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Сегодня, 12:00

Селихов — один из ярчайших вратарей «Спартака», которого ценили фанаты. Почему он ушел?

«Спартак» расторг контракт с вратарем Селиховым
Максим Никитин
Корреспондент
Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов
Александр Селихов ушел из «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Максим Никитин провожает талантливого голкипера.

Александр Селихов — один из любимых вратарей спартаковской публики. Гениальный матч с «Севильей», еще более гениальный — с «Лестером» и совсем уж голливудский подвиг в Варшаве. Тогда Александр затащил пенальти от злющего Пекхарта и подарил «Спартаку» еврокубковую весну, которой не случилось. И все-таки победа в мощнейшей группе с «Лестером» и «Наполи» — полный восторг. Она стала ценнее еще и потому, что в чемпионате все валилось. Руй Витория создал странный дуализм: отличный «Спартак» в Европе и депрессивный в РПЛ. И Селихов в этой конструкции стал центральной фигурой.

В этом весь он. Человек, который мог создать праздник, а потом травмироваться и неделями наблюдать за игрой с грустным взглядом. Александр — вещественное проявление экзистенциального кризиса, который так свойственен русской душе. Яркий, талантливый — кажется, горы свернет, только потерпи.

Но рядом — травмы и сложная ментальность, которая оставляла героическую недосказанность. В памяти сразу всплывает его реакция на уход Глушакова в соцсетях.

Вратарь Александр Селихов покинул &laquo;Спартак&raquo;. Селихов покидает «Спартак» после восьми лет в клубе. Дальше — «Ростов» или арабские страны?

Кстати, появился Селихов в «Спартаке» на излете сезона-2016/17. Он не сыграл никакой роли в золоте красно-белых (разве что формальную), но чуть не помешал набрать команде важные очки в первом круге. Именно Александр тащил все в гостевом для себя матче за «Амкар» и до последних минут спасал пермякам ничью. И если бы не гениальный выстрел Глушакова, у «Спартака» в тот вечер бы ничего не вышло. Тем не менее всем стало понятно, что Селихов — мощнейший талант.

Бывший тренер молодежки «Амкара» Константин Парамонов даже сейчас сравнивает его с Акинфеевым: «Они немного разные. Игорь на опыте хорошо выбирает позиции, а у Саши вратарские данные были лучше». Правда, надо сказать, что эти качества так и остались недоиспользованными, поскольку за восемь лет в «Спартаке» на счету Селихова лишь 102 матча. Статистика — как у Даниила Денисова, который на восемь лет младше. Нетрудно посчитать, что в среднем за год Александр проводил 12-13 встреч. Результат, сами понимаете, слабый. Играл Селихов эпизодами.

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Помните, как Анри вернулся на несколько недель из МЛС в «Арсенал»? Вышел на замену и забил через комбинацию с Аршавиным и Сонгом. Комментатор Владимир Стогниенко тогда воскликнул: «Вот он, герой!» Разница с Селиховым улавливается быстро: Анри для Лондона — реальный герой, а Александр для «Спартака» — эпизодический. Был же Жано Ананидзе. С травмами, бесконечными авансами и той же эпизодичностью. Лоскутами гениальности и серыми кусками забвения.

Это даже приятно, поскольку создает идеальную ауру: болельщики, как и все люди, запоминают яркое. За этим, собственно, на футбол и приходят. Генерировать эмоции у Селихова получалось идеально, играть постоянно — не очень. Герой мгновений, но не жизни. Горячий роман, который повторяется. И снова потухает.

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Есть ощущение, что и Александру такое амплуа приелось. Он устал от аттракциона. В конце концов, от повторяющихся аттракционов устают все. И самое важное: Селихов — не второй голкипер. Как Йенс Леманн, который скрежетал зубами под ненавистным Оливером Каном в сборной Германии. Он — первый, но конкурировать с Максименко в РПЛ сейчас никто не сможет.

Поэтому и ушел. Кто-то может носить костюм любовника вечно, но Селихов первый. И точка. Он идет за перезагрузкой, в «Спартаке» оставив след.

Так мог бы начаться стих, но это просто две строчки, из которых могла выйти красивая конструкция. Но не сложилось. Как и карьера Селихова в «Спартаке», которая обещала-обещала горы. И закончилась. Очень спорно, но почему-то логично.

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Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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