобы ставить оценки. Да, мы сыграли с «Крыльями Советов», но в основном оппоненты были либо нашего уровня, либо чуть ниже.

Говорить, что мы всех победили, не совсем правильно. Хотя победы придают определенную уверенность в себе. И это немаловажная заслуга Рахимова, который нас немного подбодрил, воодушевил. Но только по результатам в сезоне будет понятен наш уровень.

«Хочется финишировать как минимум в середине таблицы»

— У «Рубина» сложный календарь на старте: сначала выезд к «Локо», затем — в Ростов на Кубок, потом «Оренбург» и «Спартак» в Казани. И снова «Локо».

— Да, календарь насыщенный и соперники непростые. «Локомотив», «Спартак», «Ростов» — эти команды в прошлом сезоне (особенно весной) выглядели прилично. Очень серьезный старт — надо с настороженностью подойти к матчам, чтобы набрать необходимое количество очков.

— Но есть кайф в том, что вы теперь снова играете не с середняками из ФНЛ на пустых стадионах, а с топами РПЛ?

— Премьер-лига — это всегда кайф! Действительно, везде классные стадионы — летом будет много болельщиков. Эта атмосфера, качество полей, уровень интереса — все иначе, не как в Первой лиге. Ты и сам по-другому себя чувствуешь, когда играешь в РПЛ. Это не может не радовать.

В Первой лиге нет такого антуража, такой концентрации. Это непростой чемпионат с неприятными выездами, где твой класс нивелируется качеством полей. Да и настрой у соперников на нас был высочайший.

— На что нынешний «Рубин» может претендовать в РПЛ?

— Очень хочется, чтобы после возвращения нам удалось уверенно закрепиться в премьер-лиге. И финишировать как минимум в середине таблицы.

У нас неплохая команда, но нам есть, в чем прибавить. Не надо питать иллюзий, что мы после выхода из Первой лиги сразу же заскочим на высокое место в РПЛ. Но хочется быть максимально конкурентноспособными. Уверен, попьем кровь всем, в том числе и лидерам чемпионата. «Рубин» ни для кого не станет простым соперником.

— Задачу финишировать в середине таблицы озвучило руководство?

— Я рассказал о своем видении, а задачи от руководства пока не звучали. Как не было и встречи с руководителями — она должна состоятся на днях. Возможно, нам сообщат, что цель намного серьезнее. Может, завтра из Саудовской Аравии купят Криштиану и скажут: «Мы боремся за чемпионство». Увидим!

— 20 лет назад «Рубин» впервые вышел в РПЛ и в дебютном сезоне занял третье место. В сегодняшних реалиях такое возможно?

— Конечно, все возможно! В футболе есть уровень мастерства, а есть степень везения. Можно вкатиться в сезон, выиграть два-три матча и поймать уверенность, драйв. И на этой волне продолжить набирать очки, потому что тебя уже не остановить.

Например, кто в прошлом году мог ожидать, что «Оренбург» навяжет всем борьбу? Или «Ахмат»? В последние годы чемпионат России уравнялся. Если не брать одну команду, которая может себе позволить чуть больше, чем другие, то у всех остальных уровень нивелировался — теперь каждый в состоянии обыграть каждого.

«Тренеры сделают акцент на Дзюбе, но вряд ли я узнаю что-то новое»

— Через месяц тебе исполнится 36 — ты войдешь в топ самых возрастных игроков сезона. Каково вернуться в премьер-лигу в таком возрасте?

— Физически я чувствую себя хорошо и стараюсь поддерживать форму. Не позволяю себе поблажек ни в питании, ни в режиме. Наверное, 36 — это просто цифра.

Я всегда старался себя держать в рамках, в чем-то себе отказывать. Может быть, поэтому по-прежнему играю на таком уровне.

Если пойму, что мне совсем тяжело, то, наверное, закончу. Но пока по тренировкам и тестам я все выдерживаю. Например, у нас есть специальная система и датчики для отслеживания показателей, в том числе физических. И я в лидирующей группе — в 36 лет!

— Навас закончил карьеру в 39 и многие годы был в «Рубине» образцом для подражания для молодых партнеров. Ты готов повторить этот путь?

— Хотелось бы, конечно. Навас выделялся и по игровым качествам, и по личным. Мы не знакомы, но в «Рубине» мне много о нем рассказывали. Мой хороший друг — Сергей Кисляк — играл с Навасом и всегда хорошо о нем отзывался.

