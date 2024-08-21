Соболев не нужен «Зениту»? Переговоров со «Спартаком» нет

У чемпиона есть и другие приоритеты.

Возможность такого перехода трудно было представить еще весной, но теперь Александр Соболев и «Зенит», пожалуй, главная тема лета. В последние дни история якобы закрутилась еще быстрее, а недавно появилась информация, что трансфер все же состоится. Так ли это?

Нападающий хочет, но...

Для начала дадим ответ на якорный вопрос — да, Соболев действительно хочет в «Зенит». Именно поэтому он сейчас тренируется индивидуально и пропустил уже несколько матчей «Спартака» — такое решение принято совместно с главным тренером Деяном Станковичем как раз потому, что мысли форварда, по его же словам, «в другом месте».

Судя по инсайдам, реальная ситуация Соболева в «Спартаке» сейчас очень тяжелая — он радикально не желает оставаться, а в коллективе у него уже натянутые отношения с партнерами. Возвращение на поле в таких условиях — фантастика, так что выход из тупика один — трансфер.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Питер никогда не педалировал ситуацию

Разговоры об Александре и питерском клубе идут уже несколько месяцев, но почти без конкретики. И не просто так — похоже, что на самом деле «Зенит» никогда плотно не работал по Соболеву. Нет достоверной информации даже об устных предложениях со стороны сине-бело-голубых — а официальных бумаг красно-белым тем более никто не присылал.

По некоторым данным, единственный, кто желает осуществить переход в «Зенит», — агент форварда Павел Андреев. Именно он в умеренном режиме общается с клубами и игроком и пытается сделать все, чтобы переход состоялся.

Все разговоры о суммах сделки также сомнительны. По данным журналиста Ивана Карпова, цифры в переговорах звучали один раз — «Зенит» через Андреева передал в «Спартак», что готов заплатить за Соболева 8 миллионов евро. Москвичи отказались.

Во многом именно расхождение в оценках интереса сине-бело-голубых привело к нынешней ситуации — как говорят в футбольном мире, Соболев не поверил, что у красно-белых нет официального предложения от питерцев, и посчитал, что его пытаются обмануть. В том числе и это недопонимание стало источником серьезного конфликта.

Что дальше?

В последние несколько дней разговоры о трансфере активизировались. Одной из причин стал уход из «Зенита» нападающего Изидора — на фоне слухов он выглядел как подготовка к приезду нового форварда.

Сразу же появилось несколько подтверждающих эту версию новостей. Так, «Р-Спорт» сообщил, что невский клуб еще не решил, нужен ли ему Соболев, но переговоры не свернул. А у «РБК Спорт» появились другие данные — что контакты не только не прекращены, но и вступили в активную фазу.

В ночь на 21 августа «Чемпионат» сообщил, что сделка близка к закрытию. По данным одного из источников издания, все еще интереснее — переход уже оформлен.

Впрочем, по данным колумниста «СЭ» Максима Никитина, утверждать подобное как минимум преждевременно, однако в это трансферное окно переход все же может состояться. Утром в среду в комментарии для «СЭ» председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сделки нет и близко: «Далеко, как до Луны».

По нашей информации, это и правда так- договоренностей не существует, как и переговоров между клубами. Соболев на данный момент не приоритетный вариант — «Зенит» рассматривает на позицию форварда иностранца. Вероятность того, что Александр все же отправится в Северную столицу, невелика.