«Не уничтожайте Промеса! Спасибо ему за то, что он играет в России». Шикунов — о деле Квинси, Бердыеве, Пиняеве и Дзюбе

Бывший спортивный директор «Спартака», «Ростова» и «Крыльев Советов» Александр Шикунов дал интервью «СЭ».

В «Сочи» Бердыев может повторить успех «Ростова» — 2016

— Вы дружны с Курбаном Бердыевым. Принимали участие в его переговорах с «Сочи»?

— Да. Мы уже давно хотели вернуть Курбана Бекиича в Россию, в РПЛ. Общались еще с двумя клубами, но не получилось. А вот с «Сочи», слава богу, все сложилось. Бердыев вновь будет работать у нас в стране. Это, вне всякого сомнения, большой специалист. Всегда приятно, когда такие тренеры становятся частью российского футбола.

Чемпионат наш точно станет интереснее. Мы в этом уже убедились в свое время на примере «Рубина» и «Ростова». Два золота с Казанью, серебро с дончанами, Лига чемпионов... У Бердыева всегда интересные команды. При этом он умеет раскрывать и развивать игроков. Посмотрите, сколько лет радует российского болельщика Нобоа! А Азмун, Навас, Семак? Все они прошли через Бердыева. Да всех уже не перечесть!

— Все это так. Но в последний раз Бердыев давал результат в 2016 году, когда с «Ростовом» завоевал серебряные медали.

— Это понятно. Но потом уже не все зависело от Бердыева. В «Ростове» нарушилась ситуация, он уехал в «Рубин». В Казани не все гладко получилось. Бывает. В Казахстане возникли проблемы у президента клуба. Бекиич пришел, а «Кайрат» остался брошен. Ну что поделать... Зато когда в клубе все нормально, все четко выстроено, этот тренер умеет работать и давать результат. Здорово выстраивает игру команды!

— Бердыев — амбициозный специалист, но в этом сезоне «Сочи» уже вряд ли повторит прошлогодний успех — второе место?

— Кто знает... Российский чемпионат непредсказуемый. Все бывает в нашей лиге. Уверен, что за сборы и во второй части сезона Бердыев слепит в «Сочи» серьезную команду. Тем более там есть ребята, с которыми он уже работал, прекрасно знает их возможности. Маргасов, Нобоа, Джанаев.

— Но 11 очков от идущего на втором месте «Спартака» — все-таки многовато.

— Не спорю — много. Мы все понимаем. Но если Бердыев за весну слепит крепкую команду, то в следующем сезоне «Сочи» могут штурмовать первую тройку.

— Думаете?

— Ну смотрите. Когда он принял «Ростов», мы шли на последнем месте. Весной еле-еле выкарабкались, играли стыковые матчи с «Тосно». А в следующем году были уже вторыми и пробились в Лигу чемпионов. Так что все реально. Осталось 13 туров. За это время он выстроит все что можно. Подготовит команду на сборах, за зиму еще кого-то приобретет.

— Бердыев до сих пор жалеет, что в 2016 году не возглавил «Спартак», когда его звал Леонид Федун?

— Он остался в «Ростове». Команда играла в квалификации Лиги чемпионов. В итоге прошли «Андерлехт» и «Аякс», оказались в одной группе с «Баварией». В Ростовской области живет пять миллионов человек. И оставить команду в такой момент с его стороны было просто некорректно. Он очень любит «Ростов», играл еще в СКА. Для него было тяжело бросить все на полпути. Не вывести команду на матч с «Андерлехтом», а затем и с «Аяксом»... Психологически непросто. Представляете, что у него творилось в голове?

— Но ведь его в то же самое время еще звали и в «Локомотив».

— Это уже нюансы. Мы это все знаем. Но Бекиич решил поработать в «Ростове». Помню, руководитель клуба Али Мусаевич Узденов просил: пожалуйста, останьтесь. Бердыев вывел команду в групповой турнир, там «Ростов» одержал победу над «Баварией», которая навсегда войдет в историю. Все ему благодарны за то, что он сделал. Кто знает, может быть, в «Спартаке» у него бы так не получилось. Хотя выбор у него тогда был тяжелейший. «Спартак», «Локо», да еще и сборная. Он вроде остался в самом скромном клубе. Однако слепил из него конфетку!