Да, это тот пример, которому стоит подрожать! Кого ни спроси, Наваса все уважают.

— В первом же матче после возвращения в РПЛ тебя ждет противостояние с Артемом Дзюбой. Как готовишься?

— Да у нас с Дзюбой было столько игр и дуэлей! Мы прекрасно друг друга знаем. Понятно, что на теории перед игрой тренеры сделают на нем определенный акцент, но вряд ли я узнаю что-то новое. Я в курсе его сильных качеств. Это классный футболист, который много лет доказывает свой уровень.

— Почему защитникам до сих пор так тяжело действовать против Дзюбы?

— Потому что он физически крепкий футболист. Наверное, в нашем чемпионате не найдется тех, кто потолкаются с Артемом и выиграют все единоборства. С ним надо быть хитрее.

Но в «Локомотиве» и помимо Дзюбы есть игроки, которые могут быть не менее опасны. Там приличная группа, особенно в атаке.

«Галицкий сказал: «Как наиграешься, мы тебя ждем»

— 1 октября «Рубин» сыграет с «Краснодаром». Для тебя это будет особенный матч?

— Да, я впервые сыграю против этого клуба. Когда был в аренде в «Урале» в сезоне-2015/16, то в контракте специально прописывалось, что я не могу выйти на поле в матче с «быками». А в прошлом сезоне мы играли против «Краснодара-2» — на малой арене.

Для меня это родной город и команда, я провел там 12 лет и всегда рад вернуться. Думаю, и ребята, и болельщики, и руководство будут счастливы меня видеть. Мы со всеми на связи, а с некоторыми общаемся постоянно.

— Ты говорил, что в «Краснодаре» тебя ждут, когда ты закончишь карьеру.

— Да, такой разговор был. Когда уходил, то понимал, что у меня еще есть силы и я хочу еще поиграть. А Сергей Николаевич [Галицкий] мне сказал: «Как наиграешься, мы тебя ждем». После карьеры планирую остаться в Краснодаре, жить там. А дальше будет видно, пригожусь клубу или нет. Но у меня столько опыта, что помочь в чем-то наверняка удастся!

— Как тебе встреча с болельщиками «Рубина» на стадионе перед сезоном?

— Очень здорово! Неформальное общение, были интересные вопросы. Некоторые ребята подходили и спрашивали: «А как нам стать футболистами?» И их мамы спрашивали советы для детей. Всегда приятно встретится с болельщиками.

Такие мероприятия поднимают интерес к футболу. Хотелось бы, чтобы в таком шикарном городе стадион заполнялся. Это всегда придает импульс игрокам.

— На матче за Суперкубок было почти 42 тысячи зрителей...

— Да, я был на игре. Понятно, что приехало много гостевых болельщиков. Но были и местные. Думаю, тысяч 20 — точно из Казани! Опять же, здорово, когда стадион так заполняется. Он по-другому ощущается и звучит. Надеюсь, что зрителей будет много и на наших матчах. Нам хочется играть при такой же поддержке.

«Интрига в РПЛ жива: «Спартак» хочет навязать конкуренцию, ЦСКА не останется в стороне»

— Следил ли ты за переходами в РПЛ? Были трансферы, которые удивили?

— Традиционно у нас самые громкие трансферы совершают «Зенит» и «Спартак». Эти команды можно выделить и сейчас. По остальным пока нет точного понимания — думаю, все будут вкатываться в сезон и смотреть, какие позиции требуют усиления. Трансферное окно-то открыто до сентября.

Отпечаток накладывает и то, что теперь не так легко привезти кого-то в Россию. Но, думаю, мы еще увидим хорошие сделки от «Краснодара», ЦСКА и «Динамо».

— Сезон только начинается, а все уже гадают, в каком туре «Зенит» станет чемпионом.

— Интрига жива! Понятно, что «Зенит» — серьезный клуб с большими возможностями. Но не Боги горшки обжигают. При определенных раскладах и питерцы могут оступиться. Вспомните матч за Суперкубок... Понятно, что на старте сезона команда может быть не в оптимальной форме, но в целом я не увидел какого-то преимущества ["Зенита"]. Мы видим, что «Спартак» хочет навязать им конкуренцию. Да и ЦСКА не останется в стороне.

— А что ждать от «Рубина»?

— Мы много работали над быстрым отбором после потерь мяча — хочется играть агрессивно, быть заряженными на борьбу и результат. Если выложимся в каждом матче и покажем то, что отрабатывали на тренировках, результат придет!