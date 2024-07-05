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Соболев анонсировал переход в «Зенит»? Форвард «Спартака» опубликовал фото с видом на Петербург и странной подписью

Соболев опубликовал фото с видом на Санкт-Петербург
Гоша Чернов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Но он сейчас не в России.

В четверг вечером нападающий «Спартака» Александр Соболев взбудоражил футбольный сегмент Telegram. В своем канале форвард опубликовал фотографию ночного неба, на котором написано: «Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют, а если и вовсе не слышат ничего, то придумывают...»

Кому именно адресованы эти слова, — неясно. Возможно, это реакция на тему спекуляций по поводу будущего футболиста, но интерпретировать эту фразу можно по-разному.

Однако внимание пользователей больше привлекла не цитата, а сам снимок: в его нижней части видны часть здания и купол некоего собора. Поиск по картинкам в интернете привел их к четкому ответу: на снимке изображен Санкт-Петербург, а именно вид на Исаакиевский собор и Адмиралтейский проспект со стороны Дворцовой площади.

Публикация подобного поста моментально вызвала прямые ассоциации с вероятным переходом 27-летнего нападающего в «Зенит». Слухи о трансфере тянутся с начала лета. В июне Metaratings сообщал, что «Спартак» готов рассмотреть предложения о продаже футболиста. По информации «СЭ», для «Зенита» этот трансфер не приоритетный: сине-бело-голубые видят форварда в качестве только третьей-четвертой кандидатуры для усиления атаки.

Александр Соболев. «Ну как Соболев может усилить «Зенит»?! Вот Кордоба — другое дело». Мнение Орлова

Но чемпионы России действительно ищут центрального нападающего. В июле главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Сочи» на вопрос о Соболеве ответил: «Игрок такого амплуа, конечно, нужен команде. Именно Александр или любой другой игрок, который соответствует тем целям, что стоят перед клубом, конечно, нашей команде не помешали бы, это точно».

Известно, что Соболев сейчас находится не в Санкт-Петербурге и даже не в России. В четверг «Спартак» прилетел в Казахстан, где в пятницу проведет товарищеский матч против «Актобе». Как видно по видео из соцсетей красно-белых, Соболев находился вместе с командой в аэропорту.

Александр Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году из «Крыльев Советов». В составе команды он стал обладателем Кубка России в 2022 году. В сезоне-2023/24 нападающий забил 10 мячей в 34 матчах за «Спартак».

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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