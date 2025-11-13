Видео
13 ноября, 17:15

«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину

Егор Сергеев
корреспондент
Владислав Радимов, Андрей Аршавин и Александр Соболев.
Фото Скриншот видео
Вспомнил много интересного.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев стал гостем официального клубного подкаста с участием экс-игроков сине-бело-голубых Андрея Аршавина и Владислава Радимова. В разговоре с ними форвард в том числе рассказал о жесте с отсылкой к политику Владимиру Жириновскому и своей адаптации в петербургской команде, а также об уходе из «Спартака».

«Уже полностью освоился»

Соболев признался, что за полтора года успел адаптироваться к новой жизни.

«Если смотреть глобально, я уже полностью освоился. Свой в команде, как полноценный игрок. В городе все обустроил, быт. Мне и моей семье Питер очень нравится, все классно», — отметил футболист.

По словам Александра, он повзрослел за время, проведенное в «Зените»: «Детских обид, чего-то такого уже нет».

«Меня заслуженно посадили»

Перед переходом в клуб Соболев выстраивал у себя в голове определенную картинку. Однако ожидания не совпали с реальностью.

«Думал, я сейчас приду и буду в каждой игре забивать. В принципе первые три встречи я играл в составе, а потом не забил, действовал на поле не очень, и меня заслуженно посадили. То, что было в голове, эта картинка, она не совпала. И чуть тяжелее стало. Я понимал, со временем все наладится и нужно работать. Сейчас уверенность есть, и ее не отнять. Но «Зенит» — такая команда, в которой, если ты в первом тайме не забиваешь, тебя могут на 45-й или 50-й минуте поменять», — объяснил Соболев.

Сергей Семак и&nbsp;Александр Соболев.Соболев забил «Спартаку» — и спас «Зенит» от поражения: гол праздновать не стал

О переходе из «Спартака»

Форвард раскрыл некоторые детали своего перехода из «Спартака» летом 2024 года. Как оказалось, он еще за полгода до трансфера объявил московскому клубу о желании уйти. При этом у него на руках было предложение нового контракта от красно-белых.

«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив! Я ждал этот переход очень долго. Да на самом деле я еще в ноябре говорил, за полгода: «Все, я ухожу!» «Спартак» предлагал мне новый контракт. Честно, он лежал в папке, а я говорил: «Я смотреть даже не буду!» Просто принял для себя решение, что я хочу в «Зенит». Поскольку здесь можно выиграть трофей», — рассказал Александр.

Александр Соболев и Доменико Тедеско.
Фото ФК «Спартак»

Конфликт с Тедеско

Соболев рассказал о конфликте, который у него произошел в «Спартаке» с бывшим главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

«Он мне очень нравился как специалист. Он и психолог, и упражнения у него были интересные. Он понимал, когда надавить на команду, когда нет, когда в перерыве разгромить все. По-моему, играли с «Локомотивом», я сидел [в раздевалке в перерыве], а у меня мусор под ногами, он мусорки эти пинал. А где-то проигрывали 0:2 — он заходил и спокойно говорил. Он чувствовал.

У нас с ним была ситуация, когда мы друг друга послали на три буквы. Играли с «Уралом», по-моему. У меня колено болело, мениск, заклинило уже, перед операцией. И он мне говорит: «В сборную не едешь». Я говорю: «Я не могу не поехать в сборную». Он говорит: «Тогда ты больше не играешь у меня. Зеро минут! Пока я главный тренер, ты не играешь». Я говорю: «Ну, тогда ты идешь...» Закрыл дверь и ушел. На следующий день мы с ним поговорили, в следующей игре с «Уралом» я два забил и в сборную поехал, и со сборной — на операцию», — вспомнил Соболев.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев.«Петушиный?» Соболев устроил треш-ток с отсылкой к Жириновскому после матча с ЦСКА — ему внезапно ответил Головин

Жест с отсылкой к Жириновскому

После завершения матча 3-го тура с ЦСКА (1:1) Соболев выложил в соцсетях фото, на котором показывает жест, напоминающий движение Жириновского в одном из видео, ставшее мемом. В ролике политик произнес: «Что мне нравится, так это петушиный крик... Вот запишите его, чтобы слышно было. Это напоминает деревню, сельский пейзаж».

«Петушиный?» — подписал снимок Александр. Такая цитата намекала на его забитый гол и вызвала бурную реакцию. В комментариях мнения разделились: кто-то увидел в этом самоиронию, другие же — прямую провокацию в адрес болельщиков ЦСКА. По словам самого футболиста, это ответная реакция:

«Я провоцирую, конечно. Но меня же оскорбляют всяко-разно, а я че? Я специально делаю, чтобы еще больше это делали».

Об отъезде в Европу

Александр также вспомнил, в какие европейские клубы мог перейти. По его словам, интерес к нему проявляли «Кристал Пэлас», «Лечче» и «Бешикташ».

