Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?

Трансфер в «Зенит» все ближе?

Александр Соболев всю карьеру открещивался даже от игровых сравнений с Артемом Дзюбой, конфликт с которым как-то стоил ему вызова в сборную России. Но сейчас седьмой номер «Спартака» (пока еще) фактически копирует его карьеру. Став суперзвездой у красно-белых, форвард докатился до публичного отстранения от тренировок — и все ради переезда в Санкт-Петербург.

Эта история длится так долго, что уже успела утомить. Но финал, возможно, близок: по данным журналиста Ивана Карпова, после поражения в Оренбурге нападающий извинился перед главным тренером Деяном Станковичем за плохую игру, потому что, мол, мысли заняты переходом в «Зенит», и сразу согласился на предложение серба работать индивидуально.

Говорят, никакого конфликта. Но и благородства не много. О том, что мысленно футболист уже в другой команде, можно было понять и без таких признаний. Последний месяц Соболев занят ликвидацией аватарок в клубной символике, а также публикацией постов в соцсетях, связанных с сине-бело-голубыми: загадочные цитаты на фоне Исаакиевского собора, стихи Александра Пушкина, переезжавшего из Москвы в Санкт-Петербург.

Со стороны все выглядело так дико, что капитану Роману Зобнину пришлось озвучить, по сути, ультиматум: «Если человек не мотивирован и не хочет выступать за «Спартак», то такому футболисту не место в команде». В этой атмосфере «Спартак» готовился к старту сезона.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Риски, на которые пошел форвард, давно озвучены и разобраны: Соболев знает, на что идет, переходя к одному из самых принципиальных оппонентов. А теперь фактически идет ва-банк: официально трансфера еще нет, все еще вполне может сорваться, но опция остаться в «Спартаке» стерта.

Сейчас меньше всего хочется читать лекции о морали — это решение и право Александра. К тому же не он первый — за это время можно было проконсультироваться с тем же Дзюбой и узнать, чего ждать в ближайшие пару сезонов.

Но в этой истории совсем не считывается логика боссов красно-белых: клуб назначает нового тренера, который, судя по матчу с «Оренбургом», до сих пор не в курсе базовых реалий премьер-лиги, и видит состав — с Угальде без голов в чемпионате, Виллианом Жозе с лишними килограммами. И Соболевым, который наигрывается в старт все сборы (потому что по его чисто футбольным качествам минимум вопросов), но после первой же официальной встречи озвучивает мысли о «Зените».

В Санкт-Петербурге точно не грустят: игрок до сих пор не там, а в «Спартаке» уже полыхает. Не то чтобы это непривычное состояние — скорее базовое. Но поражает навык нового руководства разжигать скандалы, которые бьют по команде, тренеру и имиджу клуба.

«Зениту» тоже нужно быть готовым: не исключено, что трансфер все же состоится (хотя в данный момент переговоры заморожены), но, оказавшись в Северной столице, Соболеву когда-нибудь придется уезжать оттуда — и история повторится.