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Сегодня, 15:00

Соболев принесет Семаку головную боль. В «Зените» теперь перебор центрфорвардов

Нападающий Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит»
Оскар Финк
Приглашенный автор
Матео Кассьерра, Александр Соболев, Лусиано.
Футболист «Зенита» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Константин Золин, ФК «Зенит»
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А нужен ли был трансфер?

Мнение

Трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» вызвал не только огромный фурор, но и немало вопросов. Казалось бы, один из лучших российских форвардов переходит в стан чемпиона — что здесь странного? Дело в тактическом контексте. Семак вернулся к структуре 4-3-3 по ходу прошлого сезона и с этой же схемой вошел в новый сезон.

В такой расстановке для центрфорварда только одно место — его занял Матео Кассьерра. Но теперь у него два дорогостоящих конкурента — Лусиано Гонду и Соболев. Размещение трио на поле выглядит проблематичным, поэтому растет риск нехватки игровых минут для кого-то из форвардов. Как Семак будет решать вопрос? Давайте разбираться.

Зачем «Зениту» три центрфорварда

Представим, что «Зенит» останется в текущей конфигурации с одним центрфорвардом. Кассьерру определенно нужно разгружать, и Семак признавался, что клуб выходил на рынок за силовым нападающим еще зимой. Сложно представить, что на Лусиано Гонду и Соболева потратили больше 20 миллионов евро для роли подмены и эпизодических появлений в старте. И одновременно трудно поддается логике посадка Кассьерры на «банку».

Аргентинец и россиянин мощнее колумбийца, лучше борются на «втором этаже» и продавливают соперников. Но Кассьерра сочетает в себе бомбардирские качества (лучший снайпер прошлого сезона) и отменную связь с остальной командой. Подобную химию с Венделом, Клаудиньо и остальными Лусиано Гонду с Соболевым только предстоит найти.

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К матчу с «Пари НН» Соболев был не готов, а Лусиано уже потренировался с командой. Семак представил новое решение: выпустил Лусиано на позиции правого вингера. Но аргентинец располагался там лишь номинально. Он постоянно сваливался в центр и часто располагался выше Кассьерры, который отходил в глубину. Справа ширину обеспечивал Караваев. Лусиано показал целеустремленность: нанес семь ударов (пять из штрафной) и забил два мяча.

Представить в подобной роли Соболева можно легко — за годы в «Спартаке» Александр прокачался в подыгрыше настолько, что с сезона-2019/20 отдал в РПЛ 23 результативные передачи (больше только у Дзюбы). Причем часто это не скидки внутри штрафной, а пасы вразрез — 11 из 12 ассистов за последние два сезона Соболев сделал, находясь за пределами штрафной. В «Зените» это качество может быть очень ценным для взлома глухих оборон.

Расстановка «Зенита» в матче с «Пари НН»

Но этот вариант вряд ли станет полноценным после возвращения Глушенкова. Максим железобетонно займет место правого вингера. Другие варианты размещения также заставят потесниться кого-то из текущего старта. Представить, что кто-то из тройки Клаудиньо — Вендел — Барриос потеряет место в основе, очень сложно. Один из кандидатов — Педро, так как «Зенит» может попробовать сыграть в 4-4-2, где Глушенков и Клаудиньо номинально будут крайними полузащитниками. Естественно, оба будут сваливаться в центр, поэтому Семак столкнется с нехваткой вингеров — за ширину придется отвечать крайним защитникам. Очень атакующий подход, но в некоторых матчах он видится реализуемым.

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Главный вопрос в другом — не является ли покупка и Лусиано, и Соболева избыточной? Все знают выражение «приятная головная боль», когда у тренера много крутых игроков и ему нужно сделать выбор. Есть ощущение, что у Семака другой случай — приятного в этих тактических муках пока не видно.

Перед матчем в Нижнем тренер сказал, что не разделяет игроков на основу и запас, каждые выходные играют лучшие в составе на конкретный момент. Возможно, Семак будет активно ротировать нападающих, что позволит избежать конфликтов. Но важно не нарушить перестановками командную химию — и Лусиано, и Соболев вливаются в коллектив по ходу сезона, времени для адаптации нет, а оно нужно.

Футболист «Зенита» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Константин Золин

А нужен ли Соболев?

Когда случился трансфер Лусиано, казалось, Соболев останется в столице. Аргентинец подходит под типаж Александра — высокий (189 см), хорошо играет головой и штампует голы в штрафной. Лусиано проявлял себя и в подыгрыше — в Аргентине он был одним из лучших по передачам, обводкам и собранным фолам, после которых состоялся удар по воротам (3,38 — количество подобных действий за матч). Лусиано также успешно исполнял роль центрфорварда.

При этом ему только 23 года — есть время развиться в еще более классного игрока. Так зачем же нужен Соболев?

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Вполне возможно, перед нами проект «Дзюба 2.0». Артем приходил в «Зенит» как классный форвард, но его трансформация в многогранного нападающего, дважды подряд выигравшего гонку ассистентов РПЛ, началась именно в Петербурге. У Соболева есть все предпосылки пройти такую же трансформацию и стать ключевым игроком «Зенита».

Соболев на протяжении нескольких лет показывал стабильно высокий уровень в «Спартаке». Были и кризисные периоды, но даже несмотря на конфликты с тренерами, Александр сохранял результативность.

Не стоит забывать и про лимит: в прошлом сезоне «Зениту» приходилось хитрить с Алипом, чтобы соблюсти требования. С Соболевым этот аспект станет проще.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Александр Соболев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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