«Есть ли желание уехать в Европу? Сейчас как будто уже без шансов, если честно говорить. Устроила бы меня Турция? Почему нет, можно попробовать. У меня, наверное, нормальный шанс был уехать после группового этапа Лиги Европы. Была ли возможность перейти в «Кристал Пэлас»? Да, была. Но это было еще до «Спартака», в Самаре. Почему не получилось? Потому что игр за сборную не было, а я уже молодым в то время не считался. Реально шанс был: пытались договориться, но не договорились. А я хотел туда... Еще были «Бешикташ» и «Лечче» из Италии», — рассказал Соболев.

54

  • ФОКСИ

    Могу представить список поПросят....там можно, практически, с любым.....

    14.11.2025

  • ФОКСИ

    А Швецов с Быстровым?....любовь к ним?....

    14.11.2025

  • DemolisherAjax

    "СЭ" престаньте пожалуйста называть Соболева нападающим :)

    14.11.2025

  • CSKA1966

    Как-то, ещё из КС, его хотел взять ЦСКА, но не взял. Слышал якобы причину, что, мол, агенту нужно было заплатить миллион, поэтому трансфер сорвался. Как оказалось на самом деле, ещё ранее выяснили, что характерец у этого футболёра такой себе, с говнецом, короче. Поэтому от него и отказались. Как показало время, чертовски правильно сделали, хотя и забивал оный чел армейцам и за Спартак, и за Зенит...

    14.11.2025

  • bandradio

    Ну хоть сам подтвердил, что он провокатор.

    14.11.2025

  • AlAr

    Не образец!

    14.11.2025

  • Телевизор посмотрел

    Тьфу! Пропастина какая, а не личность

    14.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Неужели этот персонаж ещё кому-то интересен !? :point_left:

    14.11.2025

  • Александр Орлов

    как сказал один классик- Обыкновенный предатель...

    14.11.2025

  • Диникин

    Нет это не пословица-это п@шь))) Хотя? Зенит 50 лет без побед- пословица явно круче. 100 лет Зениту в этом году справляешь?)))

    14.11.2025

  • Диникин

    Три Зенитовца про Спартак))) Ха-ха-ха. Крас ты даже считать не умеешь. Хотя вы все в зените такие, у одного сто лет Зениту в этом году, у другого 20 лет прошло с 17 года. Бездари и неучи!)))

    14.11.2025

  • Диникин

    Сам придумал- себе поверил- решил опубликовать. Схема блин))):rofl::rofl::rofl:

    14.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну это же пословица.))

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Настоящий сволочь (спартачи, извините, но вы такие) московского "Спартака" эрефии. 90-е то тянули на "багаже" СССР. Как распиндосивали богатство СССР, так и... а теперь: "ну, наконец, пришла расплата!". Видите ли, если кого прОклял честный человек иза нечестие (хоть "Воля Божия", хоть "карма") - ТАК тому и быть :) . Пока не покаетесь. Вот, мол,что :) .Извините за креплёное дешевое вино эрефии. Вылилось. Потому что гАдить бесконечно, за конечностью бытия здешнего - невозможно :)

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я тоже :)

    14.11.2025

  • 55555....

    С Дзюбкой в соцсетях соревнуются....

    14.11.2025

  • 55555....

    Тот еще рукоблуд...

    14.11.2025

  • ALEX1984

    Спасибо . Будем знать .

    13.11.2025

  • ALEX1984

    Так с тобой интервью и не делают . Или это самореклама ?

    13.11.2025

  • m_16

    Ну относительно Крыльев - всё-таки повышение. Ну и ради борщей в Тарасовке, ну не ради денег же ни разу, да? :)

    13.11.2025

  • m_16

    Ну может Богданыч искал дзюбозаменителя для вариативности. Кто из россиян в данном амплуа сейчас сильно лучше? Комличенко - вряд ли, Заболотный уже и так прыгнул выше головы, сейчас приземляется. Если только тот же Дзюба до сих пор лучше.

    13.11.2025

  • blue-white!

    Конечно счастлив, кто ему такую з/п ещё положит?!

    13.11.2025

  • m_16

    Ну не 20 лет, было же при Каррере. Хотя и не густо.

    13.11.2025

  • m_16

    Вася Березуцкий - весёлый парень. Сможет он Игнашевича разговорить?

    13.11.2025

  • 55555....

    Редкостный тупой ублюдок...А как пел,переходя в Спартак... Даже видео помню,как он на даче восхвалял Народную команду. А оно вон что,Турция в зрачках блестела...Видимо надеялся на голубой трамплин,перейдя в пидарас....ню))))

    13.11.2025

  • Gordon

    Какие нахрен еврокубки когда он переходил? :) Кстати, о трофеях. "Спартак" выиграл титул, как раз, в следующий сезон после того, как ушёл Дзюба. И не за трофеями он шёл, а за деньгами, "Спартак" давал 3 ляма, "Зенит" - 3.5. А уходить по-разному можно. Не в том дело, что ушёл, а в том, как это сделал.

