«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину

Нападающий «Зенита» Александр Соболев стал гостем официального клубного подкаста с участием экс-игроков сине-бело-голубых Андрея Аршавина и Владислава Радимова. В разговоре с ними форвард в том числе рассказал о жесте с отсылкой к политику Владимиру Жириновскому и своей адаптации в петербургской команде, а также об уходе из «Спартака».
Соболев признался, что за полтора года успел адаптироваться к новой жизни.
«Если смотреть глобально, я уже полностью освоился. Свой в команде, как полноценный игрок. В городе все обустроил, быт. Мне и моей семье Питер очень нравится, все классно», — отметил футболист.
По словам Александра, он повзрослел за время, проведенное в «Зените»: «Детских обид, чего-то такого уже нет».
Перед переходом в клуб Соболев выстраивал у себя в голове определенную картинку. Однако ожидания не совпали с реальностью.
«Думал, я сейчас приду и буду в каждой игре забивать. В принципе первые три встречи я играл в составе, а потом не забил, действовал на поле не очень, и меня заслуженно посадили. То, что было в голове, эта картинка, она не совпала. И чуть тяжелее стало. Я понимал, со временем все наладится и нужно работать. Сейчас уверенность есть, и ее не отнять. Но «Зенит» — такая команда, в которой, если ты в первом тайме не забиваешь, тебя могут на 45-й или 50-й минуте поменять», — объяснил Соболев.
Форвард раскрыл некоторые детали своего перехода из «Спартака» летом 2024 года. Как оказалось, он еще за полгода до трансфера объявил московскому клубу о желании уйти. При этом у него на руках было предложение нового контракта от красно-белых.
«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив! Я ждал этот переход очень долго. Да на самом деле я еще в ноябре говорил, за полгода: «Все, я ухожу!» «Спартак» предлагал мне новый контракт. Честно, он лежал в папке, а я говорил: «Я смотреть даже не буду!» Просто принял для себя решение, что я хочу в «Зенит». Поскольку здесь можно выиграть трофей», — рассказал Александр.
Соболев рассказал о конфликте, который у него произошел в «Спартаке» с бывшим главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.
«Он мне очень нравился как специалист. Он и психолог, и упражнения у него были интересные. Он понимал, когда надавить на команду, когда нет, когда в перерыве разгромить все. По-моему, играли с «Локомотивом», я сидел [в раздевалке в перерыве], а у меня мусор под ногами, он мусорки эти пинал. А где-то проигрывали 0:2 — он заходил и спокойно говорил. Он чувствовал.
У нас с ним была ситуация, когда мы друг друга послали на три буквы. Играли с «Уралом», по-моему. У меня колено болело, мениск, заклинило уже, перед операцией. И он мне говорит: «В сборную не едешь». Я говорю: «Я не могу не поехать в сборную». Он говорит: «Тогда ты больше не играешь у меня. Зеро минут! Пока я главный тренер, ты не играешь». Я говорю: «Ну, тогда ты идешь...» Закрыл дверь и ушел. На следующий день мы с ним поговорили, в следующей игре с «Уралом» я два забил и в сборную поехал, и со сборной — на операцию», — вспомнил Соболев.
После завершения матча 3-го тура с ЦСКА (1:1) Соболев выложил в соцсетях фото, на котором показывает жест, напоминающий движение Жириновского в одном из видео, ставшее мемом. В ролике политик произнес: «Что мне нравится, так это петушиный крик... Вот запишите его, чтобы слышно было. Это напоминает деревню, сельский пейзаж».
«Петушиный?» — подписал снимок Александр. Такая цитата намекала на его забитый гол и вызвала бурную реакцию. В комментариях мнения разделились: кто-то увидел в этом самоиронию, другие же — прямую провокацию в адрес болельщиков ЦСКА. По словам самого футболиста, это ответная реакция:
«Я провоцирую, конечно. Но меня же оскорбляют всяко-разно, а я че? Я специально делаю, чтобы еще больше это делали».
Александр также вспомнил, в какие европейские клубы мог перейти. По его словам, интерес к нему проявляли «Кристал Пэлас», «Лечче» и «Бешикташ».
«Есть ли желание уехать в Европу? Сейчас как будто уже без шансов, если честно говорить. Устроила бы меня Турция? Почему нет, можно попробовать. У меня, наверное, нормальный шанс был уехать после группового этапа Лиги Европы. Была ли возможность перейти в «Кристал Пэлас»? Да, была. Но это было еще до «Спартака», в Самаре. Почему не получилось? Потому что игр за сборную не было, а я уже молодым в то время не считался. Реально шанс был: пытались договориться, но не договорились. А я хотел туда... Еще были «Бешикташ» и «Лечче» из Италии», — рассказал Соболев.
