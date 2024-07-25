Зачем вообще Соболев «Зениту»? Разбираем все варианты

Семак утверждает, что такой игрок ему нужен.

Дефицит форвардов

В эпоху Сергея Семака у «Зенита» почти всегда наблюдалась нехватка центральных нападающих. Даже во времена связки Дзюба — Азмун. Правда, эту проблему маскировала результативность нападающих и их здоровье — они травмировались редко, а одновременно почти никогда не вылетали из строя. Когда такое случалось, тренерский штаб вынужденно отправлял на острие непрофильных игроков — Ерохина, Ригони, Дриусси.

Подобную схему работы с атакой Семак сохраняет и сейчас: Кассьерра забивает, Сергеев на подмене, а под ними — все тот же Ерохин и Изидор. И если при расстановке 4-3-3 подобная конфигурация уместна, то при игре в два нападающих не совсем эффективна. Поэтому «Зениту» необходим профильный центрфорвард. Об этом недавно говорил и сам Семак: «Если посмотреть на другие команды, у многих по три-четыре нападающих, а у нас два. Если мы собираемся играть в два форварда, конечно, этого недостаточно. Мы хотели бы, чтобы новый игрок усилил нашу команду, а не просто пришел на место».

Эти слова Сергея Богдановича — уже самодостаточная причина для поиска центрфорварда. Более того, после товарищеского матча с «Сочи» главного тренера «Зенита» напрямую спросили о том, необходим ли ему Соболев. Семак ответил: «Игрок такого амплуа, конечно, нужен команде. Именно Александр или любой другой игрок, который соответствует тем целям, что стоят перед клубом, конечно, нашей команде не помешал бы, это точно».

Представим, что трансфер все-таки состоялся. Как тогда будет выглядеть «Зенит»?

Сине-бело-голубые начали сезон в схеме 4-2-3-1, но в матче с «Крыльями Советов» не играл Клаудиньо, чье будущее в «Зените» по-прежнему туманно. Впрочем, принципиальной разницы между расстановкой петербуржцев в Самаре и любимой Семаком 4-3-3 нет. Главное, что в обоих случаях играет лишь один центральный нападающий.

Кассьерра и Соболев в 4-3-3 несовместимы: во-первых, каждый из них существенно хуже будет играть на фланге или в оттяжке, во-вторых, на этих позициях у «Зенита» и так хватает профильных футболистов. Это означает, что Семаку придется устраивать ротацию между колумбийцем и россиянином, либо Кассьерра уйдет.

Кто станет резервистом, если оба проведут ближайший сезон в Петербурге? Это зависит от плана Семака на игры. Кассьерра плохо цепляется за верховые мячи, из-за чего по ходу прошлого сезона у «Зенита» возникали сложности, но колумбиец сыгран с партнерами и много забил в прошлом чемпионате. Зато в позапрошлом Матео отличился всего дважды, и тот провал может повториться.

А ведь есть еще Сергеев, который при таких вводных может уйти. Семак вообще не видит его в 4-3-3. «Ване лучше играть вторым форвардом, — отмечал главный тренер «Зенита». — Замены тому же Матео по функционалу у нас нет. Команде нужен нападающий, который может бороться за мячи».

Подчеркнем, что при ответе на вопрос о форварде-новичке и нынешнем кадровом наполнении атаки Семак произнес фразу про двух форвардов, которая косвенно указывает на то, что тренерский штаб намерен играть с парой нападающих — если не всегда, то периодически.

Кассьерра и Соболев — форварды разного плана. Колумбиец — более техничный, россиянин — более силовой. Поэтому их вдвоем можно представить на поле, и это будет эффективно: каждый будет делать то, что умеет лучше партнера. Потенциально их связка может стать такой же результативной, как дуэт Дзюбы и Азмуна.

К схеме 4-4-2 Семак обращался на заре карьеры в «Зените», а в прошлом сезоне — всего несколько раз. В нынешней конфигурации эта расстановка возможна, но с ограничениями для средней линии: Глушенков в этом случае номинально займет слишком широкую роль, а в середине поля не будет места для Клаудиньо/Илича. Рабочий вариант, но не оптимальный.

Более вероятная версия игры с двумя нападающими. Семак неоднократно использовал 3-5-2 в прошлом сезоне, особенно осенью, и получалось хорошо: Сергеев с Кассьеррой нашли химию, Клаудиньо было комфортно на позиции «десятки», а тройка защитников маскировала проблемы в обороне. К тому же Эракович освоил гибридную роль, так что при атаке «Зенит» перестраивался, и это работало.

Но нельзя забывать, что переход на 3-5-2 стал следствием продажи Малкома и провала с поиском ему замены. Было очевидно, что после покупки сменщика (Артура) «Зенит» перестроится на 4-3-3. Но бразилец пока не впечатляет, поэтому Семак вполне может обратиться к расстановке 3-5-2 вновь. Здесь те же плюсы, что и у 4-4-2: Соболев с Кассьеррой должны органично взаимодействовать, а у Глушенкова будет более свободная роль. Из минусов — жесточайшая конкуренция на флангах, ведь там всего две позиции для бровочников, а также опять нет места для Клаудиньо/Илича.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Основные вопросы — не в тактике

Возможны и другие, менее вероятные варианты — например, 3-4-3 или 4-4-2 ромб. Но суть уже ясна — с приобретением Соболева «Зенит» получит вариативность впереди. Председатель правления клуба Александр Медведев после победы в Суперкубке подчеркнул, что «Зенит» ищет форварда типажа Дзюбы. Действительно, футболиста такого уровня и функционала у сине-бело-голубых нет, а Соболев подходит по этим параметрам. Семак знает, как работать с такими нападающими.

Но все это — исключительно тактика и теория. Никто не знает, как футболист «Спартака» приживется в петербургском клубе, и все понимают, как его встретят болельщики. Возможно, несколько результативных действий заставят всех иначе взглянуть на Соболева в «Зените».