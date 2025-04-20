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Сегодня, 10:30

«Как можно за тайм получать по два мяча от Махачкалы и «Акрона»?! «Спартаку» подарили победу»

Шикунов прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Футболисты Владимир Москвичев, Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и Срджан Бабич борются за мяч в матче «Акрон» — «Спартак» (2:3).
Владимир Москвичев, Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и Срджан Бабич борются за мяч в матче «Акрон» — «Спартак» (2:3).
Фото ФК «Акрон»
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов — о волевой победе красно-белых над «Акроном» (3:2).
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

— С этим «Спартаком» не соскучишься?

— Да уж... На самом деле, двоякое впечатление от игры красно-белых. Ужасно, что они опять пропустили два мяча еще до перерыва. Причем речь же идет о командах, которые на бумаге явно их слабее. От Махачкалы два получили, здесь... В первом тайме! Хорошо, что тут москвичи выкарабкались.

— Наиграли в итоге на победу?

— Да как сказать... Выкарабкались ведь не они. «Акрон» подарил «Спартаку» победу.

— Подарил?

— Ну а как? Давайте разберем забитые голы. Первый мяч. Куда хозяева полетели при счете 2:0? Зачем так оголили тылы? Получилась атака «два в два». Где опорники были, где защитники гуляли? Грубейшая ошибка! Второй гол — Джурасович «удружил», головой в свои ворота.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс и&nbsp;Эсекьель Барко и&nbsp;полузащитник &laquo;Акрона&raquo; Ифет Джаковац.«Спартак», как ты это делаешь?! Огненный камбэк после топ-тайма Дзюбы, Барко — король триллеров

— А третий?

— Это вообще цирк! В компенсированное время на своем ауте получать пенальти. Как такое возможно? Комедия... Мне жалко тренера хозяев, Заура Тедеева. Он на это с бровки смотрел и, наверное, думал: ну ненормальные какие-то... Что это такое? Непонятные ошибки «Акрона». Непонятные...

— Но ведь этими подарками нужно было еще и воспользоваться.

— Здесь к «Спартаку» вопросов нет. Реализовали то, что им дали. Но по своей игре красно-белые, на мой взгляд, не заслужили эту победу.

— А что же все-таки происходит с командой Станковича после перерыва весной? «Рубин», Махачкала, «Акрон»...

— Если бы я знал. У меня объяснения нет. Но очевидно, что сзади серьезные проблемы. Большие. Команда борется за золото и пропускает по два от Махачкалы, «Акрона». «Рубин» я все же выношу за скобки. У казанцев сильные нападающие, они дома играли. А вот голы от Махачкалы и «Акрона» для меня необъяснимы. Чудеса...

Футболисты Наиль Умяров и Артем Дзюба в матче «Акрон» — «Спартак» (2:3)
Наиль Умяров и Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»

— Но по первому голу хозяев сейчас у многих тоже возникают вопросы. Эпизод с участием Умярова и Дзюбы — это...

— На мой взгляд, это все-таки пенальти. Вот сейчас как раз показывают повтор момента. Умяров ударил Дзюбу по ноге. Это фол. Да, Наиль не хотел. Но Дзюба проталкивает мяч, а спартаковец снизу подбивает его ногу. Даже не ударил, а подбил, понимаете? Тут ничего не поделаешь — точка. Сейчас много таких вещей в футболе. Не было бы ВАР, такой пенальти не назначили бы.

— Думаете?

— Конечно. Раньше мы таких пенальти не знали. Сейчас, при новых технологиях, они появились. Как говорится, веяние времени.

— Как вам в целом игра Дзюбы?

— Дзюба впереди напрягал защитников «Спартака». Заработал пенальти, отдал голевую передачу. Никаких вопросов! Все его лидерские качества работали на команду.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба празднует гол.«Был лось, стал лев». Дзюба забил «Спартаку» в спорном эпизоде и торжествует из-за рекорда

— Чего не скажешь о Ливае Гарсии?

— Да я бы не хотел переходить на личности. В первом голе спартаковцев он, кстати, поучаствовал, сыграл в отборе. Но вообще гости были явно не в лучшем состоянии. Они же сами почти ничего не создали! Все — за счет ошибок «Акрона».

— Не слишком ли вы строги к красно-белым?

— Да, у москвичей классные исполнители, они наказывают за такие ляпы. Но я все еще под впечатлением от третьего гола. Когда мяч у тебя даже не в ногах, а в руках на 93-й минуте... Ты вбрасываешь аут и получаешь пенальти. Повторюсь: комедия! Жалко беднягу тренера. Вбросили аут... На 11-метровый. Елы-палы.

Футболисты Кристофер Мартинс, Эсекиэль Барко и Ифет Джаковац в матче «Акрон» — «Спартак» (2:3)
Кристофер Мартинс, Эсекиэль Барко и Ифет Джаковац.
Фото ФК «Акрон»

— О чем вы подумали, когда Барко, не забивший первый пенальти, пошел исполнять второй?

— А если я правильно понял тренера «Спартака», он кричал, чтобы бил Угальде. Указывал на Манфреда. Может, я и ошибаюсь, но по телекартинке показалось именно так.

Но что теперь поделать. Забил Барко — и слава богу. Если бы москвичи и третий кряду 11-метровый в РПЛ не реализовали (Медина, Барко и снова Барко), тоже было бы смешно.

— «Спартак» — в гонке?

— По игре возникают вопросы. Тяжеловато все дается красно-белым. Но в нашем чемпионате все настолько непредсказуемо. Пока отрыв небольшой. Думаю, все решится в дерби с ЦСКА. Вот и проверим спартаковцев на фоне армейцев. Ждать осталось совсем недолго.

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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