Артем Дзюба. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Если к Артемушке относиться по-человечески, он везде дает результат

— Президент «Сочи» Борис Ротенберг сказал, что клуб не заинтересован в услугах Артема Дзюбы. Почему? Ведь после ухода Кассьерры у южан нет забивного форварда.

— Этот вопрос лучше адресовать руководителям клуба. «Сочи» сейчас немного изменил вектор своего развития. Если сначала делалась ставка на опытный костяк, то теперь подтягивают уже молодых перспективных ребят. Дзюба, видимо, не вписывается в такую концепцию.

— Но где он тогда окажется?

— У нас с ним нормальные отношения. Но вот куда он попадет... Артемушка у нас не совсем ординарный человек и футболист. (Улыбается.) Честно говоря, не ожидал, что он сорвется и поедет в Турцию. Был уверен, что окажется в российском клубе. Но так получилось... Не думал, что он так быстро уедет оттуда. Что дальше? Не знаю. Его сватали в «Рубин», но сейчас там уже нет Слуцкого...

— Российские клубы не берут Дзюбу из-за его тяжелого характера? Вы же работали с ним в «Ростове», прочувствовали это на себе?

— Да я бы не сказал, что у него прямо-таки тяжелый характер. Нет. Он как тяжелый, так и легкий. Понятно, что если с ним кто-то зацепится — главный тренер или еще кто-то, — могут возникнуть проблемы. Просто к Артему нужен подход. Ведь когда ему не мешают, он везде дает результат. Я его забрал из «Спартака» в «Ростов» — мы выиграли Кубок. В Туле он тоже всем все доказал у Божовича — вернулся в сборную, здорово отыграл на чемпионате мира. Он эмоциональный, разговорчивый парень. С ним нужно по-человечески. Где-то быть на одной волне, в каких-то моментах даже уступить.

— Уступить?

— Ну, допустим, где-то он может как-то пошутить на грани — на это иногда стоит закрыть глаза. Потому что если это все воспринимать близко к сердцу и с этим бороться, то будет тяжело. Дзюба — большой, как с ним бороться? (Смеется.) Крупный, габаритный человек — и в футбольном плане, и в антропометрическом. Если Дзюба попадает в зону дискомфорта, это уже не помощник.

— Но, получается, тренерам надо под него подстраиваться?

— Нет. Я так не сказал. У тренера, конечно, должно быть свое «я». Но умный, гибкий специалист всегда сможет найти подход к Артему.

Сергей Пиняев. ФК «Локомотив»

Пиняев в «Спартаке» не играл бы постоянно

- Поговорим о трансферах команд РПЛ. «Локомотив» пока самый активный на рынке, подписал Пиняева, Глушенкова. Не слишком ли они молоды, чтобы вытащить команду из ямы?

— Глушенков — точно не молодой. Нормальный возраст. Тем более он уже работал с Галактионовым в молодежной сборной. Тренер его хорошо знает.

— А Пиняев?

— Это наша звездочка. Когда он станет полноценной звездой, пока до конца не ясно. Может быть, завтра, может, чуть позже. Но он уже в 17 лет появился в сборной, стал основным игроком «Крыльев». Если в прошлом году Сергей выходил на замену вместо Зиньковского или Ежова, то в первой части сезона уже порой делал разницу на поле. Очень неординарный футболист, быстрый. Сережа не боится идти в обводку — сейчас таких в России мало. Мгновенно принимает острые решения на поле. Так что «Локо» сработал вовремя. Ведь на Пиняева претендовали многие.

— В том числе и «Спартак»?

— Конечно.

— Почему тогда он выбрал «Локо», который пока борется за выживание?

— Так легла ситуация.

— Не пошел в «Спартак», так как там есть Зиньковский и вот-вот поправится Мозес?

— Это тоже учитывалось. На сегодняшний день у Пиняева постоянного места в составе в «Спартаке» действительно не было бы. А в его возрасте ему надо больше играть. В «Локомотиве» выше шансы чаще появляться на поле. Так сложилось. Чего уже теперь обсуждать?

— В будущем Пиняев может уехать в Европу? Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» не так давно заметил: «Давайте будем откровенны. Все-таки в Европе довольно много молодых футболистов уровня Сергея».

