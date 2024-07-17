Чужой среди своих. Зачем Соболев «Спартаку»?

Красно-белым и их новому тренеру Деяну Станковичу придется решать серьезную проблему.

Никогда вокруг «Спартака» не было спокойно — и вот опять. После завершения срока контракта клуб проводил капитана Джикию — один генератор дестабилизирующих новостей, но в полную мощь заработал другой, по фамилии Соболев. Форвард никогда не считался паинькой и дипломатом, задирался на поле и за его пределами, однако нынешним летом взял новые «высоты».

Для стороннего наблюдателя очевидно — Александр хочет покинуть красно-белых. Все эти загадочные фразы на фоне Исаакиевского собора, замена аватарки Telegram-канала со спартаковской на семейную и т. д. Нападающий отлично понимает, как это трактуют в футбольном и околофутбольном мирах, делает все умышленно, почти сжигая мосты и фактически настаивая: продавайте меня, зачем вам такой токсичный актив. Примерно тем же настроением была пропитана и его игра с «Динамо» в недавнем товарищеском матче. Убедитесь, мол, мыслями я уже далеко.

И все вроде понятно: «Спартаку» надо избавляться от немотивированного человека, «Зенит» хочет его приобрести. Вот только коллеги, если верить нашим источникам, подтверждают информацию, в соответствии с которой переговоры по Соболеву остановлены, в Питере не планируют возвращаться к этому вопросу — по крайней мере, в ближайшие дни. Изначально красно-белые соглашались на трансферную сумму в 8 миллионов евро, но когда «Зенит» принес это предложение, то в Москве его отвергнули. Сине-бело-голубых такой фортель сильно разозлил, они вышли из диалога. Мол, так вопросы не решаются, несолидно.

И что делать футболисту, который все последнее время демонстрирует желание перебраться в Северную столицу? Как возвращать расположение болельщиков «Спартака»? А главное — партнеров?! Очевидно, что их разозлили метания Александра. Иначе слова нового капитана команды Романа Зобнина трактовать нельзя.

— О переходе нужно спрашивать его самого. Могу лишь сказать, что в «Спартаке» нужны игроки, которые хотят выступать за него, любят клуб и мотивированы, — сказал Зобнин в интервью программе «Футбол России» на канале «Россия 24». — Если кто-то не мотивирован и не хочет играть за команду, то такому футболисту, наверное, не место в «Спартаке».

Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

И это Роман — максимально дипломатичный спикер, не склонный обострять. Из его уст подобный посыл видится еще более прямым. Зобнина можно понять: мы тут на большое дело собираемся, должны быть единым кулаком, а ты только и думаешь, как соскочить.

И каково в этой ситуации главному тренеру Деяну Станковичу? Серб пришел в новую команду, его ждет сложнейшая задача по возвращению самого популярного клуба страны на вершину, а тут такая мина замедленного действия. Тем более приобретен исполнитель похожего формата — Виллиан Жозе. А прошлой зимой — Угальде за 15 миллионов евро. Почти наверняка, если «Зенит» не вернется к вопросу о покупке, Соболев станет выходить на поле в «Спартаке» нечасто. От этого еще больше злиться — и когда-нибудь с его характером может последовать взрыв.

Так что Станковичу и менеджменту придется решать крайне непростую задачу.