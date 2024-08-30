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Сегодня, 16:15

Соболев в «Зените» — самый токсичный трансфер со времен Дзюбы. Ну так нельзя

Нападающий «Спартака» Александр Соболев перешел в «Зенит»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Леонид Волотко провожает форварда в Санкт-Петербург.

Александр Соболев все-таки в «Зените». Контракт подписан по схеме «3+1», а сумма сделки, по данным «СЭ», составила около 10 миллионов евро.

Шок, что после стольких срывов, несбывшихся инсайдов и скандалов трансферная сага получила финал, который устроил оба клуба. «Спартак» заработал на продаже проблемного актива, а в Питере усилили атаку, вынудив конкурента целый месяц обходиться без важного игрока.

Он точно не помешал бы против «Ахмата» и Махачкалы, когда Деяну Станковичу оказалось некем продавливать низкий блок и вскрывать «автобусы». Но предпочел бегать вокруг поля на клубной базе и ждать офера из «Зенита», который устроит «Спартак».

Александр Соболев. Соболев — официально в «Зените»! Главная трансферная сага года завершена

История с отстранением просто уникальна — интересно, пошел бы на это Соболев еще раз, если бы сейчас можно было вернуться и все переиграть? Чтобы выходить на поле, быть на виду и убеждать клуб, в который мечтаешь перейти, голами, а не синей кепкой и кроссовками, а также фразами сына про «бомжей» и «позор российского футбола» во время стрима. Очевидно, что все это только отдаляло развязку и, вероятно, в какой-то момент в принципе поставило трансфер под сомнение (по информации «СЭ», Александр Медведев был против перехода, но на нем настоял Семак).

Так рисковать карьерой в тот момент, когда альтернативных опций практически не существовало, до сих пор кажется безумием. И я сомневаюсь, что Александр захочет снова пережить все то, что с ним происходило в этот месяц. Когда переговоры с «Зенитом» максимально усложнились, а путь назад оказался наглухо закрыт.

«Примет ли команда Соболева? Посмотрим, что он скажет. Хотелось бы услышать что-то вроде извинений, но, думаю, он просто ничего такого не произнесет», — жестко рассуждал Никита Чернов после матча с «Зенитом».

«Не знаю, где он и что с ним», — категорично добавил Роман Зобнин.

Александр Соболев и Нуралы Алип.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

После таких слов стало очевидно, что даже публичное раскаяние не поможет. Вы помните, чтобы футболисты так радикально отвергали своих партнеров? Даже в самых острых конфликтах — с тренерским штабом или руководством — игроки обычно поддерживают одноклубников. Или просто занимают нейтральную позицию: «Это решение клуба, я не могу его комментировать», — универсальный ответ в интервью, чтобы ни с кем не портить отношения.

Но в «Спартаке» такого не было. Соболев сам себя загнал в тупик, откуда, казалось, уже не выбраться. И то, что выход нашелся, — огромная удача. А также оптимальное решение для всех. Кроме болельщиков «Зенита» — посмотрите, как полыхает в комментариях и в клубных соцсетях.

При этом важно зафиксировать: теперь уже бывший форвард «Спартака» — действительно не самый простой парень, но по-прежнему топ-футболист. Который мотивирован и заряжен как никогда в карьере. А кейс Артема Дзюбы (проделавшего такой же путь с похожим, но даже менее скандальным шлейфом) уже показал, насколько это опасно для оппонентов «Зенита».

Александр Соболев и&nbsp;Деян Станкович. Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?

И особенно для «Спартака», где, кстати, тоже получили дополнительную накрутку в противостоянии с действующим чемпионом. А еще неплохо заработали: порядка 10 миллионов евро на усиление атаки (или опорной зоны — интересно, как там Данил Глебов?) точно лучше, чем спонсировать занятие физкультурой одного из самых высокооплачиваемых и токсичных игроков.

Удивительно, что настолько проблемная и скандальная сделка в конечном счете осчастливила всех — включая «Крылья Советов» и Ивана Сергеева, у которого, похоже, зажигается зеленый свет для возвращения в Самару. Пока неофициально, но очевидно, что четвертый центрфорвард — перебор даже для «Зенита».

Наконец-то самый безумный трансферный сериал 2020-х завершился. Уйти по-взрослому и цивилизованно не получилось. И уверен, в итоге вымотан и сам Соболев, и все мы.

Смотреть на то, как Александр играет в футбол (уже неважно где), точно интереснее, чем еженедельно погружаться в закулисье его жизни и конфликтов в «Спартаке».

За последний месяц мы в этом убедились.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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