— Не сказал бы, что таких игроков в Европе много. Да, там больше талантливой молодежи, чем у нас, — с этим сложно спорить. Но, думаю, Сергей не затерялся бы в Европе. Он же ездил в «МЮ», от него без ума были все!

Когда Ральф Рангник только пришел в «Локомотив», его главной целью был именно Пиняев. Люди из системы «Ред Булла» здорово знают всю футбольную перспективную молодежь. Гоняются за талантами, скупают их, не жалеют денег. Так что Пиняев, как говорится, в тренде. Он мог оказаться в «Локомотиве» еще полтора года назад.

— Почему же не оказался?

— Всему свое время. Сергею надо было пройти определенной путь, оббиться в «Крыльях» при очень грамотном тренере Игоре Осинькине. В Самаре Пиняев возмужал рядом с ребятами, с которыми он рос. Ему было очень комфортно в «Крыльях» — все условия для его прогресса. Он безболезненно перешел из юношеского, молодежного футбола во взрослый. Но теперь надо двигаться дальше.

— Но, может быть, Сергею стоило доиграть сезон в «Крыльях»?

— Поступило конкретное предложение — его рассмотрели и приняли. Пиняева очень хотел тренер «Локомотива», Галактионов верит в него. Значит, нужно этот момент использовать.

— Но что будет с «Крыльями»? Команда каждое трансферное окно теряет ключевых футболистов. Не окажутся ли самарцы в зоне стыков?

— Никакой катастрофы не произойдет. Все будет нормально. Осинькин — серьезный тренер. Самарцы будут в середине таблицы. Мы же реально смотрим на вещи. Есть кому вылетать из РПЛ.

Квинси Промес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Понимаю Промеса. Зачем рисковать?

— Промес по личным обстоятельствам пропускает два сбора «Спартака». Это ставит крест на чемпионских амбициях красно-белых?

— Да, мне кажется, «Зенит» в любом случае станет чемпионом. Я еще до чемпионата говорил, что питерцев никто не достанет. Сейчас готов это повторить. Очень сложно опередить команду Семака. Почти нереально. Что касается Промеса... Ну вот такие у него сложились обстоятельства... Его не надо сейчас уничтожать, критиковать и так далее. Да, попал в сложную историю — мы это понимаем. Но ему нужно сказать спасибо за то, что он играет в России, остался тут, радует многочисленных болельщиков.

— То есть вы понимаете, почему он не полетел с командой в ОАЭ?

— Я же говорю, ну попал человек в такую ситуацию. Всех обстоятельств дела мы не знаем. Но если есть риск, о котором писали (экстрадиции. — Прим. «СЭ»), зачем испытывать судьбу? Это же нехорошо... Пусть он потренируется пока сам, а потом доиграет сезон в «Спартаке». Да, самому сложно себя готовить к возобновлению сезона, но все уже случилось. Не уничтожайте Промеса!

И потом — если бы не вся эта история, может быть, он и в России не играл бы. Мы же понимаем реалии. Промесу пришлось уехать из Нидерландов, так как там возникли определенные проблемы. Он думал, что все погасится быстрее. Не погасилось... Значит, ему надо дальше находиться у нас, играть за «Спартак».

— Ко второй части сезона он подойдет разобранным?

— Чудес не бывает. В одиночку форму не наберешь. Это, конечно, плохо. Но и он не может рисковать, ехать в ОАЭ, чтобы там с ним что-то случилось. Тем более в нынешней международной обстановке. Все, что связано с Россией, воспринимается в мире довольно остро.

— В завершение еще об одном не чужом для вас клубе — «Химках». Что там творится?

— Даже не хочу это обсуждать! Не пойму, что там происходит вот уже два года. Это не футбольная специфика, а что-то еще. Не поддается никакому анализу. Мне даже не интересно обсуждать всю эту грязь. Непонятные движения, трансферы. Только они соберут нормальную команду, как сразу все разрушают. Своими же руками развалили! Зачем? Мазохизм какой-то.

— Где продолжит карьеру Глушаков?

— Не знаю, где окажется мой земляк.

— Не в «Сочи»?

— Нет, в «Сочи» его не будет. Но даже не сомневаюсь, что он будет востребован в РПЛ. Квалифицированный для нашего чемпионата игрок. Когда у него глаза горят и физически в порядке, Денис приносит реальную пользу. В «Химках» он был настоящим лидером.