    13.11.2025

  • Gordon

    У Радимова в тренерстве нихрена не получилось, вот и говорильней стал заниматься. А Аршавин всегда был не тупым и с юмором, почему бы и да? Но лучшие вью - это чересчур, по-моему. Разговорить игрока, с которым они играли дохрена, - так себе достижение )

    13.11.2025

  • Gordon

    На редкость отвратительный персонаж. А ведь и близко не предполагалось.

    13.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    вот статья про то спартак . а ты все про зенит . какие же все таки тушинские чмошные стали. за 20 лет без побед.

    13.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Дурачок совсем.. Хорошо, что ушёл !! Пусть там сидит, раз в СМ не хотел сидеть.. Всё подтвердилось, игрок не для больших задач, так, ротация.. Зато много выиграл на два столетия!! А уж на третье столетие вааащеее всё выиграет... на лавке !!

    13.11.2025

  • 100% Информация//

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    13.11.2025

  • Artorixus

    Да ведь и обижаться то на него нечего, не спартач же. Поманили бакланы посулами, вот и ушёл. Кто бы отказался перейти на другую работу за бОльшие деньги, при этом, не особо перетруждаясь? Сидит себе, трёт трюселя, полируя лавчонку и в ус не дует, а деньги капают в полном объёме. Красота! Действительно, счастливый человек.

    13.11.2025

  • Millwall82

    он же даже не ваш воспитанник. Понимаю там Великий По или Дзюбка с Бакаевым, то воспитанники мяса, шли за трофеями - получили трофеи, в Спартаке это сделать практически невозможно. А то Соболев, наемник. Никогда и не говорил что Спартак для него родной клуб. Ступень к Зениту скорее или к евроклубам.

    13.11.2025

  • Александр Кудинов

    Вот Соболев и прокололся. Оказывается основновным мотивом перехода в "Зенит" для него стала возможность получения чемпионского титула. А какую лично он сыграет роль в завоевании этого титула неважно.

    13.11.2025

  • НВ

    Чёрт

    13.11.2025

  • Диникин

    Да мне чего волноваться?))) Это тебе надо волноваться...хотя... Продолжай наслаждаться игрой самой дорогой покупки среди действующих россиян в РФПЛ , с одной из самых высоких зарплат)))

    13.11.2025

  • GeoMaS

    А в Спартак Соболев тоже за трофеями переходил или так, транзитом для перехода в Зенит?

    13.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    ну еще выиграет. не волнуйся.

    13.11.2025

  • Диникин

    Кубок России. Но в Зените и того не выиграл)))

    13.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    расскажи какие?)))

    13.11.2025

  • ОstWa11

    ну вот и встретились братья Уй: Нех-Нех, Пох-Пох и Нах-Нах

    13.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Интервью с говном. Нормальная рубоика для таких ведущих.

    13.11.2025

  • Niko McCowrey

    Предателей, "Сергеев", не любят нигде. Даже если предатель - Соболь. И уж тем более, если тот - "Сергеев".

    13.11.2025

  • ariston1954

    Редкостный дебил.

    13.11.2025

  • Lars Berger

    Редкостная сволочь.

    13.11.2025

  • Millwall82

    Вожмите вью у Тумиловича (живет в Питере), мегасмешной мужик, посмотрите любое его вью (видео), это настолько ржачно, что с хорошим настроением после вью будете. Просто обасцаться можно с его приключений))) понятно что 50 на 50 это байки, но просто дико смешные. Хотя это очень и очень средний вратарь был.

    13.11.2025

  • Millwall82

    Шава и Радим нашли свою нишу, возможно лучшие вью в российском футболе. С шутейками, байками. Даже Анюка разговорили (а это практически невозможно). Ну и подняли целые ютуб-каналы, вроде одного ставочника (что осуждаю). Шава невероятно крут в медийке, приносило бы это пользу Зениту, пока с этим бооольшие вопросы.

    13.11.2025

  • Диникин

    В Зените семечек поболее будет. В Спартаке он хоть какие-то трофеи брал))) Лох)))

    13.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну да . в Спартаке то он за тот же кулёк играл.)

    13.11.2025

  • Диникин

    Дельфин, Дельфином, а понимает, где можно заработать бабла абсолютно не напрягаясь.)))

    13.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    «Я смотреть даже не буду!» Просто принял для себя решение, что я хочу в «Зенит». Поскольку здесь можно выиграть трофей», — рассказал Александр. ...... Дельфин -Дельфином , а понимает , что в Спартаке можно только кулёк семечек выиграть.))

    13.11.2025

    Александр Соболев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
    ФК Спартак (Москва)
