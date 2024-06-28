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Сегодня, 14:30

Что может «Спартак» предложить Соболеву? Борьбу за пятое место? Мнение Максима Алланзарова

Нападающий «Спартака» Соболев может перейти в «Зенит» этим летом
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Форвард красно-белых может перейти в «Зенит».

Мнение

Буду очень расстроен, если Соболев покинет «Спартак», но игрока понимаю полностью. Вы можете сегодня читать очередной шквал инсайдов по этой теме, но кардинально ничего не изменилось. Соболев, «Спартак» и «Зенит» пытаются найти приемлемый для всех вариант трансфера. Обо всех подробностях в цифрах и о ходе переговоров напишу после перехода.

Только в мозгу португальца Томаша Амарала могла возникнуть идея, что люди должны играть за «Спартак» просто потому, что это «Спартак». Что может клуб предложить потенциальному игроку сегодня, чтобы он сделал выбор в пользу красно-белых? Борьбу за пятое место? Возможность быть морально уничтоженным фанатами, которые живут вчерашними великим победами? Полупустые трибуны стадиона? Игру на одном поле с великими футболистами современности из Молдавии и Коста-Рики?

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вместе с одноклубниками.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Перспективные российские футболисты в сторону «Спартака» сегодня не смотрят, впрочем, и сам клуб таких игроков видеть у себя не спешит. Вы где-нибудь читали, чтобы клуб боролся, к примеру, за подписание Козлова? Нет. Козлов выбирал между Питером и Краснодаром, ни о каком «Спартаке» не было и речи. А почему так происходит? Великие скауты из Португалии не разглядели талант? Или для всех в клубе гораздо интереснее смотреть в сторону иностранцев? А невероятного таланта русских и своих полно, вон Михаил Игнатов уже в легенду превращается.

Сегодняшний «Спартак» по всем параметрам отвечает статусу клуба с пятого места в таблице: нынешние лидеры готовы уйти на повышение, перспективные новички выбирают кого угодно, но не красно-белых. Пока чемпион совершает ковровую закупку всех лучших, клуб с пятого места везет для себя 32-летнего бразильца сомнительного качества.

Болельщики &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» окончательно отказывается от чемпионских амбиций? Мнение Алланазарова

Для чего Соболеву оставаться в «Спартаке», если в «Зените» он получит деньги, трофеи и снова будет забивать? Хочу услышать аргументы в пользу красно-белых, если они у вас есть.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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